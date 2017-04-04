Виставка «Українська книга 1917—1921 рр

Період 1917—1921 рр. посідає особливе місце в історії України. Це драматичний, вкрай суперечливий і водночас насичений важливими подіями час. Культурні процеси тих років мали всі ознаки національного відродження і багато в чому визначили подальший розвиток української культури. Цей час можна з упевненістю назвати ренесансом українського книговидання, адже саме тоді вперше в історії української культури преса та видавнича діяльність набувають такого стрімкого розвитку. Лише протягом 1917 р. в Україні виникло близько 80 нових видавництв, а у 1918 р. їх налічувалося вже понад 100. Українська книга 1917—1921 рр. яскраво засвідчує піднесення національної свідомості, прагнення українського народу мати нову школу, вільну пресу, дитячу літературу, зрештою, власну мову, культуру, державу.

На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917—1921 рр. з фондів Педагогічного музею України. Окремими роз­ділами представлено видавничі марки провідних видавництв того часу, відтворені вихованцями Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва та малюнки, виконані за мотивами дитячих творів вихованцями Студії образотворчого мистецтва «Едельвейс».

У межах урочистого відкриття виставки відбудеться презентація третього випуску видавничої серії «Бібліофонд Педагогічного музею» — каталогу-путівника «Українська книга 1917—1921 рр. у фондах Педагогічного музею України».

Усі представлені на виставці видання оцифровано, тож кожен відвідувач матиме змогу завантажити на власний смартфон книгу, яка його зацікавила, через QR-код, розміщений поряд з друкованим виданням.

Біля кожного розділу оформлено невелику тематичну зону: парту з дошкою початку ХХ ст., що символізує школу, у розділі «Навчальна література», робоче місце вченого в бібліотеці біля розділу «Періодичні видання», затишний куточок для читання художньої літератури у відповідному розділі; дитячі малюнки та іграшки у розділі «Дитяча книга». Ці куточки водночас є і фотозонами, де відвідувачі виставки зможуть зробити фото на згадку.

Відкриття виставки заплановано на 2 березня 2017 р. Початок о 15:00.

Адреса: Київ, вул. Володимирська, 57.