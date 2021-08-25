Якщо ви втомилися від попередніх занять фітнесом або, змушуючи себе займатися, радості так і не відчуваєте, то спробуйте урізноманітнити заняття грою, перетворивши улюблені дитячі ігри на ефективні вправи. Можна, наприклад, поєднати з улюбленими заняттями в дитинстві, такими, як хула-хуп, класики, вишибали і стрибки зі скакалкою, що, окрім фізичного навантаження, однозначно змусить вас усміхнутися і подарує гарний настрій.

Адже, дійсно, деколи непросто підлаштуватися під розклад різних студій, та й не всі мають можливості придбати абонемент в зал. А граємо ми, зазвичай, для розваги, а не для схуднення, тож значить, це вже дуже гарний спосіб зберегти мотивацію.

Наприклад, почніть свій розклад з улюблених дитячих ігор, таких як класики і хула-хуп, які підтягують і тонізують ваше тіло. Найкраще в них те, що вам навіть не потрібно виходити з дому.

Отже, виділимо 5 активних дитячих ігор для дорослих:

Обруч

До переваг можна віднести те, що, ​​спалюючи жир і калорії, ви також зміцнюєте м'язи спини, стегон і сідниць.

Оберніть обруч навколо талії та тримайте обома руками. Прикладіть одну частину обруча до тіла і покрутіть.

Рухайте стегнами по колу, похитуючись ногами вперед і назад, щоб тіло продовжувало обертатися. Тут потрібна певна координація.

Але, звісно, спочатку бажано зробити розминку, щоб запобігти травми спини. Невеликі кругові рухи роблять менший вплив на нижню частину спини.

Класики

Оскільки для цього потрібно нахилятися, класики дозволяють нагрузити великі м'язи спини і ніг.

Ви поліпшите баланс і силу ніг, стрибаючи на одній нозі. Ще одна перевага: ви можете грати з групою людей або поодинці.

Знайдіть відкриту ділянку тротуару або під'їзної дороги і за допомогою крейди накресліть дошку для класиків.

Стрибайте через всі поодинокі квадрати на одній нозі і стрибайте обома ногами, коли 2 квадрати знаходяться поряд один з одним. Ваш хід закінчується, якщо ваш камінь приземляється за межами квадрата, в який ви його кидаєте, або якщо ви наступаєте на лінію чи втрачаєте рівновагу.

Важливо стежити за попереком і колінами. Якщо ви не розімнетесь, згинання може викликати напругу в спині. А оскільки стрибки на одній нозі можуть погіршити стан колін, змінюйте ногу, на якій ви стрибаєте.

Скакалка

Стрибки зі скакалкою можуть бути доволі інтенсивними для людей з серцево-судинними захворюваннями. Більшість людей спалюють близько 100 калорій за кожні 10 хвилин стійких стрибків на двох ногах.

Оскільки навички стрибків зі скакалкою можуть бути складними, рекомендується починати з м'якої розминки:

1. Візьміться за ручки мотузки і качайте руками з одного боку в інший. При цьому встаньте на шкарпетки, потім кілька разів опустіться.

З'єднайте ручки і перемістіть мотузку до лівого боку тіла, а потім до правого (мотузка буде утворювати вісімку на землі).

Освоївши погойдування, стрибайте кілька хвилин, поки не знайдете ритм.

Більшість з нас можуть швидко стрибати всього 3-5 хвилин за раз, перш ніж їм знадобиться невеликий перепочинок.

Відновитися можна за допомогою описаної вище техніки похитування або, для ускладнення тренування, зробіть віджимання чи присідання.

У міру того, як ви будете ставати сильнішими, стрибайте на довші відрізки і робіть більше коротких перерв на відновлення.

Важливо обирати м'яку і легку мотузку, бо, коли вчитеся, ви, ймовірно, кілька разів вдарите себе нею.

Стрибайте по дерев'яній підлозі, а не по більш твердій поверхні, наприклад, по бетону. Це допомагає захистити коліна і щиколотки під час стрибків з високим навантаженням.

Вишибали

Вишибали - це форма інтервального тренування, тобто в ньому чергуються періоди високоінтенсивних рухів з менш активними рухами або відпочинком.

В результаті такого заняття спалюються жирові відкладення і тренуються м'язи з голови до ніг.

Оскільки воно включає в себе спринт і зупинку, швидкий рух і багаторазову зміну напряму, то розвиває як рівновагу, так і спритність.

Крім того, звичайні в цій грі рухи з боку в бік тонізують внутрішню і зовнішню поверхню стегон, і ногу в цілому.

Спочатку візьміть легкий м'яч і зберіть свої команди. (Для хорошого тренування зберіть як мінімум 6 чоловік). Кидайте м'яч, намагаючись вразити гравців команди суперника. І будьте готові рушити, коли вони кинуть його назад до вас.

Важливо залишатись зосередженими. Завжди є ризик спіткнутися об м'яч, втратити рівновагу, впасти або отримати дуже сильний удар.

І при переході від повної зупинки до швидкого спринту, щоб уникнути м'яча, будьте обережні, не переміщаючи корпус занадто сильно. Це створює навантаження на суглоби нижньої частини тіла.

Ходьба або біг назад

Однозначно до переваг можна віднести те, що ​​ви станете більш витривалими, тонізуєте нижню частину тіла і поліпшите спритність.

Як почати: швидко йдіть вперед, щоб розігрітися, а потім спробуйте пройти назад.

Поступово додавайте біг. Спочатку біжіть уперед на 20 футів (1 фут – 30, 48 см) і зупиняйтеся на 15 секунд. Потім розгорніть і біжіть назад ще на 20 футів.

Знову зупиніться, розвертайтесь і почніть заново.

Зрештою, ви зможете весь час бігати назад, озираючись через плече, щоб переконатися, що ви не збираєтеся в щось врізатися. Але біг з оглядкою через плече може дезорієнтувати, тож бажано пробувати це заняття тільки на трасі або в іншому місці, де немає руху.

Для іншого обертання додайте в свій розпорядок бігу ухил (рух убік з випередженням однієї ноги або чергуванням ніг).

Отже, ми розглянули 5 досить рухливих ігор, які вже можна активно практикувати з сім'єю і друзями. При цьому не варто забувати, що бажано попередньо розігрітися, так що виділимо кілька простих способів:

1. Заздалегідь потягніться, приділяючи особливу увагу хворим місцям тіла. Якщо у вас напружена спина, розтягніть поперек. Якщо це ваші ноги, працюйте над підколінними сухожиллями. Звичайно, це займе трохи часу, але може допомогти запобігти травми.

2. Не грайте заради перемоги; краще грати, щоб просто повеселитися. Протягом перших 10 хвилин знайдіть темп гри і оцініть, як ваше тіло відчуває себе при цих рухах.

3. Ретельно потягніться після тренування, щоб уберегти м'язи від болю.

Вдосталь розім'явшись, сміливо використовуйте такі заняття. Ці вправи дозволять знову відчути себе дитиною. Тож навіть якщо вам в тягар налаштуватися на чітке виконання комплексів, то подібні заняття в ігровій формі можуть принести радість. Тривалі активні ігри з дітьми для нас теж можуть бути досить ефективним заняттям. Варто додавати 1-2 такі тренування з перервами в тиждень до свого звичайного розпорядку. Їх легко зробити, вони не потребують великих витрат і дійсно допомагають схуднути.

Юлія ВЕСНА