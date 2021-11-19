Цікава й доволі креативна творча гра «Сходинками знань» відбулася напередодні Дня української писемності та мови під час шкільних канікул на занятті гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова у приміщенні бібліотеки-філії №11 ЦБС Холодногірського району, відомої як бібліотека імені Толстого.

Учасники гри змогли не просто визначити рівень власних знань з історії, української мови та літератури, а ще й здобути новітні навички та сучасні громадянські компетентності. Говорячи більш простою мовою, старшокласники, які займаються у гуртках «Школа успіху» і «Точка зору», практично спробували пограти в команді. Тут важливо не лише самому впевнено рухатися до перемоги, але й уміти допомогти другові в процесі пошуку відповідей на різні запитання. Бо перемога окремої людини не є самоціллю, адже ми робимо акценти на позитивне ставлення до колег, толерантність, поважаємо точку зору кожного.

Демократичним методом відкритого голосування ми визначилися із невеличкими доповненнями до діючих правил, які, за задумом розробників настільної гри «Важниця», іноді виявилися в чомусь ускладненими. Отож довелося дещо модернізувати, спростити й запровадити альтернативу. За кожну цікаву альтернативну відповідь в процесі допомоги другові учасники гри змогли отримати додаткові бали, частиною з них поділилися з тими, кому допомагали. І тут нам знадобилося критичне мислення. Певна річ, не без почуття гумору. До речі, цю гру, що має гарні ознаки неформального національно-патріотичного виховання, нам люб’язно надали на час заняття у бібліотеці, за що ми дуже вдячні. Тут, у настільній грі, є чимало різних рубрик для запитань і відповідей. При цьому ми достойно оцінили і підтримали різні варіанти й позитивні приклади командної роботи.

Завдяки таким інноваційним заняттям в ігровій формі, рухаючись сходинками знань, ми вчимося слухати одне одного, розширюємо світогляд. І водночас у дружній атмосфері творчості переконуємося, що у справжній грі є командний дух.

Леонід ГАПЄЄВ, керівник гуртків «Школа успіху», «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова

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