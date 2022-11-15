Позитив як пошук щастя в творчості та спосіб подолати стрес

Напевно, кожен з нас хоче бути щасливим, чи не так? І якщо творчість робить людину щасливою, то саме пошук щастя в творчості стає актуальним питанням життя сучасної людини. Це важлива тема не тільки в мирний час, але й у періоди війни та інших глобальних катаклізмів.

Творчість зазвичай асоціюється з активною діяльністю на користь суспільства, наприклад, літературна чи журналістська творчість. Бо автори створюють сюжети для широкого загалу читачів. І ті, хто це робить, і ті, хто споживає таку інтелектуальну продукцію, знаходять свої радість і користь від такого діалогу.

А зараз поговоримо про проблеми стресу. Особливо це стає відчутним під час війни. Отож, що відбувається з нами в цей нелегкий період життя, і що варто зробити, аби якось покращити ситуацію?

Основними факторами стресу є сусіди та транспорт. Сусіди бувають різними. У деяких випадках вони тихі та виховані, але бувають й галасні.

Сусіди можуть гучно увімкнути телевізор, але якщо одночасно бігають діти, то це створює стресову ситуацію. Буває, у багатоквартирному будинку є люди, які вживають алкоголь та починають поводитися неадекватно. Це теж доводить до стресу.

Стрес під час війни проявляється, коли починається повітряна тривога, а ти, або зайнятий важливими справами, або не вдома. Також неприємно, коли лягаєш спати і починають стріляти. А тобі ж треба рано прокидатися!

Втім, проблемних факторів, що можуть перешкоджати відчути себе щасливою людиною, є чимало. Йдеться і про людські стосунки між однолітками у школі.

Проблема булінгу не зникла! На жаль, діти досі можуть цькувати один одного. Це може відбуватися на відстані. Хоча ризики фізичного впливу зараз дещо зменшуються, бо ми спілкуємося дистанційно. І в основному під час уроків онлайн. Що тут можна порадити?

Якщо тебе цькують, то не витрачай на цих людей час, не псуй собі настрій. Просто не звертай уваги і зберігай власний спокій.

Зараз, під час війни, проблеми, що спричиняють стрес, бувають і побутові.

Нещодавно нам виключили електричну енергію, це тривало більше доби. Без світла та інтернету жили ми, немов діти підземелля, як в однойменній повісті В. Короленка. Тільки там події відбуваються в одному вимірі, і ми про це дізналися з шкільної програми зарубіжної літератури. А ось такі відключення світла через ворожі обстріли тепер, на превеликий жаль, відбуваються часто в реальному житті.

Факторів стресу, що впливають на нас під час війни, є чимало. Варто шукати й знаходити в житті позитив.

Я вам раджу не звертати уваги. Окрім повітряної тривоги. Бо краще не нехтувати правилами безпеки, а вчасно пройти у сховище. Особиста безпека є таким фактором, яким не варто нехтувати.

Думаю, продовжувати «список» стресових факторів можна ще і ще. Але ключове питання, що робити?

Боротися зі стресом або шукати вихід з ситуації? Принаймні, варто спробувати шукати в усьому позитив. І тоді, можливо, стресів поменшає?

У кожного з нас є чимало улюблених справ, про які можна окремо поговорити. Але варто навчитися долати стреси, що перешкоджають відчути й зрозуміти, що ж таке щастя у творчості.

Одним із таких прикладів можна назвати навчання онлайн. Постійне перебування перед екраном, у так би мовити віртуальній реальності. І для того, аби трошки зробити цей процес менш стресовим, нещодавно запровадили під час занять гуртків «Точка зору», «Школа успіху» нові й цікаві рубрики. Наприклад, Гість ефіру, Дружні творчі зустрічі, Інтерв’ю з кожним, Цікаві неформальні читання та ін. У такому форматі дружнього спілкування відчувається радість від творчого процесу, ми дізнаємося про нове й цікаве. Відбувається своєрідний діалог поколінь.

Отже, для досягнення певного рівня щастя у творчості, ми маємо змінити певні реалії. Якщо доля підкинула суцільний процес онлайн, то створімо з нього цікавий та пізнавальний ігровий пресклуб.

Коли здолаємо на організаційному, технічному та психологічному рівнях проблеми, тоді варто перейти до роздумів, що ж являє собою щастя та творчість.

І першим кроком на цьому шляху є вміння навчитися у будь-якій ситуації знайти позитив. Адже він є альтернативою у процесі пошуку щастя в творчості.

Наталка ЗУЄВА,

Леонід ГАПЄЄВ,

гурток «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради

Підготовлено спеціально для читачів Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»