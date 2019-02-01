Важливість сортування відходів
«Хто хоче — шукає способи, хто не хоче — причини».
Вірю, що це правило може бути застосовано абсолютно до всього в житті.
Багато чую відмовок про те, що сортування це складно, якщо держава не думає, чому я повинен, возити/носити далеко, зберігати ніде і так далі.
Коли я дізналася, що така можливість є, то вирішила що спробувати однозначно варто. Сумнівів у мене не було — це мала частина того, що я можу зробити для планети в подяку за все, що вона нам дає.
Трохи статистики:
- 6000 — кількість офіційних сміттєзвалищ в Україні.
- 35 000 — кількість стихійних звалищ в Україні.
- 90 метрів та 89 футбольних полів — висота і площа Полігону №5 під Києвом.
- 1 000 000 бумастикових стаканів викидається щодня лише в Києві.
- 45 000 000 доларів щорічно витрачається в Україні на закупівлю макулатури з-за кордону.
При спаленні сміття виділяються діоксини та інші шкідливі речовини.
Під дією сонячних променів та опадів зі сміття виділяються шкідливі фільтрати та інші речовини, які потрапляють у грунт на нашу воду.
Чесно зізнаюся, що вийшло у нас не з першого разу. Кілька разів треба було нагадувати, куди що кидати, навіщо мити пластик, а що кульки це теж пластик? Просто через елементарне незнання в даному питанні зупинялися, потім починали знову. Але завдяки етапам зараз це прийшло природно і без насильства над собою.
Також вплинуло те, що в Україні, виявляється, багато заводів, які переробляють вторсировину і що вони купують його в інших країнах. Я була шокована відсутністю логіки в тому, що відбувається. Країна буквально потопає в смітті, а величезна його частина могла б стати цінним ресурсом і знайти друге життя.
Що ж робити нам уже зараз?
Отже, припустимо, ви хочете теж почати сортувати. Як зробити це легко і з задоволенням:
1. Починаємо збирати щось одне.
Папір або кришечки, пляшки або батарейки. Не має важливого значення, що саме буде. Це вже вагомий внесок. Якщо схопитися відразу за все, можна розгубитися, засмутитися і кинути.
2. Розвідувати обстановку.
Знайти пункти прийому вторсировини поряд з будинком або поблизу. Сходити і дізнатися, що приймають. Якщо станція далеко, можна пошукати тих, хто теж сортує, живе поблизу і пропонує каршерінг (машину).
3. Знання — це наша сила.
Розберіться у видах пластику. Уважно прочитайте, що приймають і не приймають на станції, куди ви вирішили віднести свою вторинну сировину. Це значно полегшує процес.
Думаю, ти вже на правильному шляху, тому щиро дякую, що допомагаєш нашому чистому майбутньому з таких начебто незначних кроків!
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