Які страви приготувати на Новий, 2017 рік

Убагатьох країнах світу найулюбленішим святом є Новий рік. У цю чарівну ніч, коли один рік змінює інший, люди сподіваються на нове щасливе життя. Усі вважають, що старий рік звіє всі старі проблеми, а новий рік принесе здійснення мрій і сподівань. Логічно, що люди до зустрічі Нового року готуються особливо: одягають нові наряди, ставлять на стіл новий посуд, готують вишукані страви. За Східним календарем, 2017 рік вважається роком Вогняного Півня. Передача Вогняної Мавпи Півню відбудеться 28 січня 2017 року. Півень вважається одним із найцікавіших серед символів Східного календаря. Рік Червоного Півня — рік особливої впевненості. Тому новорічне меню потребує особливого підходу і низки правил.

Господар 2017 року Півень має характерну рису — педантичність. Вогняний Півень полюбляє класику, простоту та елегантність. Будемо враховувати його якості під час приготування страв для новорічного застілля.

З чого приготувати страву, щоб догодити господарю? Спочатку враху­ємо, чого там бути не повинно. Півень заперечуватиме, щоб за святковим столом з’їдали його родичів. Тому відмовтесь від курятини, курячих яєць. Але їх можна замінити перепелиними. Додавати яйця в новорічні страви не заборонено.

За символом 2017 року, Червоний Півень полюбляє на святковому столі овочі, салати, овочеві та м’ясні свіжі нарізки, гарячі блюда, гарніри. Про фрукти також не треба забувати. І чим їх більше, тим більш апетитним буде ваш стіл. Вогняний Півень не любить важку кухню. Не зловживайте смаженим і дуже солоним, алкоголем.

Якщо є можливість, то чудовою стравою для новорічного столу 2017-го будуть суші. Для їхнього приготування не потрібне м'ясо. Також Півень полюбляє рибні страви і рис, що є основою азійської кухні. Чудовим варіантом для новорічного столу стануть святкові новорічні блюда із креветок, інших морепродуктів. Добре поєднуються овочеві запіканки, рагу, запечена в горщиках баранина з овочами, запечена або заливна риба. Якщо ви бажаєте пригостити домашніх класичним для святкових столів блюдом «Оселедець під шубою», то рекомендується використати майонез домашній, який можна приготувати самостійно. А це просто, але він корисніше магазинних аналогів.

Майонез домашній

У великій чашці, завбільшки як стакан,

розтерти 1 жовток,

додати 1/2 ч. л. гірчиці,

1 ч. л. цукру,

1/3 ч. л. солі,

трохи меленого чорного перцю.

Добре розмішати і заповнити доверху сметаною, обережно розмішати, додати 1/2 ч. л. оцту і ще трохи солі за смаком, ще раз трохи перцю, і в салат.

Щоб класичне блюдо зробити оригінальнішим, потрібно підійти до приготування творчо: надати салату форму рулету, новорічної ялинки. Європейська кухня пропонує нам зустріти Новий рік із салатом «Ялинка».

Рецепт салату «Ялинка»

Інгредієнти:

Консервований лосось або «Сардини» — 1 банка;

твердий сир — 250 г;

лимонний сік;

крекери;

помідор;

кріп,

петрушка.

Потрібно подрібнити лосося або інші консерви, додати до нього натертий твердий сир. До отриманої суміші накрапати трохи лимонного соку і приправи. Ретельно перемішати до отримання однорідної маси, із якої можна легко виліпити конус — це і буде в майбутньому ялинка. Зверху прикрасити гілочками кропу та петрушки так, як би виглядала сама ялинка. Із помідора можна вирізати зірку і почепити її нагорі.

У якості новорічних іграшок можна використати зерна граната, кукурузку. Крекери знадобляться для того, щоб їсти цю страву.

Рецепт риби з вершками

Інгредієнти:

Філе риби (сьомги) — 1 кг;

твердий сир — 100 г;

вершки 10%-ної жирності — 300 мл;

цибулина — 1 шт.;

приправи.

Деко змазати олією. Підготувати соус.

Потрібні вершки, в які господиня може додати будь-які рибні приправи або перець. Нарізані шматочки філе акуратно викласти на деко і залити зробленим соусом. Завершити композицію потрібно натертим на крупній тертці твердим сиром і нарізаною напівкільцями цибулею. Накрийте фольгою. Відправте рибу в духовку. Для цього розігрійте її до 180 градусів. Риба буде готова за 25 хв.

Щодо гарніру, то найкращий із овочів — сушених і свіжих. Як справжній сільський мешканець, Півень радіє, якщо гарніром буде картопля.

