Як виховати успішну дитину?

Якщо запитати батьків, якими вони прагнуть бачити своїх дітей у майбутньому, в більшості випадків чуємо відповідь – «успішними». Насправді це хороша амбіція, але варто зазначити, що бачення шляхів досягнення такого омріяного результату кардинально різниться. Ми поспілкувалися з мамами діток, які вже досягли перших серйозних успіхів. Жінки поділилися з нами декількома секретами.

Світлана Беленко, мама Поліни

Юлія Возна: Як ви зрозуміли, що ваша донька творча особистість? Як проявлялися її здібності?

Світлана Беленко: Поліна з дитинства любить музику. Їй подобається багато різних артистів. Коли доньці був 1 рік, ми почали відвідувати школу раннього розвитку. Там побачили, що вона спостерігає за тим, як танцюють старші дітки. Одного разу вона стала поряд із ними й повторювала їхні рухи. Тоді нам вчителька запропонувала зайнятися танцями. Наймолодші в групі – дітки від 3-х років, Полінці на той час виповнилося два. Нас взяли до цієї групи, незважаючи на вік. Ось так і розпочався наш танцювальний шлях.

— Знаємо, що у Поліни багатий досвід зйомок у телевізійних проектах. Розкажіть про те, який проект став першим?

— Якось ми помітили, що дитина цікавиться моделінгом, тому паралельно з танцями віддали її на заняття до школи моделей. Там проводився кастинг для участі в телепроекті. Поліна захотіла спробувати себе й успішно його пройшла. Нам запропонували підписати договір на рік для участі в шоу «Кухонька». Там дітки готували різноманітні страви. Була робота в команді, спілкування з шеф-кухарями і ведучими проекту. Їй дуже сподобалися зйомки.

— Які уявлення має Поліна про свою майбутню професію на сьогоднішній день? Як ви поставитесь до того, якщо вона обере творчу роботу?

— Донька часто змінює погляди стосовно майбутньої професії, як і всі дітки. Інколи каже, що хоче бути стюардесою, інколи - що буде фотомоделлю або артисткою. Але, як би не склалося, ми підтримаємо всі її починання.

— Як дівчинка проводить вільний від навчання час?

— Читає художню літературу. Ще полюбляє збирати конструктор і дивитися телевізор.

— Як вам вдалось сформувати правильні цілі та прагнення у вашої дитини?

— Людина народжується індивідом, але в подальшому своєму розвитку під впливом соціального середовища стає свідомим індивідом, тобто особистістю. Творчий розвиток – це одна з основ формування ідеалів і цінностей, поваги до чужої праці, а також прагнення робити щось, використовуючи свої вміння і здібності. Творчо розвинені діти зазвичай більше прагнуть спілкуватися з однолітками, старшими людьми, вони комунікабельні, несором'язливі і психологічно стійкі. Крім того, вони більш діяльні і в результаті виростають цілеспрямованими та вміють знаходити шляхи досягнення бажаного.

— Які риси характеру потрібно виховувати насамперед?

— Доброту, чуйність, відповідальність, цілеспрямованість.

— Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

— Творчий розвиток дитини – це шлях до розкриття її талантів та потенціалу. Підтримуйте схильності малечі до творчості і вмійте співчувати невдачам. Допомагайте, задовольняючи основні людські потреби крихітної особистості: нехай вона відчуває себе в безпеці, огорнута любов’ю, поважає себе й оточуючих.

Алла Бабік, мама Володимира

— Як визначити таланти і здібності дитини, щоб зрозуміти, в якому напрямку її розвивати?

— Кожна дитина народжується з певним талантом. Завдання батьків — вчасно його розгледіти і розвивати.

— Як проявлялися здібності Володі до танців, з якого віку він почав займатись?

— З трьох років Володя цікавився футболом, а також біатлоном. Згодом у нього почав проявлятися спортивний хист. Але одного разу, переглядаючи проект «Танці з зірками», він був у захваті від того, як танцює Влад Яма. Його харизма, професійність викликали у Володі захоплення, і він теж забажав навчитися цьому мистецтву. Я йому запропонувала сходити до танцювальної студії. Після пробних занять викладач сказав: «У нього все вийде», — і, як показав час, не помилився. Він залюбки ходив на тренування. Дощ, сніг, хуртовини, сильні морози ніколи не були перешкодою.

— Як ви вважаєте, дитині варто покидати свої захоплення, якщо вони стають нецікаві? Поділіться міркуваннями з цього приводу.

— Захоплення — це те, що подобається і чим хочеться займатися. Якщо сталось так, що інтерес зник, треба спочатку розібратися в причині й зробити висновки. Примушувати не можна. Краще зробити паузу.

— Чим мотивуєте Володю на досягнення успіхів?

— Я стараюсь якомога більше часу проводити з сином: разом дивимось фільми, ходимо в якісь цікаві місця, готуємо смачну вечерю. Я все роблю для

того, щоб бути прикладом для нього. Я професійно займалась спортом — лижними перегонами. На мою думку, стати прикладом — найкраща мотивація для дитини. Також дуже важливою є підтримка. Ми намагаємося бути присутніми на всіх його виступах, бо розуміємо, наскільки це важливо для нього. Дбаємо про те, щоб він відчував нашу любов і допомогу, віримо, що це стане мотивацією для досягнення успіхів у майбутньому.

— Як вважаєте, чому важливо готувати дітей до самостійності? З якого віку варто починати? Розкажіть про ваш досвід.

— Це дуже відповідальний момент у вихованні дитини. Тому ми з раннього віку привчали Володю до таких елементарних, але важливих дій, як прибирання за собою. Зараз, коли йому 13, ми намагаємось спілкуватися з ним як з дорослим. Радимось, коли приймаємо якісь рішення. Також в нього є певні обов’язки, за виконання яких отримує винагороду, а за невиконання — штрафи. Ми не караємо сина за помилки, а пояснюємо, як вчинити правильно.

Надаю йому можливість самостійно обирати одяг і облаштовувати на власний розсуд житловий простір, але я раджу, як краще вчинити.

— Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину.

— З раннього дитинства ми вчимо Володимира цілеспрямованості. Попри будь-які труднощі не здаватися і не зупинятися на півдорозі, а доводити до кінця розпочату справу. Не брати до серця невдачі, але робити з них висновки. Дуже важливо оповити дитину любов’ю і розумінням, а ще — вірити в неї. І тоді ваші донька чи син точно досягнуть омріяних вершин!