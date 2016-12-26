Зустріч "обрійчан" із сумськими поетами або "Свято слова"!

Коли по-осінньому задумливе місто Ромни святкувало День свого народження, а саме 17 вересня, у Центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбулася зустріч митців Роменщини та обласного центру — «Свято слова». Літературне об’єднання «Обрії», головою якого є поетеса Людмила Грицай, радо зустрічало гостей: членів Національної Спілки письменників України Григорія Єлишевича та Тамару Герасименко, голову сумського літературного об’єднання «Літера» Віталія Меланіча, а також членів цього ж об’єднання — Світлану Петренко, яка і стала ініціатором такої зустрічі, бо відвідує обидва об’єднання, Надію Позняк, Богдану Гусак, Ірину Булахову та Тетяну Прус. У дружньому колі поети знайомились із творчістю колег по перу. Усі «обрійчани», навіть ті, які не змогли бути присутніми, доклали зусиль, щоб це спілкування було цікавим і приємним.

Після душевного виступу сумчан з натхненням читали свої вірші роменці: Людмила Грицай, заступник голови літературного об’єднання «Обрії» Людмила Кранга, члени цього ж об’єднання — Віра Анашина, Валентина Бородько, яка ще й поетичними рядками привітала від усього творчого колективу Олександру Тарасенко з Днем її народження, Петро Акімов, Олександра Тарасенко, Маргарита Яковлева. Також були на цьому заході й інші гості-земляки: голова громадської організації (літературне об’єднання «Дивослово») Тетяна Лісненко, член цієї ж організації Любов Шемчук та депутат міської ради трьох скликань поетеса Зоя Солярик (псевдонім Олеся Ластівка), які теж із задоволенням декламували свої поезії перед слухачами-колегами.

Потім митці творче спілкування продовжили вже на центральній сцені в рамках іншого святкового заходу — «Ромен — квітка в поетичному вінку Сумщини». Тут звучали не тільки вірші майстрів слова, а й пісні поета-пісняра, гумориста Григорія Єлишевича, як у виконанні Олександра Пілюгіна, так і самого автора. Читала на сцені свої патріотичні вірші і член літературного об’єднання «Дивослово» Тетяна Пелепей. Ця зустріч залишила після себе багато позитивних емоцій як у серцях роменчан, так і гостей. Надіємося, що подібні заходи стануть доброю традицією.

Члени літературного об’єднання «Обрії» вдячні начальнику відділу культури Тетяні Балябі та працівникам бібліотеки за підтримку, допомогу та надану можливість більш широко познайомитися з поетами Сумщини.

Людмила Грицай, фото автора