Світ без СНІДу та презервативу

Не стояти осторонь

Коли піднімається проблема СНІДу, можна почути жахливу статистику щодо кількості хворих та темпів розповсюдження цього захворювання. Наприклад, за період 1987 — грудень 2018 років в Україні офіційно зареєстровано 333 716 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 111 039 випадків захворювання на СНІД та 48 456 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Отже, перед нами реальна загроза, бо люди дійсно помирають, та чи відчуваємо ми це?

Так, у когось від цих цифр волосся встане дибом. Але є і ті, кого всі ці «балачки» зовсім не зачеплять за живе просто тому, що дуже багато речей може входити до спамової категорії «це — не мої проблеми». Ми навчилися дуже філігранно пересуватися серед натовпу як тіні. Може це тому, що нам, завжди поспішаючим до «більш важливих» справ, у наушники підспівує Віктор Цой: «А помрет — так помрет…»?

Але що б там не було, все ж не хочеться стояти осторонь. Бо є в людині сумління, як нібито голос Творця у нас всередині. Природно бажаєш для себе та своїх близьких чогось кращого від життя.

Дізнаючись про проблему, на мить ми нібито дорослішаємо. І хоча не завжди розуміємо «Як вирішити?», все одно намагаємося щось робити. Вже багато років люди борються зі СНІДом та чи є ефект?

Нокаут від ВІЛ

Наприклад, в київському метро можна побачити велику кількість білбордів з написом «Нокаутуй ВІЛ». Пропонують протестуватися безкоштовно. Цікаво, як це допоможе дійсно нокаутувати проблему? Насправді ніяк, якщо ти вже підхопив вірус. Кому ж потрібні такі тести? В першу чергу, людині, життя якої переповнене безладними стосунками любові. А для чого їй ця перевірка? Не для порятунку, а щоб зрадіти і вимовити: «Хух, пронесло», якщо пощастило лягти в ліжко з незараженою вірусом людиною, або навпаки залитися гіркими сльозами, ставши на дорогу смерті. Це — нокаут від ВІЛ.

В інших випадках ці тести не потрібні. Дійсно, навіщо він тим, хто береже свою цнотливість до шлюбу? Також від такого тесту немає жодної користі для людей, які не зраджують коханих у стосунках любові. Коханих, а не коханок чи коханців. Для вірусу тоді не залишається жодного шансу на існування.

Презерватив — зброя для дітей

Є ще один метод «боротьби» зі СНІДом: розповсюдження презервативів серед молоді.

1 грудня вважається в світі Міжнародним днем боротьби з ВІЛ-інфекцією. В такий день на вулицях можна побачити волонтерів, юнаків та дівчат, які «допомагають» подолати розповсюдження наслідків цієї проблем. Вони роздають усім бажаючим невеличкий буклетик та презерватив.

Якщо подивитися правді в очі, то це не «боротьба» з ВІЛ-інфекцією, а її розповсюдження. Так, звучить незвично і несподівано, але давайте поміркуємо.

Перше, що турбує з приводу презервативів: чи захищають вони від зараження? Ні, 100-відсоткової гарантії немає — ні щодо можливості вберегтися від запліднення, ні від зараження небезпечними вірусами. Є наукові факти, що латекс, матеріал, з якого виготовлено презерватив, не стримує попадання в організм людини занадто маленьких за розміром вірусів.

Любимо грати в рулетку? Тоді вперед. Це на нас схоже. Нам краще все в житті спробувати, а там хай все як буде.

Звичайно, знайдеться безліч захисників цієї продукції. Найвірніші з них — це їх виробники. І це не дивно, бо прибутки від продажу резинових «захисників» дійсно вражають. Вони можуть надати купу фактів, цифр, даних на користь небезпечності презервативів, але все одно можна сказати їм «ні» лише за однієї причини — вони борються з наслідками, а не з коренем проблем.

Більшість людей знає про небезпеку незахищеного сексу і активно користується презервативами, чому ж кількість інфікованих людей продовжує стрімко зростати з кожним роком? Головна причина навіть не в якості презервативів (хоча вони дійсно здатні пропускати віруси) , а в нашому способі мислення та житті.

