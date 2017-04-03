На ниві добротворення

Дитинство — це завжди свято, очікування чогось чарівного та казкового. Ось нещодавно завершилися Новорічні та Різдвяні свята, яких ми так чекали. Але радість цих свят, чудового приходу на нашу землю Святого Миколая, народження Ісуса Христа продовжують жити в наших серцях, наших справах.

Під час Новорічних та Різдвяних свят вихованці та педагоги Будинку дитячої творчості Шевченківського району м. Києва прагнули створити гарний настрій, атмосферу любові й доброти для гуртківців та батьків творчих об’єднань БДТ, дітей та родин учасників бойових дій на Сході України, дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин, якими опікується соціальна служба Шевченківського району м. Києва.

Саме для них творчі колективи нашого будинку: дитячий театр «Авангард» (керівник Ромась Н. А.), вокальні гуртки «Домінанта» та «Жайворнок» (керівники: Стариш М. І., Андрухів А. В.), вокально-танцювальний ансамбль «Гармонія» (керівник Краюхіна Л. А.), гурток «Молодіжний клуб» (керівник Котеля Т. М.) підготували та провели театралізовані вистави: «Новорічні пригоди Яринки», «Святий Миколай всіх дітей оберігай», «Через поле, через гай іде Святий Миколай», концертно-розважальну програму «Ангели з Миколаєм усім добра бажають», а керівники гуртків декоративно-прикладного напрямку: «Орігамі», «Візерунки», «Фантазія», «Виготовлення сувенірів», «Макраме», «Райдуга» (керівники: Чергикало Н. М., Дехтяренко Л. В., Качур Т. В., Юрченко Н. О., Недуха Т. А.) провели майстер-класи «Новорічні та Різдвяні дива» для дітей Шевченківського району та гостей міста Києва в Будинку Миколая в парку Т. Г. Шевченка.

Взяли активну участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая «Подаруй радість людям» по збору іграшок, книжок, речей для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО на Сході України, яку проводили Національна Рада жінок України, Міжнародна громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі», Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, наша співпраця з якими триває вже не один рік.

У рамках спільного проекту Будинку дитячої творчості та Київського військового ліцею імені Івана Богуна «Музична рапсодія», «Збройні сили України — дітям міста Києва» провели концерт «Різдвяні та новорічні фантазії» для учнів, педагогів та батьків середньої загальноосвітньої школи №199.

Цікаво пройшли для учнів навчальних закладів району та батьківської громади району такі заходи: святковий концерт «Моя соборна і суверенна…», презентація книги відомої української поетеси Тетяни Майданович, члена Національної Спілки письменників України, лауреата літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка (2012 року) до Дня Соборності України, майстер-класи та виставка дитячих малюнків до Дня Лева, які пройшли в бібліотеці №135, Центральній біліотеці імені Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, Київському зоопарку, з якими вже не один рік співпрацює наш Будинок дитячої творчості.

І це тільки маленька краплинка того світлого, гарного і цікавого, що роблять педагоги разом з вихованцями нашого навчального закладу.

Заходи, які проводять для дітей, молоді, батьків, громади міста та району педагоги Будинку дитячої творчості, спрямовані та те, щоб наші вихованці постійно відчували любов і турботу, отримували позитивні емоції, почували себе щасливими в колі, яке їх оточує, і передавали цю любов і теплоту своїм батькам, рідним, близьким, друзям, людям похилого віку, і всі разом раділи життю.

Своїм власним прикладом кожен педагог доводить, що відчуття щастя залежить від нас самих, адже лише сильна, творча людина своєю творчістю, яку вона передає своїм вихованцям, може подолати всі труднощі та негаразди і посміхнутися їм, прикрасити і збагатити власне життя і життя оточуючих.

Метою кожного педагога, який працює в Будинку дитячої творчості, навчити своїх вихованців, плекати любов і добро у своїх душах, прагнути гармонії і задоволення від навчання, пізнання світу, від того, що ми можемо зробити для того, щоб бути щасливою людиною і жити в мирі, любові та злагоді.

А це їм обов’язково допоможе знайти самих себе і своє місце під сонцем!

Людмила Манчак