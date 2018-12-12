У пошуках субсидії, або Сухарики на батареї…

Сьогодні активно ведуться дискусії стосовно нового порядку призначення субсидій. Це відбувається після введення в дію Постанови КМУ від 17 жовтня 2018 р. №841 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Багато людей як потенційних отримувачів цієї державної соціальної допомоги фактично були позбавлені такої можливості після 2 травня ц. р. Наприклад, роботодавець затримує виплату заробітної плати, тому є заборгованість із виплатою державі єдиного соціального внеску. Наскільки ситуація змінилася останнім часом в Україні?

До чого призвела петиція?

На сайті Кабміну з’явилася петиція «Про скасування Постанови КМУ №329 від 27 квітня 2018 р., що ускладнює спрощений порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг». Саме таку назву має документ. У ньому (серед іншого) йдеться про те, що 27 квітня уряд прийняв постанову №329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1022», якою з 1 травня ц. р. ускладнив отримання субсидій майже 7 мільйонам українських домогосподарств, рівень життя яких зменшився за останні 5 років. За чотири місяці дії Постанови КМУ №329 субсидії не змогли переоформити, за повідомленнями Мінсоцполітики України, від половини до двох третин українських сімей, а решті майже удвічі скорочена соціальна допомога. У зв’язку з цим у петиції (серед іншого) пропонується уряду розробити механізм адресної фінансової підтримки тих, хто не в змозі оплачувати комунальні послуги, передбачивши стимулювання громадянами економного споживання комунальних ресурсів.

Окрім цієї петиції, були не поодинокі звернення різних місцевих рад в Україні, групи народних депутатів до голови уряду стосовно необхідності суттєво переглянути порядок призначення субсидій після 1 травня ц. р.

Постанову не скасували, але наслідки пом’якшили

Сумнозвісну постанову КМУ №329 від 27 квітня 2018 р. не скасували. Але на цю тему 19 жовтня з’явилася цікава інформація на сайті Мінсоцполітики. Певні зміни на краще відбулися після введення в дію Постанови КМУ від 17 жовтня 2018 р. №841, вона застосовується з 1 жовтня. Саме з цієї дати при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік складає до 2500 гривень за голову. А ще субсидію на загальних умовах тепер зможуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Також право на допомогу мають ті родини, де опалювальна площа житла, а не загальна, не перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м для індивідуального будинку.

У разі якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію може призначити комісія.



Субсидію на понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право оформити громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. А також той, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років.

Інші зміни з 1 жовтня стосуються сплати обов’язкового платежу. Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Наприклад, якщо розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 грн на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 грн, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання (120 грн).

Тепер субсидію можуть отримати без обов’язкової сплати ЄСВ на підставі прийнятого рішення Комісії з питань призначення житлових субсидій: безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу; безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості. А на загальних умовах (без звернення до комісії) оформити субсидію мають шанс ті домогосподарства, де зареєстрована особа працює за кордоном і сплачує там ЄСВ, що підтверджується документально.

Зайва бюрократія чи новий шанс?

Наскільки зміни, внесені новою постановою КМУ №841, насправді спрощують життя пересічних українців? Як пояснюють фахівці відділів соцзахисту, громадяни мають шанс оформити субсидію з 1 жовтня, якщо встигнуть подати документи найближчим часом.



Якщо людина за станом здоров’я або з інших причин не може самостійно прибути до відділу соцзахисту, тоді доведеться направити документи «Укрпоштою». За довіреністю документи не приймуть. Автор переконався у цьому особисто, коли прибув до департаменту соцзахисту Сумської міськради. А в одному з індустріальних районів міста Харкова у відділі соцзахисту зібралося чимало людей у «сидячій» черзі… Справа в тім, що для оформлення субсидії основними документами є заява та декларація. Але є дуже багато ситуацій, коли за загальним правилом надання субсидії законодавчо не передбачене, але практично можливе. Тобто за рішенням комісії після акту обстеження конкретного домогосподарства. Саме тому чимало заявників у пошуках субсидії збирають різні довідки, щоби переконати комісію й довести складні життєві обставини. Принаймні, люди не втрачають свій шанс, щоб подати документи.



Як уникнути помилок в документах

Як зменшити ризик допустити помилку в оформленні заяви чи декларації? Уважно ознайомтесь на сайті Мінсоцполітики із зразками їх заповнення, зателефонуйте із запитаннями на «гарячі лінії» Кабміну, облдержадміністрації. Простий алгоритм дій може стосуватися кожного жителя України, де б ми не перебували. Ще можна записатися на прийом до фахівця соцзахисту.

У разі виявлення помилки в документах структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів її виправлення. Якщо за цей час громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соцзахисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Якщо протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про необхідність виправлення помилки громадянин не вчинить дій щодо її виправлення, структурний підрозділ з питань соцзахисту населення відмовляє у призначенні субсидії.

Не варто боятися помилок, а краще подати документи, щоб не пропустити свій шанс.

Шукаємо субсидію, знаходимо сухарики на батареї…

Поки ми, дорослі, витрачаємо час у пошуках субсидії, наші діти творчо втілюють у життя ідею збереження ресурсів. Нещодавно донька власноруч приготувала батькам сюрприз: сухарики, підсушені на батареї. Так, випадково 7-річна Софія спробувала зробити щось швидким і простим способом за півгодини. Як не дивно, ті сухарики виявилися смачненькими.