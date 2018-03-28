ГОВОРЯТЬ ДІТИ

Вранці, збираючись до садочка, 3-річний Гришко вередує:

— Набридло в садку. Не хочу туди йти. Піду в школу з братом Сашком.

— Гриша, але ж ти не вмієш ні читати, ні рахувати... Ось навчишся — тоді й підеш до школи, — умовляє його мама Олена.

— А ось і неправда! — обурюється Гриша.

— Бабуся говорить, що я ворон рахувати вмію.

***

Поля (3 роки) пояснює сестричці Єві: «Ось бачиш, цю собаку не варто боятися, у неї є підборідник!»

***

Навалило снігу. На дворі працює двірник. Малюк з маленькою лопаткою:

— Мамо, можна я дяді допомагати буду?

***

4-річний Рома розмовляє зі своєю бабусею.

— Бабуся Соня, роди, будь ласка, дитинку, щоб мені було з ким грати. А то батькам все ніколи і ніколи...

— Ромочка, не можу я вже нікого народити, — відповідає бабуся Соня.

— А я знаю, чому не можеш, — раптово осяяло Рому.

— Я програму по телевізору дивився. Ти ж самець!

***

Батьки говорили Сергію, що дітей знаходять у книжках у бібліотеці. Коли мама, тато, старший брат Діма і Сергій пішли в дитячу бібліотеку, Сергій підійшов до мами і каже:

— Мамочко, Діма мене завжди так ображає. Давай залишимо його в бібліотеці. Він у нас і так довго жив. Нехай його тепер хто-небудь інший забере...

***

4-річний Валера з мамою йде по вулиці під дощем. Мама несе велику парасольку помаранчевого кольору.

— Ой, мамо! — говорить Валерик.

— Тобі ця помаранчева парасолька так іде, так іде!

Ти її ніколи не знімай! Навіть у квартирі!

***

6-річний Сашко з мамою Катею обідають на кухні. Мама їсть гарячий суп, а Саша морозиво.

— Мамо, — каже Сашко, — у тебе в роті духовка, а в мене — холодильник.

— Що ж тоді у нашого тата, який курить на балконі? — цікавиться мама.

— Суцільна димовуха! — не замислюючись, відповідає Сашко.