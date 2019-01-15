«Жінки Оболоні» діють в ім’я добра та миру на землі

У святковому залі Київського міського Палацу ветеранів звучить тиха, але бадьора музика. Чути веселий гомін, дзвінкий сміх. Це збираються на своє свято члени організації, їхні рідні, запрошені на свято почесні гості, друзі-однодумці та партнери. Скільки їх у КМГО «Жінки Оболоні», важко й перерахувати. Шлях пройдено немалий і нелегкий. Звучать вигуки: «О! Як я рада вас бачити»; «Як добре, що ти прийшла»; «А ти і не змінилася, така ж красива, як і була»; «Добре, що ми знову разом». Ці репліки, що виділялися із суцільного гомону, давали можливість зрозуміти, що зібралися тут ділові партнери, колеги, друзі. Спілкування — хороша справа, та треба було починати те, заради чого всі тут зібралися, тож ведуча заступник Голови КМГО «Жінки Оболоні» Зоя Власенко запросила всіх зайняти свої місця і оголосила початок урочистої частини свята. Залунав Гімн України. Захід розпочався по-діловому, радісно і жваво.

Ведуча пані Зоя запропонувала переглянути фото із історії життя та діяльності організації. В залі пожвавлення, бо багато хто побачив себе на світлинах і почали згадувати ті події, в яких вони безпосередньо брали участь. Тому майже кожний присутній відчув себе «будівничим» організації, бо зробив власний вклад у справу, ім’я якої — добро і любов.

Перерахувавши всі її почесні звання та високі нагороди, ведуча запросила до слова Голову КМГО «Жінки Оболоні» Курбацьку Ніну Іванівну.

Зазвичай на таких заходах керівники як можна більше використовують часу, щоб розповісти про досягнення у роботі, перерахувати, скільки всього було зроблено, скільки отримано нагород та подяк, просять допомагати, підтримувати. Я була дуже здивована, коли Ніна Іванівна заявила: «Я не хочу сьогодні говорити про роботу нашої організації — про неї всі добре знають. Я хочу розповісти про вас, вшанувати кожного і подякувати за той безцінний вклад, який ви зробили для розбудови організації «Жінки Оболоні» і у виконання її статутних завдань. Якби не співпраця з вами і не ваша допомога, ми б не змогли бути живою, активнодіючою, корисною організацією».

Ніна Іванівна запросила на сцену членів Оргкомітету та активістів організації, щиро подякувала кожному, вручила грамоти і пам’ятні подаруночки (це була духовна література — Біблія).

ГО «Жінки Оболоні» створена групою вчителів школи №216 в Оболонському районі з ініціативи Ніни Курбацької. Тяжкі 90-ті! Треба було щось робити для захисту прав та потреб жінки, матері, дитини. Ніна Іванівна знайшла прихильників своєї ідеї, стала консультуватись із юристами, зі спеціалістами з цих питань, провела одні збори, потім ще одні. На них приходило все більше і більше жінок різного віку і професій. Усім була цікава пропозиція Ніни Іванівни — створити організацію жінок для захисту їх же самих від утиску влади та чоловіків.

І ось, нарешті, у 1998 році було прийнято рішення про створення міської Громадської організації «Жінки Оболоні». Перші кроки почалися з вивчення матеріальних умов жінок, стану їх здоров’я, складу сім’ї. Були визначені основні завдання організації — соціальний захист жінки, охорона її здоров’я, організація дозвілля та відпочинку, культурно-спортивні заходи.

Важко навіть перелічити ті види діяльності, якими займаються «Жінки Оболоні» на чолі зі своїм лідером Ніною Курбацькою. Енергійна, невтомна, вона своєю заповзятістю заохочує інших членів організації до активної діяльності. Її чарівність, мила усмішка, оптимізм, уміння співчувати викликають довіру людей, і, спілкуючись з Ніною Іванівною, вони розкривають найпотаємніше, діляться багатьма сімейними проблемами. А вона шукає шляхів їх вирішення і завжди намагається допомогти.

