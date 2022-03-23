Три секрети вдалого ранку

Найчастіше ранковий настрій впливає на продуктивність протягом усього дня. Перш за все, потрібно упорядкувати свої почуття.

Наприклад, настрій співробітників під час роботи може впливати на те, як вони почуватимуться протягом дня. Ранковий настрій може бути пов’язаний зі сприйняттям клієнтів і реагуванням на їх настрій. І, що найважливіше для керівників, настрій співробітників має вплив на результативність, включаючи як обсяг роботи, так і її виконання. Також можна спостерігати, що люди, які пережили неприємні події, докладають максимум зусиль, щоб уникнути їх повторення, найдовше відновлюються, ніж ті, що не концентрувалися на своїх негативних відчуттях. Тож одна з найбільших причин, чому ви зволікаєте, — це негативні почуття. Також не менш важливо вчитися самоконтролю, щоб під впливом поганого настрою не відволікатися на зайві речі, ще більше марнуючи час.

Отже, що ж повинен містити ранковий ритуал, щоб бути продуктивним і щасливим протягом усього дня? Важливо пам’ятати такі моменти: мета, контроль і оптимізм.

Відчути мету

По-перше, чудово вранці відчути, що у вас є місія, певне призначення. Важливо замислитися, чи робимо ми щось на користь більшої справи, як робота, яку виконуємо? Звісно, це не значить бігти шукати іншу роботу, корисно буде переосмислити свій досвід. Можливо, ви не зможете змінити те, що потрібно робити, але ви можете змінити те, як це робити. І коли подивитеся через призму, як це може допомогти іншим, знайдете більше мотивації. Тож саму роботу можна і не змінювати, а от вашу точку зору можна, якщо зосередитись на тому, як ви вже допомагаєте іншим.

І відчуття, що ваше життя має мету та сенс, підтримує вас, бо саме відчуття мети є одним з найбільш мотивуючих речей.

2. Здіснювати контроль

Відчуття контролю є ключовим. Люди з почуттям контролю над своїм життям, як у кар’єрі, так і в стосунках, частіше можуть бути щасливими та задоволеними. Це також допомагає досягати поставлених завдань. Ті, хто виявляють почуття контролю і не здаються, можуть досягти значно більше.

Ставте мету на день уперед. Наявність конкретної мети дійсно сприяє зростанню впевненості та відчуття контролю. Люди, які формулюють свою мету в конкретних термінах, частіше відчувають впевненість у досягненні мети і контроль над своїм життям.

З точки зору науки, ваш мозок розслабляється, коли ви приймаєте рішення і ставите мету. Почніть день спокійно, а не божевільно. Прийняття рішень включає створення намірів і постановку мети — усі три є частиною одного нейронного ланцюга і позитивно задіюють префронтальну кору, зменшуючи занепокоєння та тривогу. Також допомагає подолати активність смугастого тіла, яка зазвичай тягне вас до негативних імпульсів і рутини, змінює ваше сприйняття світу — знаходження рішень ваших проблем і заспокоєння лімбічної системи.

Ви поставили мету і відчуваєте, що контролюєте. Але окрім відчуття спокою, вам знадобиться ще трохи енергії.

3. Почуватися оптимістично

Витривалість у будь-якій діяльності пов’язана набагато більше з головою, ніж фізичними перевагами. Наша фізична сила недоступна для нас, якщо мозок не вірить у результат, тому що найгірше, що можуть зробити люди, — це витратити всі ресурси і зазнати невдачі. Якщо ми не віримо, що зможемо це зробити, не отримаємо необхідних для цього ресурсів. Тож оптимістам пощастило більше. Думаючи позитивно, вони витримують і створюють для себе більше можливостей.

Песимісти насправді можуть навчитися бути оптимістами, і не через бездумні пристрої, як-от насвистування веселої мелодії або вимовляння банальностей («З кожним днем, у всіх відношеннях я стаю все краще і краще»), а шляхом вивчення нового набору когнітивних навичок. Просто повторення позитивних висловлювань не дуже піднімає настрій чи досягнення, якщо взагалі піднімає їх. Отже, що робити?

Ментальне протиставлення та реалізація намірів. Подумайте про свою мету, подумайте про перешкоди, а потім з’ясуйте, як ви можете їх подолати. Ви більш обнадійливі й наполегливі, коли обмірковуєте майбутні проблеми та складаєте план.

Тож запорукою чудового ранку є ритуал:

Будьте цілеспрямовані і запитайте: «Як те, що я роблю, приносить користь іншим?» (егоїстичні люди приречені на погані ранки).

Відчуйте себе під контролем: поставте мету на день (ваш мозок буде вам вдячний).

Важливий - оптимізм: враховуйте перешкоди на шляху до вашої мети і плануйте наперед (я оптимістично налаштований, бо знаю, як себе підбадьорити й направити).

Тож подібні дії вранці дійсно можуть привести вас до щасливого та продуктивного дня.

Юлія ВЕСНА