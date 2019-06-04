Запрошуємо відвідати Замок-музей Радомисль

Замок-музей Радомисль за підтримки Українського Культурного Фонду створює іноваційний культурний продукт – аудіоекскурсії з елементами інтерактиву.

У вересні-жовтні цього року будуть започатковані аудіоекскурсії унікальним Музеєм української домашньої ікони у Замку Радомисль.

Першими, хто безкоштовно відвідає інтерактивні екскурсійні маршрути будуть школярі, студенти, військові Житомирщини та Київщини.

Під час туру Замком-музеєм Радомисль кожен відвідувач зможе самостійно рухатись за допомогою інтерактивної карти, прослуховуючи при цьому інформацію про локації та об’єкти за допомогою аудіогіда трьома мовами – українською, англійською та російською.

Унікальний проект буде реалізовано завдяки гранту від Українського Культурного Фонду, який Музей отримав вперше.

Родзинка проекту – це інтерактивна подорож для родини з дітьми. Автори проекту переконані, що програми Музею складуть конкуренцію розважальним центрам, адже поєднання освітньо-пізнавальної подорожі з елементами гри-казки, проведенням часу на свіжому повітрі – поза містом – стане гарним доповненням до вихідних з малечею.

Головною складовою проекту є соціальна – можливість школярів, студентів та військових Житомирщини й Київщини безкоштовно відвідати аудіоекскурсії.

Місія проекту – це покращення туристичної галузі в регіоні та в країні в цілому. Сучасна аудіосистема дозволить відвідувачам ознайомитись з культурою та мистецтвом українців, оцінити нові методи популяризації культури у Замку-музею Радомисль, а також самостийно планувати свій час та екскурсійний маршрут.

Офіційний сайт:

http://www.radozamok.com.ua/