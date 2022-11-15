Номінація «Текст»

дружній творчий діалог

(освітня співтворчість)

Послання до нинішніх

та майбутніх поколінь

Створімо Музей правди,

світової історії та людської цивілізації

Нинішнім та майбутнім поколінням читачів передаємо наше Послання миру і щастя у творчості.

Ми бажаємо, щоб у глобальному масштабі розвитку людства наша цивілізація зросла до нового рівня світосприйняття, де щастя і творчість будуть досліджуватися всіма сучасними науками, де будуть панувати мир і спокій. А люди зможуть вільно й безпечно рухатися країнами і континентами без кордонів!

Але правду маємо зберегти. Всі невигадані історії про війни та глобальні катастрофи тисячоліття на планеті Земля, що зовсім не випадково названа військовим льотчиком, відомим письменником та гуманістом Екзюпері Планетою людей, буде передано до Музею правди, світової історії та людської цивілізації.

Анастасія КРАСІКОВА, Леонід ГАПЄЄВ, м. Харків

Спеціально для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»