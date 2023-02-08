Естафета добра починається із родини!

Освітяни Харківщини започаткували цікаву рубрику естафети добра.

Отож, є сюжет в тему.

Радий повідомити гарну новину, ось подивіться цей позитивний фоторепортаж.

Особисто вдалося передати ці подарунки дівчинці з нашого гуртка, яка перебуває на Харківщині.

Кіра Черепаха залюбки читає дитячі книжки та журнали. За участь у міжнародному фестивалі "Щастя у творчості" вона отримала такі чудові подарунки.

Дякуємо видавцям і меценатам за підтримку дитячої творчості, адже естафета читання триває!

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка "Точка зору" ЦДЮТ № 5 м. Харкова