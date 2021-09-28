«Ралі надії»: світові лідери закликають до миру на Корейському півострові

Світові лідери та експерти відновили свої заклики до мирного примирення на Корейському півострові під час онлайн «Ралі надії», яке відбулося 12 вересня (за корейським часом). Ралі, яке транслювалося в прямому ефірі з Південної Кореї, відвідали мільйони онлайн-учасників з усього світу. Захід було присвячено новій ініціативі Федерації всесвітнього миру «Аналітичний центр-2022», яка спрямована на створення глобальної стратегії для великого прориву до миру до кінця 2022 року.

«Я щиро вірю, що народ Північної Кореї очікує незвичайне майбутнє - і я вірю, що, якщо вони підуть шляхом денуклеаризації, то перетворять це майбутнє в чудову реальність», - сказав екс-президент США Дональд Трамп в своєму виступі, підготовленому до цієї події. «Допоки не настане цей благословенний день, незамінною силою для миру на Корейському півострові залишиться сильна Америка. Як ми нещодавно переконалися в інших частинах світу, слабкість лише тягне за собою ще більше насильство і хаос».

Починаючи з серпня 2020 року «Ралі надії», що відбулося 12 вересня, це вже 7-й подібний захід, який проводиться завдяки зусиллям співзасновника Федерації всесвітнього миру д-ра Хак Джа Хан Мун. Такі заходи присвячені вирішенню світових проблем, включаючи бідність, рівність і погіршення стану навколишнього середовища, а також мирне возз'єднання Корейського півострову. «Тепер настав час, щоб Корея виконала свою відповідальність», - сказала д-р Хак Джа Хан на заході. «Перспективи миру на Корейському півострові прекрасні. І це станеться».

Пані Хак Джа Хан та її покійний чоловік є уродженцями з Північної Кореї. Вони присвятили своє життя возз'єднанню батьківщини та побудові більш мирного світу. Онлайн-ралі, яке транслювалося в прямому ефірі в США 11 вересня, включало в себе урочисту молитву із залученням світової аудиторії на честь тисяч людей, загиблих в результаті терористичних атак 2001 року.

Екс-прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який був серед виступаючих, у своєму відеозверненні закликав ключові зацікавлені сторони зібратися разом для вирішення світових проблем. «Необхідність в більшій солідарності між країнами, які поділяють цінності свободи і демократії, такими як Японія, США, Тайвань і Південна Корея, - актуальна як ніколи, - сказав він. - Нам знадобляться пристрасні лідери, якщо ми хочемо досягти солідарності між країнами, які поділяють свободу і демократію, підтримують мир і стабільність в Тайванській протоці і бажають мирного возз'єднання на Корейському півострові. «Ралі надії» надають нам багато сил. У цьому я впевнений».

М-р Трамп висловив подяку за тісну співпрацю з президентом Південної Кореї Мун Чже Ином та екс-прем'єр-міністром Абе за отримання одностайних резолюцій через Раду Безпеки ООН і за повернення американських полонених додому з Північної Кореї. Він подякував голові Північної Кореї Кім Чен Ину за зустріч із ним в Сінгапурі, а потім в демілітаризованій зоні, де м-р Трамп став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.

Серед інших виступаючих на ралі були Самдек Хун Сен, прем'єр-міністр Камбоджі; Хосе Мануель Баррозу, екс-президент Європейської комісії; Глорія Макапагал Арройо, екс-президент Філіппін; Діві Говда, екс-прем'єр-міністр Індії; Ентоні Томас Аквінський Кармона, екс-президент Тринідаду і Тобаго; Наташа Мічич, екс-президент Сербії.

«Як країна, яка вище за все прагне миру, Камбоджа високо цінує організацію цього ралі заради зміцнення культури миру і взаємної довіри в рамках міжнародного співробітництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», - сказав прем'єр-міністр Сен. Його «Інститут бачення в Азії» стане Азіатсько-Тихоокеанським секретаріатом для «Аналітичного центру-2022». Він згадав події, коли Пномпень був захоплений червоними кхмерами в 1975 році під час громадянської війни в Камбоджі, сказавши: «Ми пам'ятаємо цю трагедію і сповнені рішучості запобігти подібному в майбутньому. Ми прекрасно розуміємо, що мир та побудова нації можуть бути досягнені тільки завдяки зусиллям місцевих зацікавлених сторін у країні, де існують внутрішні конфлікти».

Чотири губернатори провінцій Південної Кореї, а також нещодавно обраний мер Сеула О Се Хун, мер Кванджу Лі Йон Суп і мер Пусана Пак Хьон Чжун привітали пані Мун та Федерацію всесвітнього миру з роботою заради примирення та співпраці на Корейському півострові. М-р Баррозу, спираючись на свій багаторічний досвід керівництва Європейською комісією, сказав, що він рішуче підтримує возз'єднання Кореї. «Те, що може зробити світова спільнота, і я вважаю навіть більше, - це продемонструвати тверду підтримку сприянню створення найкращих зовнішніх умов для корейців, щоб знайти шлях до істинного примирення і миру», - сказав він.

У своєму виступі пані Арройо зазначила: «Через лідерів Кім Чен Ина та Мун Чже Ина, які з квітня обмінюються листами і оголошують про відновлення каналів зв'язку в липні, в тому числі військового каналу, зруйнованого Північчю в минулому році, - нехай приклад Кореї навчить світ тому, що мир зможе настати, якщо людство зможе мріяти разом».

М-р Кармона у своєму виступі сказав: «Добра воля до співпраці - двигун будь-якого успішного мирного процесу. Возз'єднання і примирення вимагають справжньої зрілості, а не флібустьєрства; зустрічі думок і сердець, прославлення загального блага; не згадування болісного минулого, а, скоріше, з'єднання надій між різними поколіннями та різними людьми одного покоління, амбіціями та баченням єдиного корейського народу».

«Аналітичний центр-2022», який створить експертні робочі групи, пов'язані з сімома міжнародними асоціаціями Федерації всесвітнього миру, очолить низку проєктів побудови миру, таких як Парк миру ООН в демілітаризованій зоні, будівництво підводного тунелю між Кореєю та Японією, прискорення розвитку туризму в горах Кимган, допомога розділеним корейським сім'ям знайти своїх родичів, а також закликатиме ООН відкрити офіс в Кореї. «Аналітичний центр-2022» вже провів безліч вебінарів, а також проведе консультації, зустрічі, міжнародні конференції з лідерства та великий Всесвітній саміт у Південній Кореї, який реалізує «Асоціацію допомоги мільйону людей».

Робота Федерації всесвітнього миру в глобальному масштабі спрямована на сприяння конструктивному діалогу між лідерами усіх рівнів з різними політичними, філософськими та ідеологічними точками зору. У світі, який дуже часто характеризується поляризацією і небажанням з повагою взаємодіяти з тими, хто представляє «іншу сторону», Федерація всесвітнього миру прагне сприяти більш широкому діалогу - політичному екуменізму, який руйнує бар'єри і прокладає шлях до взаємної поваги і розуміння. Ніде такий підхід не потрібен так сильно, як на Корейському півострові. З цієї причини Федерація всесвітнього миру взаємодіє з лідерами країн та політичних партій, які є союзниками Північної і Південної Кореї та керуються принципами взаємоповаги, ввічливості та прагнення до примирення.

Відео з "РАЛІ НАДІЇ" можна переглянути за посиланням: "Аналітичний центр 2022 для возз'єднання Кореї"

Михайло ІЛЬЇН