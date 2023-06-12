Дружній діалог поколінь цілком реальний. У цьому ми переконалися під час проведення ігрового пізнавального пресклубу, що має назву «Батьки і діти: дружній діалог поколінь».

А для початку про думки сучасних підлітків дізналися під час перегляду різних короткометражних сюжетів (сюжет №1, сюжет №2, сюжет №3, сюжет №4) за участі дітей, молоді та батьків.

У рамках рубрики «Естафета творчості» Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей автор ідеї фестивалю Леонід Гапєєв запросив до ефіру цікавого гостя, психолога, експерта, засновника «Телефону довіри «Нитка Аріадни», організатора цього фестивалю та інших цікавих проєктів, лідера громадської організації «Психокультура» Андрія Івановича Халіна.

Серед учасників креативного та змістовного пресклубу були молоді співвітчизники та досвідчені фахівці. Це учасники гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, а також фахівці Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва.

Окрім завчасно запланованих запитань, які були надіслані учасникам заходу трохи заздалегідь, під час ефіру в форматі живого спілкування обговорили різні теми, що стосуються втілення в життя ідеї діалогу поколінь. Скажімо, про проведені громадською організацією «Психокультура» соціологічні дослідження з проблеми тютюнового паління, а також подивилися підготовлені Леонідом Гапєєвим короткометражні програми за участі дітей і дорослих в рубриці «бліцопитуваня». Дізналися й про те, як на Харківщині та Житомирщині створюють для дітей та родин цікаві читання. Чимало на ці теми ми почули коментарів, спостережень від різних представниць Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва.

Процес читання має стати дійсно цікавим і пізнавальним, за умови надання можливостей більшого вибору сюжетів книг, якщо не обмежуватися самою шкільною програмою та підготовкою до складання ЗНО. Ось така думка від фахових і ерудованих бібліотекарів пролунала в ефірі. І тут важко непогодитися. Адже читати потрібно не лише заради отримання успішних оцінок з предметів шкільної програми. Бо є ще таке явище, як читання заради естетичного задоволення. Чесно кажучи, шкільні програми поки що зорієнтовані на тести й ЗНО, не завжди враховують цей важливий фактор творчого розвитку особистості дитини.

Водночас радує те, що українські співвітчизники є читаючою нацією, це стосується і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто нині перебуває поза її межами. Хоча дефіцит книжок також існує через здорожчання вартості поліграфії.

В цілому ж наші молоді і більш дорослі співвітчизники налаштовані оптимістично, творчо.

Скажімо, як приклад, йдеться про «Діалог» — творчий пізнавальний щоденник школяра. Під час ефіру ми змогли дізнатися цікаве з першоджерел. Наші деякі учасники ефіру вже отримали цей приз напередодні шкільних канікул. А зараз психолог, організатор проєкту «Діалог», лідер громадської організації «Психокультура» Андрій Іванович Халін розповів про цікаві особливості цього проєкту та його можливе втілення у життя в нинішніх реаліях з позиції творчого розвитку особистості кожної дитини.

Під час ефіру ми обговорили різні цікаві питання діалогу серед дітей та батьків, коли всім варто вчитися слухати одне одного. Також ми почули невигадані короткі історії з життя, змогли поставити під час ефіру свої запитання одне одному та обмінятися враженнями.

Орієнтовний загальний час ефіру, 1 година, дещо розширили до півтори години, через змістовний та інформаційно насичений контент. Згадали та озвучили для широкого загалу такі цікаві питання, як «Творча адаптація до сучасного дорослого життя: життєві історії» (про Міжнародний фестиваль «Щастя у творчості»), «Щастя у творчості: погляд дітей і дорослих».

Також в ефірі лунають різні запитання до психолога і громадського діяча Андрія Халіна та автора ідеї цього Міжнародного фестивалю Леоніда Гапєєва.

Про це потрібно говорити… Я маю власну думку про…

Стосовно процесу читання, його творчих складових, коли ми це робимо для власного естетичного задоволення, і ситуації занадто детального занурення в деталі прочитаних текстів (на зразок, що і де відбулося, на якому кілометрі, хто що зробив чи не встиг і таке інше стосовно героїв сюжетів) пролунали цікаві репліки та життєві спостереження молоді. Ростислав Турков, який має молодшого брата середнього шкільного віку, озвучив свої міркування про подібну підготовку дітей до ЗНО.

Бібліотекарки Житомирщини розповіли про нові тенденції сучасного читання й відвідування бібліотек дітьми та батьками як місць живого спілкування. Життя модернізується, і ми також, чи не так? Без сумніву, така тенденція нині має місце у деяких знайомих автору цієї статті бібліотеках різних куточків України, і тому завжди нас радує процес такого живого спілкування серед читачів, яких ідейно поєднує процес творчого й осмисленого читання.

Попри різні складнощі життя у цей період історії наші співвітчизники продемонстрували й нагадали про одну дуже важливу істину. Адже наша незламність духу втілюється у життя в естафеті творчості; так реалізується право кожного на творчий розвиток особистості. Мабуть, право на те, щоб бути щасливими, багато в чому залежить не лише від суспільства, держави, сучасних факторів життя, а ще й від нас самих, від нашого бажання, мотивації, соціальної активності.

Насамкінець, нагадаємо для широкого загалу глядачів, що багато цікавих сюжетів у форматі конструктивного діалогу дітей, молоді та дорослих співвітчизників можна вже зараз самостійно подивитися у відкритому доступі.

Пресклуб підготував та провів Леонід ГАПЄЄВ