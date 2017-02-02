Ще задовго до вшанування пам’яті героїв Крут біля пам’ятника виднівся чоловічий силует. Чоловік у військовій польовій формі розкладав гілочки калини. Підійшовши до нього ближче, він представився як Крайовий (чернігівський) отаман Українського козацтва Володимир Ювко. Для нього, як і для мільйонів українців це свята чернігівська земля. Саме тут 29 січня 1918 року на залізничній станції в сучасній Чернігівській області за 130 кілометрів від Києва відбувся бій під Крутами. Загін із курсантів, студентів та гімназистів, що загалом нараховував близько 500 людей, зійшовся в нерівному бою з багатотисячною армією Михайла Муравйова. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам’яті тридцяти».

З того часу минуло майже сто років, а відважні українці знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських життів. Тисячі захистників жертвують собою заради незалежності України. Два роки тому на Дебальцевському напрямку 13 окрема мотопіхотна бригаа знищила танки противника. Та не всі повернулися живими… Лише за січень 2015 року Чернігівщина втратила 18 найкращих синів, а за 2015 рік 148 військових загинуло. Це вони повторили подвиг Героїв Крут, захищаючи державний суверенітет та цілісність України. Серед цих героїв і Володимир Близнюк з Чернігова, мама якого виступила на вшануванні студентів, і віршем підсумувала: «Значить буде весна, значить бути весні!».

В шануванні Героїв Крут приїхала делегація з Києва на чолі Голови Національної Ради жінок України Людмили Порохняк-Гановської. Людмила Порохняк-Гановська прочитала вірш Олександра Олеся «Битва під Крутами», написаний поетом у 1931 році, який, щоправда, був неопублікований. Цього вірша віднайшла в архіві членкиня Національної Ради жінок України Катерина Криворучко. Можливо це збіг, а, може, ні, але в день шанування Героїв Крут, на Лук’янівському кладовищі в Києві перепоховали прах Олександра Олеся.