Гарнір із картоплі

Інгредієнти:

Картопля — 10 шт.;

яєчний білок — 2 шт.;

оливкова чи соняшникова олія;

приправи.

Нарізати почищені картоплини часточками. Потім готується соус, в якому буде запікатися картопля. Для цього потрібні яєчні білки, які збиваються до піноподібної маси. До цієї маси додати нарізану картоплю і все перемішати зі спеціями та приправами.

Деко, на якому буде випікатися картопля, потрібно ретельно змастити оливковою чи соняшниковою олією. Викласти на нього і запікати при 220 градусах, перемішуючи, приблизно 30 хв.

Півень — персонаж досить яскравий, тому закуску потрібно підібрати яскраву і виразну.

Рецепт яскравої закуски-2017 «Кольорові кульки»

Інгредієнти:

Тріска — 300 г;

картопля — 500 г;

огірок свіжий — 2 шт.;

твердий сир — 400 г;

перець червоний і жовтий;

зелена цибуля,

майонез;

варені яйця,

приправи.

Розморожену і відварену тріску потрібно відділити від костей і нарізати. Із картоплі потрібно зробити картопляне пюре. Зробіть масу із всіх інгредієнтів: пюре, рибна маса, нарізані яйця й огірки. Склеїти її потрібно за допомогою майонезу, сформуйте кульки.

Тепер приготуємо забарвлення для кульок. На одну таріль викладіть нарізаний червоний перець, на другу — жовтий, на третю — мілко нарізану зелену цибулю.

Обмокніть кожну кульку по черзі в тарілки і отримаємо різнокольорові кульки.

Новорічні десерти

При приготуванні десертів зважайте на те, що важкі страви та ті, в які додається кріпкий алкоголь, не до вподоби Вогняному Півню. Він радітиме тортику або пирогу. Як жителю села, йому сподобається тортик із сиру.

Рецепт сирного торту

Інгредієнти:

Сир — 500 г;

цукор — 250 г;

яєчний жовток — 2 шт.;

вершкове масло — 150 г;

молоко — 250 мл;

родзинки;

рукти на вибір.

Для приготування торту не потрібна духовка. Збиваємо два яєчних жовтки з вершковим маслом, додаємо до піни подрібнену сиркову масу. Желатин потрібно залити гарячим молоком і обов’язково остудити.

Після того, як желатин остудиться, змішати всі інгредієнти. З цієї маси можна зробити торт будь-якої форми і поставити його на 2, 5 год. в холодильник. Після заморозки торт прикрашаємо.

Напої

Із усіх напоїв Півню до вподоби натуральні соки. На новорічному столі має бути широкий вибір натуральних напоїв. Можна зварити ягідний морс.

Що стосується алкогольних напоїв, можна вжити стандартні вина або шампанське.

Рецепт безалкогольного зеленого коктейлю

Інгредієнти:

Ківі — 1 шт.;

лимон — 2 дольки;

гілочки петрушки;

гілочки м’яти;

вода без газів — 100 мл;

мед — 1—2 ч. л.

Мандариновий смузі

Інгредієнти:

Мандарини — 2 шт.;

заморожений банан — 1 шт.;

молоко — 1 ст.;

йогурт — 1/3 ст.;

мед — 1 ч. л.



Як правильно сервірувати новорічний стіл

Скатертина

Вона повинна бути однотонною неяскравих тонів. Найкраща — біла, але можна і золоту, і рожеву. Якщо скатертина червона, то посуд білий. Якщо біла, то посуд має бути переважно червоним. На столі можна розмістити будь-які новорічні фігурки: сніговики, Снігуронька та фігурки Півня, ялинки, ялинкові гілочки. Найкраще використати червоні ялинкові іграшки. Як декор можна прикрасити соснові чи ялинкові гілочки червоними кульками або маленькими зірочками. Можна оформити з гілочок своєрідну ємність, в яку покласти улюблені фрукти.

Посуд

Натуральність, ніякої пластмаси. Тільки скло, дерево й глина. Зробіть акцент на сільському посуді — горщики або дерев’яні ложки.

Серветки

Підбирайте в тон скатертини. Якщо серветки паперові, їх потрібно покласти на тарілку. Лляні або бавовняні підкладаються під тарілку.

Бокали

Сервіруйте стіл в залежності від того, який алкоголь вами буде вжитий. Не забудьте бокал і для води.

Прикраси

Хай стіл буде прикрашений великою кількістю свічок червоних та золотих тонів, це чудово доповнить новорічний інтер’єр і надасть загалу елегантності та загадковості.

Як задобрити Півня

Не зайвим буде знайти на столі місце для ємності з зерном. Як відомо, це його найсмачніша їжа.

Щастя в Новому році!

Ведуча рубрики Людмила Рукасова