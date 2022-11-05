Бібліотеки сьогодні ― не лише читання, а й нові можливості

Сучасна місія публічних бібліотек в Україні сьогодні концептуально та практично змінилася. Нині це не просто традиційні будинки книги, але й сучасні місця проведення креативних, дуже змістовних та пізнавальних заходів для людей різних поколінь. У цьому ми переконалися під час проведеної екскурсії онлайн до бібліотеки-філії №3 ЦБС міста Суми імені українського письменника Олексія Столбіна наприкінці осінніх шкільних канікул у жовтні. Діти із позашкільних гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 Харківської міськради, батьки і вчителі не лише з Харкова, але й із інших освітніх закладів України (22 людини онлайн) водночас стали учасниками пресклубу на тему ролі читання в житті сучасної людини.

Про доволі креативний творчий підхід до справи, органічно поєднаний із любов’ю до природи рідного краю у цьому бібліотечному закладі, ми одразу дізналися на екскурсії. Бо невеличкий городик біля входу до бібліотеки налаштовує читачів на роздуми та спогади про літо під час краси осені, що збереглася ще у жовтні, коли довкола світить сонце і яскраво виблискує на фоні світла справжнє жовте листя. Справжня проза радості життя!

Олексій Столбін: цікаві факти

У сучасних українських реаліях, коли деякі заможні люди аж занадто піклуються про власний імідж, славу, розкрутку і подібні речі, постать українського письменника із Сумщини Олексія Петровича Столбіна сприймається доволі незвично. Бо ми вкотре згадуємо про відомі істини: скромність людська не заважає, а навпаки прикрашає красу людську, внутрішню духовну. Адже за вагомий його внесок у розвиток літератури і культури рідного краю інтелігенція Сумщини ще за радянських часів звернулася до місцевої влади з ініціативою створити музей у бібліотеці. І тоді ж одразу самим письменником було так розставлено акценти, що це буде не місцем його слави, а сучасною локацією для творчої молоді і письменників області. Саме так відбувається і нині, коли вже нинішні українські літератори активно продовжують своєрідну естафету добра, культури, миру в популяризації художнього слова серед широкого загалу. До речі, Олексій Столбін продовжував цю естафету глобально, 99 років свого життя. І ось час минає настільки швидко, що нині, у листопаді 2022-го, планується відзначити 100-літню дату від дня народження Олексія Петровича Столбіна.

На початку свого творчого шляху він писав оповідання і твори для газет. Мріяв про професію журналіста. Після перебування на фронті (1941―1945) поступив до Київського національного університету в 1947-му.

Під час екскурсії ми відвідали кімнату-музей українського письменника Олексія Столбіна, що фактично став діючим музеєм Сумської обласної організації НСПУ. Ще один цікавий факт. З 1989-го О. П. Столбін очолив Сумську обласну письменницьку організацію. А під час ефіру ми (серед іншого) побачили ще його першу маленьку книжку із символічною назвою «Школа і життя», перші публікації літераторів Сумщини. Також справило емоційне враження те, наскільки письменник сильно любив природу, і особливо рибальство. Своєрідна колекція знарядь для рибальства теж є цікавим і доволі креативним контентом для сучасних відвідувачів бібліотеки.

Під час свого соціально і творчо активного життя Олексій Петрович Столбін дуже любив дітей, часто спілкувався із ними під час різних творчих заходів.

До речі, оповідання Столбіна «Четвірка з плюсом», яке вдалося знайти в інтернеті у відкритому доступі, раніше стало темою цікавих досліджень серед наших гуртківців. Доволі повчальний сюжет із шкільного життя, варто почитати і дітям, і дорослим.

Бібліотека імені Олексія Столбіна: короткий нарис сучасності

Короткі цікаві факти. Бібліотека-філія носить ім’я Олексія Столбіна з 2007 року, а Кімната-вітальня О. П. Столбіна була створена за ініціативою бібліотекарів цього колективу у 2008 році.

Як розповіли бібліотекарі ― організатори екскурсії, сьогодні постійно проводяться творчі зустрічі сучасних літераторів.

