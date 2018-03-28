ГОВОРЯТЬ ДІТИ
Вранці, збираючись до садочка, 3-річний Гришко вередує:
— Набридло в садку. Не хочу туди йти. Піду в школу з братом Сашком.
— Гриша, але ж ти не вмієш ні читати, ні рахувати... Ось навчишся — тоді й підеш до школи, — умовляє його мама Олена.
— А ось і неправда! — обурюється Гриша.
— Бабуся говорить, що я ворон рахувати вмію.
***
Поля (3 роки) пояснює сестричці Єві: «Ось бачиш, цю собаку не варто боятися, у неї є підборідник!»
***
Навалило снігу. На дворі працює двірник. Малюк з маленькою лопаткою:
— Мамо, можна я дяді допомагати буду?
***
4-річний Рома розмовляє зі своєю бабусею.
— Бабуся Соня, роди, будь ласка, дитинку, щоб мені було з ким грати. А то батькам все ніколи і ніколи...
— Ромочка, не можу я вже нікого народити, — відповідає бабуся Соня.
— А я знаю, чому не можеш, — раптово осяяло Рому.
— Я програму по телевізору дивився. Ти ж самець!
***
Батьки говорили Сергію, що дітей знаходять у книжках у бібліотеці. Коли мама, тато, старший брат Діма і Сергій пішли в дитячу бібліотеку, Сергій підійшов до мами і каже:
— Мамочко, Діма мене завжди так ображає. Давай залишимо його в бібліотеці. Він у нас і так довго жив. Нехай його тепер хто-небудь інший забере...
***
4-річний Валера з мамою йде по вулиці під дощем. Мама несе велику парасольку помаранчевого кольору.
— Ой, мамо! — говорить Валерик.
— Тобі ця помаранчева парасолька так іде, так іде!
Ти її ніколи не знімай! Навіть у квартирі!
***
6-річний Сашко з мамою Катею обідають на кухні. Мама їсть гарячий суп, а Саша морозиво.
— Мамо, — каже Сашко, — у тебе в роті духовка, а в мене — холодильник.
— Що ж тоді у нашого тата, який курить на балконі? — цікавиться мама.
— Суцільна димовуха! — не замислюючись, відповідає Сашко.
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