«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля...» (Т. Шевченко): імпреза «Цілюще роду джерело».

Нині Україна незламно протистоїть загарбницькій експансії російської федерації, яка своєю цинічною агресією намагається знищити все українське в нашій державі: мову, віру, історію, народ, націю. Ворог не розуміє, що знищити такий народ неможливо, адже впродовж усієї історії, українська родина будувала своє життя в тісній єдності зі своїм народом. Як писав В. Симоненко: «Народ мій є, народ мій завжди буде,/ Ніщо не перекреслить мій народ!»

З глибини віків до нас доходять мудрість минулих епох і традиції родинного виховання, що складалися не одне століття. Любов до рідної мови, що йде від мами, до Батьківщини, до землі, до віри пронизувала всі ділянки родинного життя. Ненав'язливе, через колискову пісню, народну думу, через дитячу молитву за Україну, а найперше з розповідями про жертовні та героїчні вчинки тих, хто боровся й нині бореться за нашу незалежність, входило в душу дитини, підлітка й дорослого почуття патріотизму, любові до рідного краю. Це об'єднувало й об’єднує увесь рід на основі єдності громадських прагнень.

Проблемі невичерпних джерел цінностей, які тримають сім’ю, родину, рід, Україну, була присвячена імпреза Ольги Ходацької - письменниці, вчителя української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Києва, та Ігоря Якубовського - композитора, виконавця пісень, співробітника Центральної бібліотеки Солом’янського району м. Києва – членів Правління Київської «ПРОСВІТИ», що відбулася 21 лютого 2023 року в Центрі вільного спілкування «Діалог» Товариства «Знання» України, яку відкрив В.І. Кушерець, український філософ, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань.

Учасниками імпрези були:

Галина Яблонська – народна артистка України, з онуками - Златою і Владиславом Богатирьовими;

Творча родина: Тетяна Негрій – народна артистка України, та Дмитро Ломачук - український кінорежисер , Голова правління Об'єднання кінематографістів «КІНОЛОГОС», член Національної спілки журналістів України , академік Академії сучасного мистецтва Української Академії Наук, доктор культурології, заслужений працівник культури України , лауреат Премії ім. Івана Огієнка, Міжнародної кінопремії «Логос-Sinema» та Народної Шевченківської премії;

Надія Якименко – членкиня Правління Київської «Просвіти», режисерка та сценаристка, з онуком Маркіяном Бабельським.

Родина Цебро: Олеся Петрівна - лікар-педіатр, Олександр Васильович - стоматолог-терапевт, з дочками – Дариною і Златою, ученицями гімназії-інтернату № 13 м. Києва.

Окрасою заходу була виставка українських хусток і вишиваних рушників з колекції Людмили Грабовенко, членкині наглядової ради ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» та НСЖ України, яка поділилася історією її створення та щемними моментами, пов’язаними з долею кожної хустки і рушника, що зібрані з усіх регіонів України.

Народна артистка України Галина Яблонська закцентувала увагу присутніх на ненав’язливому практичному засвоєнню таких чеснот, як любов до батьків, родинної злагоди, почутті кровного зв'язку, згуртованості всіх членів родини, духовному потягу до рідного дому, культури і мови. Згадала актриса свою покійну дочку Олену Богатирьову, художницю по костюмах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, вихованців ліцею імені І. Богуна, які нині з честю захищають незалежну Україну, героїв Небесної Сотні і всіх полеглих у війні за Україну.

Надія Якименко поділилася думкою про те, як високо ставлять в її родині чесноти рідної мови і працьовитості. Вона переконана, що людина може бути щасливою в праці, до чого вона привчає свого онука Маркіяна Бабельського, який продекламував прекрасний вірш про мову.

Неймовірно зворушливим був виступ родини Цебро. Батько – Олександр Васильович поділився секретом переходу на українську мову спілкування, що заслуговує на повагу. Хвилюючим для всієї аудиторії був момент, коли він ділився щемною розмовою з Дариною, старшою донькою, одинадцятикласницею гімназії-інтернату № 13 м. Києва, про те, що вона має взяти на себе відповідальність за виховання молодшої – Злати, якщо їх із дружиною Олесею Петрівною покличе війна на поле бою. Талановиті сестрички Цебро прочитали вірш поетки Т. Лісненко «Не сирота».

Український кінорежисер Дмитро Ломачук завдячує своїм успіхом дружині - Тетяні Негрій, народній артистці України, яка є скарбом для нього, тим тендітним і водночас міцним крилом, яке додає рівноваги їхній родині. А ще Дмитро Федорович поділився новиною: у 2023 році знято фільм «Пекельні обійми», презентація якого відбудеться днями у Ворзелі, Бучі, Гостомелі.

Тетяна Кондратенко, головна редакторка журналу «Я сам/а», розповіла про деякі секрети створення журналу, його рубрики, зачитала цікаві дописи маленьких і дорослих читачів, в яких закцентовано увагу на рідному слові, пісні, казці, звичаях і традиціях українського народу, на розвивальних іграх, що формують особистість нової доби.

Про старі прості істини, на яких тримається міцна українська родина, про цінності сімейного виховання, про звичаї і традиції, про національно-патріотичне виховання молоді продовжували діалог запрошені гості: І.В. Найда – лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в майбутнє», керівник Коаліції «Гостомельщина – простори мрій»; членкиня Правління Київської «Просвіти» Зоя Голота, керівник Центру вільного спілкування «Діалог» Товариства «Знання» України Л. В. Лавріненко та інші.

Світлій пам’яті Дмитра Павличка, українського поета, перекладача, шістдесятника, громадсько-політичного діяча, Героя України було присвячено вірш «Коли ми йшли удвох з тобою» у виконанні О. Ходацької та пісню «Два кольори», майстерно виконану композитором і виконавцем І. Якубовським.

Протягом усієї імпрези звучали вірші і проза Ольги Ходацької в авторському виконанні та пісні на її слова у виконанні Ігоря Якубовського і народної артистки України Тетяни Негрій. А «Вишиванку», «Калину» і «Чорну каву» співав увесь зал – велика і дружна українська родина.

Кожен учасник заходу одержав подарунок – газету «Справи сімейні» і журнал «Я сам/а» від Л. Грабовенко і Т. Кондратенко.

Ведучим імпрези був радіожурналіст Вадим Колосок, який життєствердно висновкував, що всі ми – український народ, який складається з родин. І як велика річка, яка набирає сили з невеликих водних джерел – так і наша країна, яка неодмінно здобуде Перемогу у війні з московією, відродиться і зміцніє, бо міцною, незламною і духовно багатою є нині є кожна українська родина.

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі!

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня НСЖ України, Київ