Естафета добра починається із родини!

Освітяни Харківщини започаткували цікаву рубрику естафети добра.
Отож, є сюжет в тему.
Радий повідомити гарну новину, ось подивіться цей позитивний фоторепортаж.
Особисто вдалося передати ці подарунки дівчинці з нашого гуртка, яка перебуває на Харківщині.
Кіра Черепаха залюбки читає дитячі книжки та журнали. За участь у міжнародному фестивалі "Щастя у творчості" вона отримала такі чудові подарунки.
Дякуємо видавцям і меценатам за підтримку дитячої творчості, адже естафета читання триває!
Леонід ГАПЄЄВ,
керівник гуртка "Точка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова
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