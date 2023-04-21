Медіапсихологія корисна для кожного

У цьому сюжеті ведучі Наталка Зуєва, Віка Хайло, Іван Базарний з гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова дають свої коментарі на тему книжки з основ медіаграмотності «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу» авторства Любові Найдьонової. Ми щиро дякуємо авторці, експертці Любові Антонівні Найдьоновій за чудовий подарунок, який поступово зможемо опановувати в якості пізнавального науково-практичного посібника на актуальні теми медіаосвіти! Приємно сказати, що наші співвітчизники показали себе соціально активними й небайдужими глядачами й читачами, судячи з рекордно великої кількості переглядів та «вподобайок» 2-х версій сюжету (Версія-1, версія-2), розміщених у відкритому доступі.

Міжнародний фестиваль «Щастя у творчості» та його рубрики «Естафета творчості», «Академія щастя» ― насправді оригінальний та водночас унікальний проєкт у вітчизняній культурно-мистецькій та освітній діяльності з точки зору медіаресурсів сучасності та їх застосування в нелегких умовах сьогодення. Адже наші молоді учасники фестивалю за втілення у життя цікавих ідей і сюжетів, прояв активної власної творчості, мають можливість отримувати призи. І саме так відбувається вже доволі тривалий час, якщо маємо у наявності ті повчальні й цікаві книжки, що можемо подарувати дітям.

Водночас у рубриці «Естафета творчості» українським письменникам, митцям, меценатам, видавцям, авторам, дослідникам надається можливість представити для широкого загалу інформацію про власний інтелектуальний, мистецький, творчий контент. Іншими словами, ми намагаємося популяризувати для широкого загалу суспільно значиму продукцію вітчизняного інтелектуального виробництва, що є актуальною для кожного з нас. Адже наші діти в ефірі діляться своїми враженнями про улюблені книжку, журнал. А ще читають в ефірі уривки та повні тексти, сюжети улюблених творів. Навіть створюють сучасні інтерпретації, відеоекранізації. («Безцінні намистини» - екранізація сучасної казки Ольги Лапушена, дитяча група «Естафета творчості» є проявом цікавої естафети читання, коли на основі улюблених сюжетів створюються власні сучасні інтерпретації. Це відбувається із застосуванням прийомів критичного переосмислення і вчинків головних героїв сюжету, і нашого сучасного життя, ось так креативно запроваджуються у практику сучасні прийоми медіапсихології).

Водночас своєрідний діалог поколінь демонструє нам нові секрети щастя в різних сферах життя та творчості.

Насамкінець, з радістю повідомимо, що тепер маємо цікавий матеріал для вивчення основ медійної психології серед молоді. Адже медіапсихологія у сучасному житті корисна для кожного.

Леонід ГАПЄЄВ

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