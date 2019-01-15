Свято наближається, або Як зустріти новий 2019 рік

Знову наближається одне з найбільш очікуваних свят у році — Новий рік. Саме в цей час кожен вірить, що всі заповітні бажання обов'язково незабаром здійсняться, а негатив залишиться в минулому. 2019 рік — рік Земляної Свині. За легендою, тих, хто догодить цій тварині в новорічну ніч, всі 365 днів буде супроводжувати фінансова вдача. То як зустрічати Новий 2019 рік, щоб свинка залишилася задоволена?

Земляна Свиня — символ добробуту, очікується, що він принесе позитивні емоції, бо Свиня замкне цикл із 12 тварин, увібравши в себе емоції кожної з них... Особливо повезе тим, хто народився в рік Свині (Кабана). Це люди, які з’явилися на світ у 1911, 1923, 1935 роках і так далі, кожні 12 років до 2007-го. Вони мають спокійну вдачу, добросердечний і чесний характер. Ці люди щирі й тактовні. Щоб оцінити достоїнства представників року Кабана (Свині), досить вивчити список відомих представників знаку. Серед них Елтон Джон, Ернест Хемінгуей, Лучано Паваротті, Рональд Рейган, Рокфеллер, Генрі Форд, Ален Делон, Арнольд Шварценеггер, Світлана Ходченкова, Володимир Вдовиченков, Людмила Гурченко, Клеопатра, Вуді Ален та ін.

Тим, хто народився в рік Свині, в 2019-му пощастить найбільше. Жовта Земляна Свиня — уособлення турботи про близьких, символ сімейного життя та домашнього вогнища. Найкраще зустрічати свято в колі сімї, запросивши в гості й інших родичів. Велика і дружня сім’я, яка збереться в новорічний вечір за столом, допоможе господарям залучити підтримку близьких людей.

Щоб у майбутньому 2019 році обзавестися довгоочікуваною вдачею, потрібно прикрасити ялинку жовтими, бірюзовими, помаранчевими шарами, золотистими гірляндами — все це сподобається люблячій розкіш Свині.

Відтінки елементу Земля повинні бути присутні в одязі гостей і хазяїв, якщо вони хочуть заручитися прихильністю символу. Збережіть традицію, якщо вам личить колір: жовтий, золотистий; экрю, бежевий, кава з молоком; помаранчевий, теракотовий; коричневий, шоколадний. Земляні кольори — це не тільки жовтий, в китайській мантиці до них відносять відтінки жовтого (пісочний, охра, лимонний);

зелені кольори та їх варіанти від хакі до смарагдового;

Золотистий і жовтий одяг означає бажання прибутку, грошей.

Помаранчевий костюм відповідальний за поліпшення здоров'я його власника.

Коричневе вбрання різної насиченості та теплоти (кава з молоком, беж, теракота або шоколад) допоможе позбутися смутку, тривог, сварок.

Тим, хто народився в рік Свині, бажано одягатися в зелений одяг — саме він відповідальний за справжнє щастя.

Неприборканість вигляду сподобається символу року, підкреслюючи незалежність і самостійність Кабана. Проста стрижка чи недбало заколоте довге волосся. За допомогою гелю і лаку придайте зачісці ефектну розпатланість.

Жовтому Земляному Кабану до смаку різні салати. Приготуйте їх із того, що йому подобається. В якості інгредієнта може бути кукурудза. Свині сподобаються блюда з горіхами і бобовими (горошок, квасоля). Не забудьте про вінегрет. Цей красивий яскравий салат не тільки замінить традиційне олів’є, а й приверне увагу хазяйки року. Улюблена їжа свинки — картопля. Її можна подати у вигляді гарніру, підрум’янити скибочки в духовці, приготувавши пюре або крокети.

Що саме бажано подарувати? Земляна Свиня любить практичність, розкіш, красу і веселощі. Не обов’язково дарувати золото, хоча ювелірні прикраси завжди до смаку. Актуальні подарунки: картини, постільна білизна, м'які іграшки, піжама із зображенням свинки. Дачникам можна подарувати квіткові горщики у вигляді цієї тваринки або лійку...

Зірки обіцяють всім без винятку фінансове і сімейне благополуччя. Але за умови позитивного настрою і сумлінності. Щоб все збулося, необхідно і самому докласти зусиль.

Варто запам'ятати, що головний елемент свята — це святковий настрій.