Ми дійшли до того, що в школі на тебе дивляться дивно, якщо у тебе досі немає хлопця чи дівчини. Ми перестали розуміти тих, кому не потрібен до шлюбу «безцінний» досвід численних сексуальних стосунків. Друзі дивуються, якщо у одруженого немає коханки. Для чоловіків це — не справжній мужик, а для жінок — неіснуюча істота. Вірні один одному чоловік та жінка — це вимираючий вид застарілого мислення. Оточення починає присоромлювати тебе за намагання берегти цінності.

На жаль, часто навіть самі батьки несвідомо занадто рано штовхають своїх дітей до дорослих стосунків, кажучи: «Коли ти вже собі знайдеш хлопця, як всі твої нормальні подруги? Скільки мені вже чекати на онуків?»

Наше спотворене мислення та безконтрольні сексуальні бажання зраджують найсвятіше — чисту любов. І недивно, чому так багато людей помирає. І від чого? Від любові — того, що первісно мало давати нам життя.

Отже, неможливо подолати СНІД та всі інші подібні захворювання, доки суспільство підтримує вільний секс і не буде порядку у відносинах чоловіка та жінки. Тому я проти розповсюдження презервативів серед молоді. Чому? Тому що ми даємо їй прямий засіб для дій. Наведу аналогії.

Коли людині дарують книгу рецептів, що вона буде з нею робити? Мабуть, забивати цвяхи, розпалювати камін чи, може, відбиватися від злодіїв? Авжеж, ні. Таку книгу будуть використовувати за її прямим призначенням: готувати смачні страви.

А якщо людині подарують, наприклад, сокиру, для чого вона буде її застосовувати? Варити кашу з сокири, нарізати хліб? Звичайно, ні.

Те ж саме стосується презервативів. Не роздавайте нашій молоді, дітям зброю, яка може штовхнути їх зарано почати статеве життя. Вони — ще діти, які хочуть погратися в дорослі ігри. Чи все-таки можна вважати наших школярів, студентів здатними взяти повну відповідальність за свою сім’ю? Вони правда вже готові бути справжніми батьками? До чого тут презервативи? Тому що не буває сексуальних стосунків без наслідків.

Колись я поспілкувався з одним батьком і поцікавився, як він ставиться до того, щоб молоді та дітям пропагувати і роздавати презервативи. Він був не проти. Виявився цікавий діалог:

— А що ваша дитина буде робити з презервативом?

— Презервативом? Ну... (довга пауза) покладе його в кишеню, про всяк випадок.

— Який такий випадок? На свята дути святкові кульки з нього?

— Які кульки, хіба для цього його використовують?

— Отже, ви хочете, щоб ваша дитина використала презерватив за призначенням і почала раннє статеве життя?

— Та що ви таке кажете? Чого ви так погано думаєте про мою дитину? Який може бути секс в такому віці? Я її добре виховую.

Якщо ми дійсно хочемо вберегти своїх дітей, не треба тоді давати їм в руки зброю, презервативи або пропагувати їм вільне кохання. Інакше несподівані сюрпризи неминучі.

Підліткова вагітність, незчисленні аборти — все це і багато чого іншого вже з нами сталося. Навіщо робити щось, не замислюючись про наслідки?

Висновок

Який є вихід? Потрібно сформувати правильні ідеї та уявлення про поняття сім’ї та любові, звісно, спочатку у самого себе, а також у наших дітей, оточення. В першу чергу, через власний приклад.

Суспільство і навіть цілий світ без СНІДу та презервативу реальний та можливий.

«Чому ж ми досі не побудували його?» — спитаєте ви. Тому що продовжуємо боротися з наслідками, але не з реальними причинами проблеми. Наш загублений корабель має знову спіймати перевірений часом курс: це — цнотливість та вірність у стосунках любові. Презервативи, сексуальні відносини — все це може мати місце лише у подружніх стосунках. Це — єдине рішення. Немає іншого шляху.

Якщо щонайменше три покоління українських сімей зможуть берегти цнотливість до шлюбу та вірність в шлюбі, то через 100 років ніхто більше не згадає про хвороби статевих стосунків в нашій країні. Коли всі люди Землі зроблять те ж саме, ми просто не впізнаємо наш світ.

Недарма одна мудра людина сказала: «Лише вирішивши проблемні стосунки чоловіка та жінки, стане можливим побудувати мир у всьому світі».

Відносини чоловіка та жінки — це незабутня подорож для кожної людини. І нехай же вона буде сповнена відповідальності, виваженості, і звичайно, любові, радості та натхнення для вас, захисники любові.