Мелодія життя

Колись до одного мудреця прийшла втомлена життєвими негараздами дівчина і, не відриваючи погляду від землі, неголосно спитала:

- Чи правда, що кожна людина – це певна мелодія?

- Так, - трохи подумавши, поважно відповів чоловік. – Душа кожного із нас – це невидимі струни… Коли до них торкаються певні обставини життя, вони сміються чи плачуть, як піаніно чи скрипка в руках умілого маестро…

- Я колись бачила, як обірвалася струна… Скрипаль продовжував грати, а вона повисла в повітрі, як сирота – одинока, безпорадна, безголоса… Мене тоді, як і скрипку, накрив своїм холодом жаль… Здається, справжня мелодія не вийшла…

- Ти дуже спостережлива, дівчино! Ти не просто вмієш слухати, а й тонко відчуваєш мелодику життя, - дивлячись їй пильно у вічі, тихо промовив мудрець.

Відчувши теплий погляд сивочолого на собі, дівчина краєчками губ ледь-ледь усміхнулася і, звично кинувши погляд донизу, ніяково сказала:

Мелодія, яка народжується в моїй душі, чомусь весь час сумна… Мабуть, Маестро-Життя грає тільки на чорних клавішах… От хоч би раз зіграв тільки на білих, щоб весело, красиво, ніжно…

Мудрець помітив, як засіяли в цю мить її красиві голубі очі і погляд зачаровано полинув увись, мов сонячний промінчик зачепився за хмарку і легенько гойдається на ній, повільно виливаючи з відерця на землю своє ніжне тепло.

Знаєш, дівчино, красива мелодія звучить тільки тоді, коли у гру почергово вступають і білі, і чорні клавіші… Це як у житті: буде добре, як мине зле…

…З тих пір дівчина чує красиву мелодію свого життя, яка наповнює її душу Добром, Красою, Вірою, Надією і Любов’ю.