Пийте свіжозмелену! Інтерв’ю з господаркою кав’ярні Doppio

Опубліковано Ivan Sche
     0 25 лютого 2017 р.  

Нещодавно в Києві відкрилася незвичайна кав'ярня Doppio, в якій пригощають неперевершено смачною кавою. Ми відвідали заклад, дізналися особливості роботи кафе і секрет отримання смачної кави. Христина господарка кафе, розповіла нам про свою справу.

 

 

— Добрий день, Христино. Довгий час Ви займалися лише обсмажуванням кавових зерен. Розкажіть, чому вирішили продавати сам гарячий напій? Чому змінили профіль?
— Коли ми займалися лише обсмажуванням, було відчуття якоїсь незавершеності. Ми мали справу тільки з закупниками і не могли донести наш продукт до кінцевого споживача. А це було б великим плюсом. Нам важливо розуміти, яка на смак наша кава у кав’ярнях наших клієнтів. І відкривши кав’ярню ми розібралися у багатьох тонкощах, які раніше не вважали важливими. Наприклад, наскільки важливий помол і щоденне налаштування кавомолки, і те, що неякісна вода псує смак навіть самої кращої кави, що кожному сорту ”підходить” різне обсмаження та багато іншого. Тепер ми краще розуміємо своїх клієнтів.

Вхід до кав'ярні Doppio
Вхід до кав'ярні Doppio

— Поряд багато схожих кав’ярень. Чим ви відрізняєтеся від інших?
— Так, багато, але не всі можуть кілька разів на тиждень змінювати сорт арабіки, щоб пропонувати гостям тільки найсвіжішу та найсмачнішу каву. А завдяки тому, що ми самі обсмажуємо зерна, у нас досить помірковані ціни. І це співвідношення ціна/якість робить нас одними з найкращих.

— Відкрити власний бізнес — це завжди ризик. Не боялися залишитися ні з чим?
— Як то кажуть: «Хто не ризикує... ». Спочатку було дуже важко. Але це й зрозуміло. Не буває так, що відкрився — і до тебе відразу клієнти потоком пішли, прибуток повалив. Ні, спочатку завжди складно. Потрібно і клієнта зрозуміти, і в ситуації розібратися. Також потрібно враховувати бюрократичні моменти.

Готуємо каву
Готуємо каву

 

— А на дрібному та середньому бізнесі в розвинених країнах тримається вся економіка…
— Звичайно. Зараз багато позитивних, молодих підприємців, які, можна сказати, головою «проламують» стару систему. І чим більше буде таких цілеспрямованих людей, тим швидше вибудовуватиметься сучасна прозора система ведення бізнесу.

— Ви вже «відбили» вкладені гроші?
— Якби ми рахували кожну вкладену та зароблену копійку, постійно прораховували рентабельність бізнесу, ми б ніколи не відкрилися. Зараз у нашій країні бізнесом займаються або дурні, які не здатні рахувати, або відчайдушні, які навмисне не зациклюються на цифрах. Зараз це взагалі нерентабельно. «Відіб’ємося», колись... Але ми займаємося цим не в гонитві за грошима. Наша справа – це наше життя. І повертатися до минулого способу життя ми вже не хочемо. Раніше мені завжди хотілося працювати у великій компанії, бути частиною потужної системи. Як виявилося, набагато цікавіше створювати таку систему самому.

— Скільки років ви вже займаєтеся бізнесом?
— Четвертий рік.

— Чи були ви весь цей час у відпустці?
— Ви знаєте, так. Не відразу, звичайно. Перші два роки працювали без відпусток. А зараз на Новий рік – обов'язково. Любимо поїхати в Карпати, покататися на сноубордах.

Вітрина у кав'ярні
Вітрина у кав'ярні

— Чи плануєте в майбутньому виводити свій бренд на міжнародний рівень?
— Складне питання. Зараз наша «фішка» в тому, що ми пропонуємо гостям свіжу каву. Чим ми краще тієї ж італійської кави? Її обсмажують і упаковують в Італії, а потім везуть до нас. За час дороги вона втрачає свою свіжість і виростає в ціні. А ми – місцеві виробники, нам нікуди їхати не потрібно. Обсмажили каву та відразу ж пропонуємо її клієнтам. Щоб ця «фішка» не загубилася на міжнародному ринку, нам потрібно в кожній країні не тільки відкривати кав’ярні, а й запускати виробництво.

