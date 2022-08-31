Айстри кличуть на рандеву…

Кожна пора року має свої привілеї та особливості. Серпень неймовірно прекрасний своїми дарами ланів та садів і різнобарвними кольорами. Земля віддячує людям за роботу щедрим врожаєм, а парки, сади, луки прикрашаються неймовірною красою мажорної палітри.

У Ботанічному саду імені академіка М. Гришка зацвіли айстри… Трохи сумно, бо це перші ознаки наближення осені, але радість від краси та вишуканого терпкого запаху цих квітів неймовірна!

У колекції підтримується 164 сорти світової та української селекції, понад 15 – це сорти, створені працівниками ботсаду. Але щоб отримати цю серпневу феєрію, розсаду треба було виростити ще у березні. Цього року це було майже неможливо, оскільки Київ страждав від обстрілів, а у теплицях температура була як на вулиці.

Але завдяки сміливості та професіоналізму працівників ботсаду кияни та гості столиці можуть помилуватися оригінальними квітковими композиціями. Зараз це парад айстр! Назви цих квітів вражають своєю оригінальністю. Слід назвати сорти Тріумф, Глорія, Голіаф, Леді Хайндліп, Італійська, Золота, Верескова та багато інших. Кожна квітка має свої особливості не тільки по формі й кольору, а й за періодом цвітіння.

Ще до війни похід у ботанічний сад для багатьох киян був цілим святом. Позитивна енергетика, як і враження, наповнювала людину надовго. Кияни та гості столиці їхали у світ краси від ранньої весни до пізньої осені, бо кожен період мав свої унікальні ознаки. Їхали на сакуру, бузок, троянди, орхідеї, магнолії, азалії, гортензії, півонії. Слід зазначити, що ці колекції відносяться до наукових об’єктів національного надбання України.

У саду серед туристів можна зустріти чимало художників, серед яких частенько стоятиме за мольбертом Едуард Межул, а поруч чаклуватимуть його учні та на лавці буде відпочивати його мама Лайма з книгою…

Варто побувати зараз в саду, який розташований на мальовничих пагорбах Печерського району столиці України та наповнитися дивним романтичним станом мажорної палітри цієї оази.

Гарного настрою, дорогі друзі, попри важкий моральний стан під час воєнної агресії з боку варварської сусідньої держави. Тримаймося, нам потрібна перемога!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві - одне з улюблених місць відпочинку городян і гостей столиці. Цьому сприяє унікальна структура саду. За задумом засновників, комплекс повинен був відображати широту природи України і всієї Євразії, а сама ідея заснувати ботсад виникла восени 1918 року, коли була створена Національна академія наук. Зараз територію парку прикрашає понад 10 тисяч видів різних рослин.

Умовно вся площа саду, а це майже 130 гектарів, розділена за видами характерних рослин на географічні зони. Наприклад, ви можете прогулятися по «Середній Азії», «Кавказу», «Алтаю і Західному Сибіру», «Далекому Сходу», не виходячи за межі комплексу. Навесні в ботанічному саду розквітають десятки сортів магнолій, тюльпанів та бузку. А в 2012 році в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України створили традиційний корейський сад.

Окреме місце займає українська експозиція, присвячена вітчизняній рослинності. Крім верб і калини, в ботанічному саду можна знайти рідкісні дерева і чагарники Криму, Карпат та українських степів. Особливе місце в парку займає дендрарій і рідкісне зібрання квітів під відкритим небом.

До складу ботсаду відносяться 8 наукових відділів, унікальний колекційний фонд. Створена школа садівників, де можна поповнити свої знання з садоводства та придбати рослини. Наукова бібліотека саду налічує близько 11 180 таконітів, що відносять до 220 родин та 1347 родів. Площа бузку (сірінгарій) має 2,45 га, 1500 кущів бузку, 21 вид бузку.

У ботанічному саду можна зривати квіти і плоди з дерев, вигулювати домашніх улюбленців і кататися на велосипедах, скейтбордах і т. д. Також в Ботанічному саду імені Миколи Гришка можна придбати різне насіння та саджанці й дізнатися, як правильно доглядати за рослинами. Крім того, в ботсаду проводять заняття з садівництва. Окрім екскурсій та наукових заходів, на території саду відбуваються музичні вечори, театральні вистави, творчі перформанси, дитячі конкурси малюнку.

Перлиною ботанічного саду визнано Іонінський монастир . Храм підкреслює позитивну атмосферу природного комплексу.

Примітно, що неподалік від ботсаду знаходиться Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир , в якому можна продовжити прогулянку по історичній частині Києва.

Отака наша квітуча Україна зі своїми оазами краси, і ми її нікому не віддамо!