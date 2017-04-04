Адміністративно-правовий та соціальний захист дітей

Вітаю читачів та прихильників «Школи юриста». Всі свята вже закінчилися, новий рік настав, тож в новий рік з новими перспективами.

Сьогодні я хочу приділити увагу такій важливій темі, яка стосується кожного з нас, бо всі ми чиїсь діти, маємо своїх дітей, внуків, а отже тема стосується адміністративно-правового та соціального захисту дітей.

До юридичного відділу нашої організації часто звертаються представники батьківських комітетів, які опікуються життям тих шкіл, в яких навчаються їхні діти. Річ у тім, що хоча освіта в нашій державі офіційно безкоштовна, насправді все далеко не так. Школи, дитячі садки та спеціалізовані установи цього рівня давно вже під неофіційною опікою батьків та батьківських комітетів. Адже це наша батьківська справа, в яких умовах навчаються наші діти, чи тепло в класі, чи харчуються дітки в школі та садку, в якому стані шкільні коридори та бібліотеки.

Отож звернулася до нашої громадської організації представник батьківського комітету однієї з київських шкіл пані Тетяна П. Школа потребує термінового ремонту, коштів на нього держава не виділяє, депутат місцевої ради теж трохи забув про обіцяну підтримку школі, весь тягар ліг на плечі батьків. Звісно, такої суми батьки сплатити за ремонт не в змозі. Тож звернулися до юридичного відділу МГО «МОЗІРОН» за допомогою в оформленні звернень до держави, депутатів та можливих меценатів для вирішення питання щодо ремонту школи. Ми допомагаємо оформлювати, подавати, надсилати документи всім, хто до нас звертається і цього потребує.

Законодавство нашої держави в аспекті захисту дітей різноманітне: це і Конституція України, і Закон України «Про охорону дитинства», і Конвенція ООН про права дитини.

Наша держава є суверенною, незалежною, демократичною та соціально правовою. Стаття 3 Конституції України проголошує людину, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою со­ціальною цінністю держави, зміст і спрямованість якої визначаються правами і свободами людини та їх гарантіями. Саме стаття 3 Основного закону нашої країни затверджує обов'язки держави перед людиною: відповідальність держави за свою діяльність перед людиною, а також визначення головного обов’язку держави — затвердження і забезпечення прав і свобод людини. Це і є свого роду адміністративно-правовий і соціальний захист.

То що ж таке адміністративно-правовий захист взагалі?

Адміністративно-правовий захист — це активні дії публічної адміністрації, які спрямовані на відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення пере­шкод щодо їх здійснення засобами адміністративного права з можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної відповідальності.

Застосовуючи це поняття в аспекті захисту дітей, слід зазначити, що, керуючись положеннями Конвенції про права дитини, яка ратифікована Україною 27.02.1991 року Постановою Верховної Ради України, людство зобов'язане дати дітям усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, що гарантує в майбутньому розвиток повноцінних громадян. Також дана Конвенція проголошує принцип рівності у відповідальності обох батьків або опікунів при вихованні дитини, встановлює обов'язок держави турбуватися та забезпечувати права і свободи дитини.

Основою Конституції України є рівність всіх дітей незалежно від походження, соціального стану чи народження поза шлюбом. Виходячи з того, що права і обов'язки особи є центральним елементом при розгляді адміністративно-правового статусу неповнолітнього, та виходячи із загального поняття громадянства, можна зробити висновок, що вирішальною складовою для адміністративно-правового та соціального статусу дитини є належність її до держави як громадянина. Набуття громадянства України особою, яка не досягла повноліття, здійснюється за загальними правилами, зазначеними у Законі України «Про громадянство»: за народженням, за територіальним походженням, внаслідок прийняття чи поновлення у громадянстві, внаслідок усиновлення чи встановлення над дитиною опіки чи піклування, внаслідок перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини, внаслідок визнання батьківства чи материнства або ж за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами. Адміністративно-правовий статус дитини є основою для її адміністративно-правового та соціального захисту з боку держави.

Окремим видом захисту є захист дитини від насильства в сім’ї. Насильство над дітьми — це не тільки занадто неприємна та страшна проблема дітей, вона є трагедією суспільства і держави в цілому. Адже жорстоке поводження з дітьми в подальшому формує з них соціально неадаптованих людей, вони найчастіше не здатні створювати повноцінну сім’ю, бути гарними батьками, а також це є поштовхом до відтворення жорстокості по відношенню до власних дітей. Деякі батьки рідко спілкуються та вчать своїх дітей, як поводитися, щоб уникнути небезпеки, тому діти, зіткнувшись з цим пагубним явищем, не завжди знають, як правильно поводитись і що робити в цій неприємній та скрутній ситуації. Інколи, навіть коли самі батьки стикаються з насильством над своєю дитиною в суспільстві, вони не знають, що робити, куди звертатися з цією проблемою, чим можна допомогти дитині, як вилікувати дитину морально і фізично. Виходячи з вищенаведеного, хочу зазначити, що у всіх аспектах життя дитини має бути присутній захист. Тож з правової точки зору дуже добре, що в нашій державі існує законодавство, яке регулює відносини батьків і дітей, держави і неповнолітніх осіб.

На виховання дітей, формування розуміння ними своїх прав, головним чином впливає сім’я. Сімейне виховання не можна замінити ніяким іншим впливом. Дошкільні установи, школи та інші організації, які виконують функції по вихованню дітей, повинні тільки доповнювати сімейне виховання. Участь навчальних закладів у правовому вихованні дітей має бути більш активною та ефективною. Та й держава не повинна відмахуватися від дітей і тих потреб, в яких вони відчувають нестачу.

Отож будьмо всі чемними та турботливими людьми, батьками, дітьми та громадянами нашої держави, адже зміни на краще починаються з себе.

Оксана Сохатська