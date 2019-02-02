Як зекономити на комунальних платежах?

Сьогодні у читачів часто виникають запитання: як зекономити на платежах за житлово-комунальні послуги? Поговоримо про найпростіші випадки, які стосуються кожного. Цілком можливо зекономити, якщо переконаєте надавачів послуг ЖКГ скасувати оплату за осіб, які фактично не проживають з вами за даною адресою.

Життя так складається, що деякі наші громадяни, що зареєстровані за конкретною адресою, тимчасово виїздять до інших населених пунктів України або країн близького чи далекого зарубіжжя. Зніматися з реєстрації за конкретною адресою ― це потребує певних дій. Тому є не поодинокі випадки, коли такі мешканці за документами формально є тут, але фактично тривалий час перебувають в іншому регіоні чи країні. Зазвичай, такі співвітчизники не замислюються про економічні реалії життя, а тому проблемні питання виникають у тих споживачів житлово-комунальних послуг, які залишаються жити за звичною зареєстрованою адресою. Місяць, квартал, півроку, рік… Час робить свою руйнівну справу, що підтверджується потім «астрономічними» платіжками.

Що робити, аби завчасно попередити такі проблемні ситуації? Головне й суттєве правило. Споживач не повинен платити за ті послуги, яких фактично не отримує. А найцікавіша практична норма міститься у статті 7 частині 1 п. 6 Закону «Про житлово-комунальні послуги». Так, споживач (серед іншого) має право на несплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Документами, що підтверджують факт тривалої (понад місяць) фактичної відсутності споживача за визначеною адресою можуть бути різні довідки: з місць роботи, навчання, лікування, військової служби тощо. Їх слід надати в оригіналі з печатками. Якщо надаєте особисто, то краще це зробити через канцелярію, у тексті заяви (звернення) вказати у додатках, які конкретно документи надані. На вашому примірнику заяви (звернення) мають проставити відмітку про отримання. Якщо надсилаєте документи з іншого населеного пункту, то краще це робити рекомендованим листом із повідомленням «Укрпоштою».

Історія з власного досвіду

Чимало серед наших співвітчизників нині перебувають на роботі, військовій службі чи навчанні в іншому місті. Отож вирішувати питання про зменшення оплати варто одразу. Побачивши квитанції за послуги ЖКГ у мого родича в Сумах (довірителя, який надав повноваження виступати від його імені за довіреністю) для початку зателефонував до ТОВ «А-Муссон», яке надає послуги з вивозу сміття. У центрі міста, де мешкає власник приватного будинку, ці послуги (порівняно з іншими) виявилися найдорожчими. В телефонній розмові мені відповіли, що доведеться чекати біля півроку, а потім вони зроблять перерахунок.

Тоді став діяти рішучіше, тобто офіційним шляхом. Надіслав електронне звернення про здійснення перерахунку через фактичну відсутність осіб, зареєстрованих за даною адресою. Написав ось про що. «За адресою вул. Київська головним споживачем житлово-комунальних послуг (власником будинку) є Козак П. І. (вказав номер особового рахунку). За цією адресою разом із ним зареєстровані: П.І.П. (донька), (онуки). Фактично з 28 серпня 2018 року по теперішній час зазначені особи не проживають за цією адресою та практично не користуються житлово-комунальними послугами Вашої організації, оскільки з 1 вересня діти перебувають на навчанні, а їхня мама знаходиться разом з ними протягом навчального року».

Для підтвердження надав довідку з поліклініки про те, що ця громадянка фактично мешкає за іншою, а не за зареєстрованою адресою, та нею укладено договір про медичне обслуговування, де пацієнтка обслуговується по теперішній час; номер декларації вказано.

Усі довідки надано із формулюванням «за місцем вимоги».

Які потрібні підтверджуючі документи? У нашому випадку надав довідку з місця навчання старшої дитини у гімназії та молодшої в дошкільному навчальному закладі.

Через деякий час особисто зателефонував і поцікавився. Почув і відповідь, що питання помічено та взято в роботу. Варто добиватися перерахунку та зменшення оплати у тих випадках, коли нарахування здійснюються без лічильника, в залежності від кількості зареєстрованих осіб. Можна об’єктивно підтвердити, що саме такий спосіб направлення письмового звернення дав перший результат. Мені зателефонували з ТОВ «А-Муссон» і повідомили, що перерахунок уже зроблено. А переконатися у цьому зможемо у листопаді, коли побачимо нову платіжку. Також представники цього надавача послуг акцентували увагу на тому, що в новому навчальному році у вересні 2019-го слід буде надати нові довідки (підтверджуючі документи).

У цьому випадку вдалося досягти результату.

Спочатку заява-повідомлення, а потім перерахунок через півроку?

Усього нарахував 3 суб’єктів, кому направив звернення про необхідність здійснити перерахунок.

Аналогічно письмову відповідь отримав від «Сумижилкомсервіс». Коротко і лаконічно по суті 16.10.2018 р. було повідомлено, що перерахунок по захороненню побутових відходів буде зроблено у жовтні 2018 року.

А от найбільш прискіпливим суб’єктом виявився КП «Міськводоканал» Сумської міськради. Відповідно до п. 29 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою КМУ від 21 липня 2005 р. №630 (зі змінами) споживач має право на зменшення розміру плати у разі його тимчасової відсутності та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання). Саме цю норму законодавства процитували у письмовій відповіді. Але при цьому зробили власне її тлумачення: спочатку надайте заяву, а потім уже підтверджуючі документи про фактичне непроживання осіб за вказаною адресою. А ще письмово просили надавати таку заяву із підтверджуючими документами один раз на квартал або на півроку.

Письмово повідомили, що при наданні кожної довідки проводитиметься перерахунок на день реєстрації такої довідки. Також під час телефонного спілкування просили у довідках, що надаватимуться в майбутньому, детально прописувати з якого періоду (місяця й року) по який період особа фактично не проживає за вказаною адресою.

Проблеми можна вирішити: поради практичні

Одразу зверніть увагу на те, що збирання довідок потребує певних зусиль і часу. Але справа того варта, щоб зекономити на комунальних платежах. Для початку зверніться безпосередньо до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. А у разі отримання незадовільної відповіді не варто засмучуватися. Тоді можете звертатися до місцевої ради, яка є засновником підприємств ЖКГ, а також до Головного управління Держпродспоживслужби в області.