Пийте свіжозмелену! Інтерв’ю з господаркою кав’ярні Doppio

Нещодавно в Києві відкрилася незвичайна кав'ярня Doppio, в якій пригощають неперевершено смачною кавою. Ми відвідали заклад, дізналися особливості роботи кафе і секрет отримання смачної кави. Христина господарка кафе, розповіла нам про свою справу.

— Добрий день, Христино. Довгий час Ви займалися лише обсмажуванням кавових зерен. Розкажіть, чому вирішили продавати сам гарячий напій? Чому змінили профіль?

— Коли ми займалися лише обсмажуванням, було відчуття якоїсь незавершеності. Ми мали справу тільки з закупниками і не могли донести наш продукт до кінцевого споживача. А це було б великим плюсом. Нам важливо розуміти, яка на смак наша кава у кав’ярнях наших клієнтів. І відкривши кав’ярню ми розібралися у багатьох тонкощах, які раніше не вважали важливими. Наприклад, наскільки важливий помол і щоденне налаштування кавомолки, і те, що неякісна вода псує смак навіть самої кращої кави, що кожному сорту ”підходить” різне обсмаження та багато іншого. Тепер ми краще розуміємо своїх клієнтів.



Вхід до кав'ярні Doppio

— Поряд багато схожих кав’ярень. Чим ви відрізняєтеся від інших?

— Так, багато, але не всі можуть кілька разів на тиждень змінювати сорт арабіки, щоб пропонувати гостям тільки найсвіжішу та найсмачнішу каву. А завдяки тому, що ми самі обсмажуємо зерна, у нас досить помірковані ціни. І це співвідношення ціна/якість робить нас одними з найкращих.

— Відкрити власний бізнес — це завжди ризик. Не боялися залишитися ні з чим?

— Як то кажуть: «Хто не ризикує... ». Спочатку було дуже важко. Але це й зрозуміло. Не буває так, що відкрився — і до тебе відразу клієнти потоком пішли, прибуток повалив. Ні, спочатку завжди складно. Потрібно і клієнта зрозуміти, і в ситуації розібратися. Також потрібно враховувати бюрократичні моменти.



Готуємо каву

— А на дрібному та середньому бізнесі в розвинених країнах тримається вся економіка…

— Звичайно. Зараз багато позитивних, молодих підприємців, які, можна сказати, головою «проламують» стару систему. І чим більше буде таких цілеспрямованих людей, тим швидше вибудовуватиметься сучасна прозора система ведення бізнесу.

— Ви вже «відбили» вкладені гроші?

— Якби ми рахували кожну вкладену та зароблену копійку, постійно прораховували рентабельність бізнесу, ми б ніколи не відкрилися. Зараз у нашій країні бізнесом займаються або дурні, які не здатні рахувати, або відчайдушні, які навмисне не зациклюються на цифрах. Зараз це взагалі нерентабельно. «Відіб’ємося», колись... Але ми займаємося цим не в гонитві за грошима. Наша справа – це наше життя. І повертатися до минулого способу життя ми вже не хочемо. Раніше мені завжди хотілося працювати у великій компанії, бути частиною потужної системи. Як виявилося, набагато цікавіше створювати таку систему самому.

— Скільки років ви вже займаєтеся бізнесом?

— Четвертий рік.

— Чи були ви весь цей час у відпустці?

— Ви знаєте, так. Не відразу, звичайно. Перші два роки працювали без відпусток. А зараз на Новий рік – обов'язково. Любимо поїхати в Карпати, покататися на сноубордах.



Вітрина у кав'ярні

— Чи плануєте в майбутньому виводити свій бренд на міжнародний рівень?

— Складне питання. Зараз наша «фішка» в тому, що ми пропонуємо гостям свіжу каву. Чим ми краще тієї ж італійської кави? Її обсмажують і упаковують в Італії, а потім везуть до нас. За час дороги вона втрачає свою свіжість і виростає в ціні. А ми – місцеві виробники, нам нікуди їхати не потрібно. Обсмажили каву та відразу ж пропонуємо її клієнтам. Щоб ця «фішка» не загубилася на міжнародному ринку, нам потрібно в кожній країні не тільки відкривати кав’ярні, а й запускати виробництво.