«Жінки Оболоні» тісно працюють з місцевими органами влади, депутатами всіх рівнів та іншими громадськими організаціями. Ось і сьогодні на свято до організації завітали почесні гості. Ніна Іванівна запрошує їх на сцену:

Тюкачева Ольга Юріївна — начальник відділу з питань внутрішньої політики Оболонської районної державної адміністрації у м. Києві;

Мороз Ірина Ігорівна — помічник депутата Київради Ялового Костянтина Володимировича;

Попович Лариса Олексіївна — консультант громадської приймальні депутата Київради Ялового К. В.;

Совенко Лариса Петрівна — методист НМЦ РУОМЦ Святошинського РДА у м. Києві;

Касьянов Валентин Васильович — композитор, лауреат премії Миколи Сингаївського, старший викладач педагогічного університету ім. Грінченка.

Зал вітає оплесками шановних гостей, а Ніна Іванівна щиро всім дякує за підтримку та спів-

працю, вручає подяки і пам’ятні подаруночки, а пані Мороз та пані Попович Сертифікати, що засвідчують про надання їм статусу Почесних членів організації «Жінки Оболоні».

Потім один за одним на сцену піднімаються друзі та партнери організації «Жінки Оболоні».

Міський центр сім’ї «Родинний дім». Очолює цю організацію Козлова Галина Михайлівна — заслужений працівник соціальної сфери, активний громадський діяч, мудра і працьовита жінка. Вона завітала на свято зі своїми колегами. Ніна Іванівна оголошує подяки та рішення Оргкомітету про вручення Сертифікату Галині Михайлівні, як Почесному члену організації «Жінки Оболоні».

Прийшли привітати своїх партнерів і міжнародна організація «Федерація всесвітнього миру в Україні» на чолі з Головою паном Ільїним Михайлом Вікторовичем, який поздоровив організацію з ювілеєм та вручив пані Курбацькій вітальний лист «Федерації всесвітнього миру».

Голова Правління МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» вельмишановна пані Тетяна Коцеба — Посол миру, активний громадський діяч, мати багатодітної родини сердечно з великою повагою привітала Ніну Іванівну зі святом і днем народження, зачитала вітального листа від Федерації, вручила подарунки, квіти. До її поздоровлень приєднались: чоловік Тетяни Юріївни пан Денис Коцеба та член Правління Українського фонду культури, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня, заступник головного редактора ТОВ «Видавничий дім «Справи сімейні» Людмила Грабовенко, Калмацька Анна Борисівна, Голова Наглядової ради.

«Жінок Оболоні» привітали: Спілка матерів «Сонячний промінь» — голова Євгенія Сташенко та її заступник Ольга Мелещенко; Товариство «Тверезості та здоров’я» — заступник Голови Правління Микола Нестеренко; ВО «Жінки-мироносиці» — Голова організації відома поетеса, громадський діяч, Посол миру Зоя Ружин.

Вітання, вітання, побажання здоров’я, успіхів. Подарунки і квіти, квіти, квіти. Та найкращим подарунком для всіх був концерт — творчий звіт композитора Юлії Белінської та поетеси Ніни Курбацької, в якому взяли участь:

Людмила Кулішова — заслужена артистка України, співачка, поетеса, кавалер ордена Святої Анни;

Григорович Ганна Володимирівна — поетеса, дитяча письменниця, співачка, громадський діяч;

Ганна Кучер та Зоя Матвієнко — солістки гурту «Подолянка»;

Ярослав Смаль — молодий, талановитий артист, вокаліст, майстер сцени хору «Хрещатик».

Гучними оплесками нагороджували слухачі виконавців пісень молодої талановитої композиторки Юлії Белінської на вірші поетеси Ніни Курбацької. Свято вдалося на славу.

Насамкінець хотілося б сказати: якби кожна людина вносила посильну часточку добра у загальну справу розбудови нашої держави — не було б знедолених і нещасних людей на нашій землі, а наша Україна стала б наймогутнішою державою у світі. Я впевнена, що КМГО «Жінки Оболоні» і надалі буде робити все необхідне, аби змінити на краще життя в Україні.