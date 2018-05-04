Ольга Богомолець: нове обличчя українського відродження

Ольга Богомолець — одна з найбільш яскравих постатей в українській політиці, науці та культурі за останнє десятиліття. Вона стала наочним прикладом того, як людина, що має волю, розум та харизму, здатна підкорювати будь-які вершини, ставати успішною в різних сферах життя.

За що б не бралася Ольга Вадимівна — вона в усьому досягала успіху. Вирішила створити першу в Україні клініку лазерної медицини — і ось в Україні з’явилися лазери і почала розвиватися лазерна медицина. Не одразу, протягом багатьох років, орендуючи малесеньке приміщення та віддаючи позичені на закупівлю обладнання гроші, Ольга Богомолець досягла свого — створила один з найкращих у державі профільних медичних закладів.

Вирішила О. Богомолець боротися зі смертністю від меланоми — і вже навколо неї купа людей, волонтерів, спільно з якими щовесни вона організовує по всій країні безкоштовні огляди для виявлення раку шкіри та меланоми в рамках “Дня меланоми в Україні”. За 10 років оглянуто понад 300 000 людей, виявлено майже 1000 випадків меланоми і понад 2500 випадків раку шкіри. Смертність від меланоми за цей час їй вдалося зменшити на 15 відсотків.

Збираючи українські домашні ікони, які були написані народними майстрами та не мали в очах колекціонерів комерційної цінності, Ольга Вадимівна мріяла створити для них музей. Багато років вона купувала ікони на барахолках за безцінь та рятувала їх у надії, що колись для них знайдеться гідне місце і люди зможуть побачити величезний прихований шар української історії та духовності, який десятиліттями був забутий.

Нарешті, їй пощастило знайти у місті Радомишль Житомирської області напівзруйнований млин, територію якого було перетворено на стихійне сміттєзвалище. Довгі роки вона очищувала територію та реставрувала приміщення, і, нарешті, в Україні з’явилася ще одна історико-культурна перлина — “Замок Радомисль” із найбільшою у світі колекцією українських домашніх ікон та старожитностей.

Захоплюючись виконанням українських романсів, Ольга Богомолець стала успішною співачкою, лауреатом міжнародних пісенних фестивалів, провела безліч сольних концертів в усіх куточках України. Кожен із її концертів був благодійним — зібрані кошти йшли на допомогу хворим дітям.

Починаючи зі студентської “Революції на граніті” в 1990 році, Ольга завжди перебуває в перших лавах у боротьбі за демократичну, європейську, процвітаючу Україну. Як медик, вона організовувала допомогу громадянам під час усіх майданів, які відбулися в новітній історії нашої країни, підтримувала кожного, хто звертався до неї. Лікар у шостому поколінні, представниця давнього роду, який служив людям протягом століть, вона не змогла стояти осторонь боротьби народу за волю та гідність.

Але, за словами самої Ольги Вадимівни, після того, як під час Революції гідності в неї на руках померли 16 розстріляних владою протестуючих, вона вирішила, що однієї активної громадянської позиції для побудови вільної демократичної України вже недостатньо: треба йти безпосередньо у владу і докорінно змінювати державу.

На президентських виборах 2014 року Ольга Богомолець отримала сотні тисяч голосів підтримки українців, а вже на парламентських — стала депутатом Верховної Ради. Не бажаючи брати участь у ліберальних псевдореформах уряду, вона свідомо відмовилася від посади міністра охорони здоров’я та очолила Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я, намагаючись змінити систему через парламент.

О. Богомолець є автором соціальної реформи системи охорони здоров’я на основі загальнообов’язкового державного медичного страхування і безкомпромісно бореться за її впровадження. Головна її мета сьогодні — відновлення людського потенціалу України, зниження смертності та збільшення тривалості життя українців до європейського рівня.

Принциповість, чесність та наполегливість Ольги Богомолець у боротьбі за інтереси простих людей об’єднали навколо її ідей мільйони людей, які пов’язують майбутнє нашої країни саме з такими державними діячами, як вона. І сьогодні вона стала справжнім взірцем для тих, хто прагне щасливої, процвітаючої країни, побудованої на принципах соціальної справедливості.

О. Богомолець заснувала платформу «Люди допомагають людям», завдяки якій кожний небайдужий може допомогти безпосередньо родинам загиблих воїнів на Сході України або під час Революції гідності.

Незважаючи на свою громадську та політичну діяльність, Ольга Вадимівна передусім мама та завжди знаходить час на піклування та виховання своїх чотирьох талановитих дітей.

Відома Ольга Богомолець і за кордонами України. Неодноразово брала участь у міжнародних наукових та громадських форумах. Мені пощастило почути її виступ на форумі «Мир, безпека та розвиток людства» перед тисячною аудиторією. Незважаючи на те, що організатори скоротили всім доповідачам час на виступ, вона за сім хвилин змогла донести парламентаріям із 75 країн світу ситуацію в Україні. Учасники два рази аплодували під час виступу, а після нього багато хто підходив та вітав.

Я спитав колишнього міністра оборони Нідерландів Вім ван Ейкелена (Wim van Eekelen), що саме йому сподобалося. «Зазвичай країни, які зазнають проблем від агресивної політики своїх сусідів, просять допомоги, забуваючи, що на них теж лежить відповідальність за свою власну країну. Пані Ольга сказала, що Україна не відступить від обраного курсу змін і накопичує сили для виходу з кризової ситуації. Після таких слів ще більше хочеться підтримати вашу країну».