— Чим ви ще приваблюєте відвідувачів?
— Є такий термін kid-friendly, дослівно – «дружній для дітей». Це про нас. Ми дбаємо про дітей. Ми використовуємо лише екологічні засоби для прибирання. Вся випічка робиться з природніх продуктів високої якості, без маргарина та фарбників. Третину приміщення кав’ярні займає дитяча кімната. У нас є пандус, манеж і пеленальний столик, щоб мами могли брати до нас із собою маленьких діточок.

Дітячий куточок у кав'ярні
Дітячий куточок у кав'ярні

— Ви займаєтеся бізнесом разом з чоловіком. Робота не заважає нормальному сімейному життю?
— Ми чудово доповнюємо один одного і один одному не заважаємо. Ми з чоловіком різні за характером. Крім того, у нас різні знання та вміння. У бізнесі ми займаємо абсолютно різні ніші. Крім того, дуже добре, коли партнери по бізнесу можуть, як ми, на 100% довіряти один одному.

— Поділіться секретом, як приготувати найсмачнішу каву
— Сама класна кава – двотижневої витримки. Після обсмаження вона повинна відлежатися, відпустити вуглекислий газ, після цього її зберігають у пакеті з клапаном. Важливо дати зернам дихати навіть в пакеті. Двотижнева або місячна кава – найсмачніша. Ще один момент. Зазвичай багато людей купують мелену каву. За фактом мелена кава – це дурниця, тому що тільки в перші 10 хвилин після помолу вона найкраща. Коли зерна зберігаються в змеленому вигляді, вони втрачають свій справжній аромат і смак. Завжди пийте тільки свіжозмелену каву.

— Чи використовуєте ви якусь систему автоматизації у роботі кав’ярні?
— У наш час нерозумно все записувати на папері. Тому шукати хорошу програму обліку ми почали вже давно. Спочатку хотіли поставити моноблок— окремий спеціалізований комп'ютер для фіксації продажу, але це обійшлося б нам у десятки тисяч гривень. Тому вирішили спробувати програму обліку продаж на мобільних пристроях TriniPOS. В цілому ми залишилися задоволені роботою цієї програми і продовжуємо її використовувати. Вона позбавляє нас від паперової рутини і економить час.

Програма Trini POS, встановлена ​​на планшеті
Програма Trini POS, встановлена на планшеті

— Як проходить процес продажу?
— Наприклад, у нас у програмі є напої. Я сортую, щоб було зручно, і обираю, наприклад, міцний капучіно. Натискаю «Сплатити», вводжу суму, яку дав клієнт, відразу ж бачу суму здачі. Друкую чек, і все — можна працювати далі. Бувають ситуації, коли потрібно зробити повернення. Заходимо в чеки та шукаємо потрібну транзакцію. Знаходимо потрібний товар і натискаємо «Повернути», все просто. Дуже добре, що в кожному чеку зазначено касира. А ще можна переглядати касові зміни. Була така ситуація, що каву касири продали, але я не була впевнена, за якою ціною. Щоб дізнатися, мені досить було зайти в звіти та протягом хвилини знайти всю інформацію щодо продажів: за якою ціною продавали, яку знижку зробили і т. д. Зручно, що у веб-кабінет можна входити і з комп'ютера. Мені так більше подобається.

— В цілому складно користуватися?
— Зовсім ні. Таке відчуття, що програма сама все передбачає. Навіть якщо довго не заходити до веб-кабінету або мобільного додатку, на електронну пошту, все одно приходять повідомлення про низькі залишки по кожному товару.

Господарі кафе — подружня пара Тарас і Христина
Господарі кафе — подружня пара Тарас і Христина

— Що б ви порадили підприємцям-початківцям України?
— Постійно розвивайтеся. Якщо рухатися тільки в одному вузькому напрямку, якийсь час бізнес буде йти вгору, потім трохи зрівняється і буде йти прямо. Але рано чи пізно неминуче почнеться спад. Тому потрібно постійно розвиватися, розширювати горизонти бізнесу, знаходити нові сходинки та підніматися по них.

 

Джерело: https://trinipos.com/ua/blog/pejte-svezhemolotyj.html




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