АКЦІЯ «ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ» В МІСТІ ГЕРОЇВ ГОСТОМЕЛІ

День вишиванки в рамках акції «Генетичний код нації», організований Відділом культури, молоді і спорту міста героїв Гостомеля (Катерина Павленко) та Центру дитячої творчості (Ірина Луценко), який відбувся в парку «Щасливий», ощасливив усіх присутніх!

Мета проведення – збір коштів на прилад нічного бачення для Сурена Саргсяна – тренера Гостомельської команди з хортингу «Спарта», його побратимів, що захищають Україну від ворога та популяризація України, символу її коду і краси – вишиванки, сміливості й відваги нашого незламного народу, його одвічного прагнення до волі, а нині – до Перемоги!

Велелюдне дійство відбулося за підтримки і партнерства Гостомельської селищної військової адміністрації, Відділу культури Гостомельської селищної ради, Відділення НОК України в Київській області БФ «MRIYA Hostomel Fund Iryna Romanchenko», БО БФ «Астрея», Тетяни Корнієнко, Viktoria Hmilevska, БФ «Ольга Прилипко. «Гостомель у серці», КП «Гостомельводотеплопостачання», кав'ярні-кондитерській «DARIVERI», магазину «MIREN», арт-кафе «АН-2», Миcтецькому центру «Локація» Oxana Bilous, коаліції «Простори мрій», БФ «Сходи в майбутнє. Збудуй себе – збудуй державу» (Ігор Найда) та інших доброчинців.

Усе почалося із забігу у вишиванках, що було вибухом позитивних емоцій для всіх учасників і присутніх.

Над’яскравим і видовищним було дефіле у вишиванках! Виступи художніх колективів, розіграші призів від партнерів доповнили чудовий настрій усіх присутніх на святі.

Була і критика: як під час війни можна влаштовувати такі дійства?! Так, приймаємо її! Але погляньмо на цю ситуацію з іншого боку! Наш незламний Гостомель мужньо протистояв ненависному ворогові з перших днів війни, оскільки російський десант висадився саме на аеродромі «Антонов» у містечку (!) Гостомель мужньо вистояв, відрізавши дорогу ворогові до Києва! Так, ми згадуємо полеглих, підтримуємо їхні родини, заліковуємо фізичні і душевні рани, відбудовуємось, але й думаємо про тих, хто і нині там, на полі бою, хто тримає небо над Україною, тому донати, зібрані під час заходу – це вагома підтримка наших незламних духом захисників і захисниць.

Неймовірну атмосферу присутнім подарували вихованці та викладачі Білоцерківської школи мистецтв №5 ім. Сергія Томащука. Під супровід бандуристів здіймалася ввись і летіла понад Гостомелем «Червона калина», яка воєдино об’єднала всіх – дорослих і малих.

На сцені звучали наступні колективи: Народна капела бандуристок «Україночка» – художній керівник заслужений працівник культури України Раїса Томащук, хормейстер Олена Турчанович; Народний фолькгурт «Слов’янські забави» – керівник Олег Кирилков; Народний вокальний ансамбль «Юрʼївські вечорниці»; фольклорний ансамбль «Зоряниця» – керівник Ольга Черненко; вокальний гурт «Жіночі витребеньки» – керівниця Тетяна Зубенко; вокальний колектив «Заграва» із села Мощун під керівництвом заслуженої артистки України Світлани Мустафи та інші.

Майстер-класи, виставки картин і дитячих малюнків, розіграші призів і подарунків, частування солодощами – це справжній дивосвіт, де панувала атмосфера Добра, Радості, Доброчинності, Віри, Надії, Любові для дітей і дорослих!

Модераторкою і натхненницею культурно-мистецького дійства була Катерина Павленко – началькик відділу культури, молоді і спорту Гостомельської ОТГ.

Цього ж дня відбувся відкритий турнір міста-героя Гостомеля з паркового волейболу серед дітей на базі легендарного Ліцею#1. Організаторами заходу виступили Відділ культури Гостомельської селищної ради та Відділення НОК України в Київській області .

Порадував успіхами І територіальний етап Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») серед козацьких роїв учнів закладів загальної середньої освіти Гостомельської територіальної громади. Організаторами гри стали: Відділ освіти Гостомельської селищної ради (начальник – Наталія Рохманюк) та Гостомельський центр творчості дітей та юнацтва (директор – Ірина Луценко). Хоча містечко було зруйноване й понівечене окупантами, життя в ньому вирує, активна молодь робить переможні кроки, наближаючи Перемогу. У грі взяли участь 7 команд двох вікових категорій з 4 закладів освіти. Учасники випробовували себе у різних конкурсах та змаганнях. Переможцями у старшій віковій категорії стала команда «Нащадки» ліцею №2 (директор – Тамара Саблук).

На вихідних на футбольних полях району було гаряче. У Гостомелі відновлено міський стадіон і з цієї нагоди там організували свято, на якому побували зірки українського футболу – Віктор Леоненко та Влад Ващук, зірка шоубізнесу – Ігор Кондратюк. А місцева «Мрія» за палкої підтримки зірок та своїх вболівальників перемогла у першому по-справжньому домашньому матчі бучанський «Стальпрофіль». До речі на цьому матчі футболіста Влада Ващука присутні на грі провели на фронт. Колишній київський динамівець вирішив стати у стрій захисників Батьківщини!

Начальник Гостомельської селищної військової адміністрації, генерал Сергій Борисюк привітав молодь, яка, незважаючи на війну, продовжує тренуватися, гартувати свій дух та прагнути перемог! 7 команд з Гостомеля, Ірпеня, Києва взяли участь у турнірі. Всі учасники отримали медалі, солодкі призи, кубки переможців. Тут, у Гостомелі, усі дбають про розвиток спорту, культури, мови, віри, загальнолюдських цінностей!

Щиро дякую всім організаторам святкового дійства за прекрасний настрій, за віру в силу ЗСУ, за синергію помислів про наближення Перемоги!

Акція «Генетичний код нації» в Гостомелі – це справжній дивосвіт, де вирує атмосфера Добра, Радості, Доброчинності, Віри, Надії, Любові!

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня Національної спілки журналістів України