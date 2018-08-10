Жінки світу за мир

Нещодавно в Житомирі радо вітали вельми поважне представництво — учасників Міжнародної конференції, приуроченої Дню матері, що відбулася у Києві. На заходи до міста прибули представники країн Європи та Азії: Великої Британії, Франції, Австрії, Нідерландів, Португалії, Японії, Південної Кореї, а саме жінки — керівники «Федерацій жінок за мир у всьому світі» цих країн, представники родних благодійних фондів. Делегацію очолила Голова «Федерації жінок за мир у всьому світі» України Тетяна Коцеба. Разом з іноземними гостями місто відвідали та долучилися до заходів Голова Правління «Федерації всесвітнього миру України» Михайло Ільїн, Голова Наглядової ради «Федерації жінок за мир у всьому світі» України Анна Калмацкая, заступник головного редактора «Видавничого дому «Справи сімейні» Людмила Грабовенко.

У прес-центрі Житомирської міської ради за участю міського голови Сергія Сухомлина, заступника міського голови Вікторії Краснопір, представників департаментів, управлінь та відділів Житомирської міської ради відбувся Міжнародний «круглий стіл» «Шляхи підвищення ролі жінок у миротворчій діяльності та поширенні культури миру».

На початку заходу міський голова Сергій Сухомлин привітав присутніх. Він подякував представникам країн Європи та Азії за підтримку України в нелегкі часи. Присутнім продемонстрували ролик про Житомир. Заступник міського голови Вікторія Краснопір розповіла про основні галузі та напрями, які розвиваються в місті. Представниць активного жіноцтва Європи та Азії особливо зацікавили аспекти соціальної роботи міської ради, спрямовані на допомогу сім’ям учасників АТО, сім’ям загиблих військовослужбовців АТО. Досвідом роботи у цьому напрямку поділилася директор Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко. Про благодійну підтримку наших захисників розповіла керівник громадського об’єднання «Бабусин батальйон» Таїсія Войцехівська.

Голова ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» України Тетяна Коцеба зазначила, що Житомир майже 13 років співпрацює з ГО «Федерація всесвітнього миру» та з «Федерацією жінок за мир у всьому світі» України: Співпраця між громадськими організаціями та Житомиром має гарний досвід. Вони тісно взаємодіють з Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. За цей час у Житомирі реалізовано багато соціальних проектів за участі волонтерів з різних континентів земної кулі: Європи, Азії, Америки, зорієнтованих на проведення майстер-класів, тренінгів, соціальних акцій, розважальних програм для різних цільових категорій дітей, сімей та молоді, Житомир представляв Україну на Міжнародній конференції миру в 2013 році, що вібулася у Південній Кореї, а влітку 2015 року місто приймало учасників Міжнародного велопробігу за мир».

Гості поділилися думками щодо важливості збереження миру на землі. Че Юнг Сун, президент «Федерації жінок за мир у всьому світі» Південної Кореї, під час виступу акцентувала увагу, що через співпрацю жінок можна змінити світ, а також подякувала представникам Житомира за спільні погляди та співпрацю. «Ми віримо, що через співпрацю з жінками можна змінити світ: побудувати щасливі сім’ї, виростити гідних громадян наших країн і довести, що жінки-миротворці гідні увійти в історію», — сказала Че Юнг Сун.

Бріджіт Вада, Голова «Федерації жінок за мир у всьому світі» Франції, наголосила, що Україна не єдина у своїй боротьбі за мир, свідомі європейська та азіатська спільноти розуміють і підтримують бажання країни мирно розвиватися.

Під час засідання відбувся ґрунтовний обмін досвідом з реалізації соціальної політики, зорієнтованої на захист людини, збереження миру, участі жінок у миротворчих процесах та обговорення подальших шляхів співпраці.

Перед початком «круглого столу» гості познайомилися з творчістю вихованців Хореографічної школи «Сонечко» та високо оцінили їх майстерність.

Ми дякуємо «Федерації жінок за мир у всьому світі» України за співпрацю та готові до реалізації нових спільних цікавих і корисних соціальних проектів.