Відверто кажучи, нинішні читачі, і дорослого, і молодшого віку, доволі прискіпливі до стилю викладення літературних сюжетів. Доступність і простота стилю у текстах теж привертають увагу аудиторії. І саме тому постійними активними учасниками літературних зустрічей у бібліотеці є Анна Коршунова та Світлана Петренко, адже вони доступно пишуть твори для дітей. До речі, ця бібліотека великою мірою зорієнтована на дитячу та юнацьку читацьку аудиторію. А окрім суто літературних творчих зустрічей, тут відбувається чимало інших цікавих сучасних заходів на різні актуальні теми: зустрічі з кінологами, поліцією, родинами, громадськими організаціями, і не тільки. Також діє постійна експозиція фотографій і картин, відкрита для перегляду поціновувачів природи своєрідна насіннєва кімната. Мабуть, така ідея є гармонійним віддзеркаленням краси природи Сумщини, де порівняно із Харковом, менше потужних підприємств промислової сфери, і тому тут дещо краща екологія?

Втім, не варто робити суто ліричну замальовку, адже цей заклад тримає руку на пульсі сучасності. Інтернет і комп’ютери для дітей та батьків, сучасна періодика теж дають можливості для сучасного пізнання світу в родинному, сімейному форматі. Багато творчих заходів відбулося в бібліотеці і напередодні нашої екскурсії. Адже час осінніх шкільних канікул для молоді Слобожанщини виявив деякі відмінності. Сумські школярики відвідали наживо бібліотеку буквально на тиждень раніше від нашої екскурсії онлайн. Бо це більше дозволяє зробити безпекова ситуація в місті Суми, порівняно з Харковом, де уся освіта відбувається в режимі онлайн. Хоча повітряна тривога теж може стати причиною зупинення проведення будь-якого заходу. Про це нас відверто поінформували заздалегідь, але нам дійсно пощастило. Бо того дня і в Сумах, і в Харкові було відносно тихо, і наш майже 2-годинний ефір без перерви відбувся без проблем.

Чому ми не встигаємо читати: заключна дискусія серед дорослих

Чому ми не встигаємо читати? Таке ключове питання після завершення екскурсії стало ще однією темою для обговорення серед вчителів. З цього приводу пролунали різні коментарі. Було зроблено акценти на сімейному вихованні. Бо якщо в родині батьки читають, то й діти із задоволенням будуть це робити. А ще пролунала цікава коротка розповідь від однієї вчительки, що налаштовує на більш сучасне й неупереджене сприйняття не лише так би мовити «про фізиків і ліриків», але й спонукає замислитися про розвиток особистості кожної дитини. За словами Оксани Ткаченко, яка викладає фізику у 126-й Харківській школі, вона була приємно вражена та здивована тим, що деякі старшокласники на уроках фізики у вільні хвилинки не сидять у смартфонах, а тихенько читають книжки з художньої літератури. «В таких випадках я їм не заважаю, не роблю зауважень, а навпаки поважаю їхню думку. Бо якщо є діти, які читають, то це варто підтримувати», ― розповідає пані Оксана.

Багато цікавого ми розповідали раніше, в мирний час, про екскурсії до різних бібліотек Харківщини. Але зараз, у цей складний період, ми бачимо, що не на словах, а на ділі, ми, Україна, як одна велика родина. І ми раді, що тепер наші екскурсії бібліотеками розширили свою географію на території Слобожанщини.

Дякуємо колективу бібліотеки-філії №3 ЦБС міста Суми імені українського письменника Олексія Столбіна за цікаву і пізнавальну, незабутню екскурсію. Дійсно, Україна і Слобожанщина мають таланти і цікавих митців, про яких ми щоразу дізнаємося нові невигадані історії з життя. Адже бібліотеки сьогодні ― це не лише традиційно відомі для нас будинки для читання. Ще й цікаві локації для літератури, культури і мистецтва, неформального і насиченого подіями живого спілкування, де можна знайти нові можливості для творчого розвитку кожної людини.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 Харківської міськради, член НСЖУ

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