Прес-анонс Всеукраїнського партнерського фестивалю "СКОВОРОДИНСЬКЕ КОЛО"

28 листопада-4грудня 2022 року

В місті Київі започатковано і буде проходити вперше

28.11- 04.12.2022 року

Всеукраїнський партнерський фестиваль

"Сковородинське коло".

Формат проведення - змішаний (очно-заочний).

Запланована серія партнерських заходів в ЗУМ,

направлених на ознайомлення київських учнів

з творчістю видатного українського філософа Григорія Сковороди.

Два очних творчих вечора заплановано

в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського

( 2 і 4 грудня о 12.00).

Таблиця заходів, учасників там час їх проведення за посиланням

https://www.school138kiev.masterdesant.com

Організатори та засновники фестивалю:

Оксана Адаменко

директор школи ЗЗСО №138

Шевченківського району міста Києва

Зоя Левінська

заступник директора з навчально-виховної роботи,

вчитель української мови та літератури

Наталія Веселицька

вчитель-методист, керівник мистецької студії "Краплинки" і педагог-організатор ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва;

директор "Центру духовного розвитку та творчої ініціативи "Гармонія"

Автор проєктів: "Сад Любові та Радості України - країни Здійснення Мрій" та "Міст ЄДНАННЯ".

Партнери фестивалю:

. ЗЗСО #138 Шевченківського району міста Києва.

2. ГО "Київський обласний центр "Гуманної педагогіки": підрозділ "Центр духовного розвитку та творчої ініціативи "Гармонія".

3. Київський літературно-миморіальний музей Максима Рильського.

4. ГО "Федерація жінок за мир у всьому світі".

5. Видавництво "Дніпро".

6. Український фонд культури ім. Бориса Олійника.

7. БДТ Шевченківського району міста Києва.

8. Школа №232 Оболонського району міста Києва.

9. Школа №155 Шевченківського району міста Києва.

10. Перша Українська Краматорська гімназія Краматорської міської ради.

14. Національна спілка журналістів України (Київське відділення).

15. Національна спілка письменників України.

16. Національна спілка художників України.

17. ЦБС Голосіївськоно району міста Києва.

18. Всеукраїнська асамблея працюючих інвалідів.

19. Київський міський будинок технічної та художньої творчості.

20. Творчі особистості:

- Петро ПРИСТУПОВ.

- Юлія САК.

- Олена О'лір.

- Наталія Володіна-Панченко, художник, педагог, член НСХУ.