— Чим ви ще приваблюєте відвідувачів?

— Є такий термін kid-friendly, дослівно – «дружній для дітей». Це про нас. Ми дбаємо про дітей. Ми використовуємо лише екологічні засоби для прибирання. Вся випічка робиться з природніх продуктів високої якості, без маргарина та фарбників. Третину приміщення кав’ярні займає дитяча кімната. У нас є пандус, манеж і пеленальний столик, щоб мами могли брати до нас із собою маленьких діточок.



Дітячий куточок у кав'ярні

— Ви займаєтеся бізнесом разом з чоловіком. Робота не заважає нормальному сімейному життю?

— Ми чудово доповнюємо один одного і один одному не заважаємо. Ми з чоловіком різні за характером. Крім того, у нас різні знання та вміння. У бізнесі ми займаємо абсолютно різні ніші. Крім того, дуже добре, коли партнери по бізнесу можуть, як ми, на 100% довіряти один одному.

— Поділіться секретом, як приготувати найсмачнішу каву

— Сама класна кава – двотижневої витримки. Після обсмаження вона повинна відлежатися, відпустити вуглекислий газ, після цього її зберігають у пакеті з клапаном. Важливо дати зернам дихати навіть в пакеті. Двотижнева або місячна кава – найсмачніша. Ще один момент. Зазвичай багато людей купують мелену каву. За фактом мелена кава – це дурниця, тому що тільки в перші 10 хвилин після помолу вона найкраща. Коли зерна зберігаються в змеленому вигляді, вони втрачають свій справжній аромат і смак. Завжди пийте тільки свіжозмелену каву.

— Чи використовуєте ви якусь систему автоматизації у роботі кав’ярні?

— У наш час нерозумно все записувати на папері. Тому шукати хорошу програму обліку ми почали вже давно. Спочатку хотіли поставити моноблок— окремий спеціалізований комп'ютер для фіксації продажу, але це обійшлося б нам у десятки тисяч гривень. Тому вирішили спробувати програму обліку продаж на мобільних пристроях TriniPOS. В цілому ми залишилися задоволені роботою цієї програми і продовжуємо її використовувати. Вона позбавляє нас від паперової рутини і економить час.



Програма Trini POS, встановлена на планшеті

— Як проходить процес продажу?

— Наприклад, у нас у програмі є напої. Я сортую, щоб було зручно, і обираю, наприклад, міцний капучіно. Натискаю «Сплатити», вводжу суму, яку дав клієнт, відразу ж бачу суму здачі. Друкую чек, і все — можна працювати далі. Бувають ситуації, коли потрібно зробити повернення. Заходимо в чеки та шукаємо потрібну транзакцію. Знаходимо потрібний товар і натискаємо «Повернути», все просто. Дуже добре, що в кожному чеку зазначено касира. А ще можна переглядати касові зміни. Була така ситуація, що каву касири продали, але я не була впевнена, за якою ціною. Щоб дізнатися, мені досить було зайти в звіти та протягом хвилини знайти всю інформацію щодо продажів: за якою ціною продавали, яку знижку зробили і т. д. Зручно, що у веб-кабінет можна входити і з комп'ютера. Мені так більше подобається.

— В цілому складно користуватися?

— Зовсім ні. Таке відчуття, що програма сама все передбачає. Навіть якщо довго не заходити до веб-кабінету або мобільного додатку, на електронну пошту, все одно приходять повідомлення про низькі залишки по кожному товару.



Господарі кафе — подружня пара Тарас і Христина

— Що б ви порадили підприємцям-початківцям України?

— Постійно розвивайтеся. Якщо рухатися тільки в одному вузькому напрямку, якийсь час бізнес буде йти вгору, потім трохи зрівняється і буде йти прямо. Але рано чи пізно неминуче почнеться спад. Тому потрібно постійно розвиватися, розширювати горизонти бізнесу, знаходити нові сходинки та підніматися по них.

Джерело: https://trinipos.com/ua/blog/pejte-svezhemolotyj.html