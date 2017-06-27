В Українському фонді культури 1 червня 2017 року відбувся вечір-зустріч «Тарас Шевченко в моїй родині», організаторами якого виступили: Національна Рада жінок України — Голова Порохняк-Гановська Л. А., Інститут проблем виховання НАПН України — директор Бех І. Д., доктор філософії Тарасо­ва Т. В., Український фонд культури — перший заступник голови Правління Бакуменко О. Д., МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» — Голова Правління Коцеба Т. Ю., Культурний центр «Сан» — директор Андрущенко Т. О., «Видавничий дім «Справи сімейні» — Головний редактор Лесів А. Я., заступник — Грабовенко Л. І., літературна студія спеціалізованої школи №187 м. Києва «Джерела пружно б’ють» — керівник Ходацька О. М., Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва — Котеля Т. М. — керівник гуртка.

На захід були запрошені почесні гості: Раїса Степанівна Недашківська — народна артистка України, радянська і українська актриса театру і кіно, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня; Анатолій Нестерович Паламаренко — Герой України із врученням ордена держави за видатні особисті заслуги перед Україною на ниві збереження і примноження національно-культурних скарбів, високу громадянську позицію у відстоюванні принципів високої моралі і духовності, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка, народний артист України; член Національної спілки письменників України, заступник директора видавництва «Криниця», головний редактор — Тетяна Василівна Майданович, поетеса Зоя Ружин, журналісти Іван Грабовенко, Наталія Капустянська, Людмила Чечель, почесна гостя з м. Канева Аліна Скороход, голова Творчого об’єднання «Молоді оперні голоси України» Ірина Персанова, громадська діячка Катерина Криворучко, дитяча письменниця Світлана Касьяненко та багато інших.

Вечір розпочався із вшанування пам’яті Бориса Ілліча Олійника, який 30 квітня 2017 року відійшов у вічність, він 30 років очолював Український фонд культури.

З вітальними словами виступили: Бакуменко О. Д., Коцеба Т. Ю., Андрущенко Т. О., Грабовенко Л. І., Грабовенко І. М., Ружин З. В., Тарасова Т. В., Гай А. І., Порохняк-Гановська Л. А., Паламаренко А. Н., Недашківська Р. С., Касьяненко С. та ін.

У золотій залі Українського фонду культури демонструвалась виставка українських оберегів — вишитих рушників та портретів Т. Г. Шевченка, представлена заступником директора «Видавничого дому «Справи сімейні» Людмилою Грабовенко, та фотовиставка «Тарас Шевченко в моїй родині» літературної студії «Джерела пружно б’ють» — керівник Ходацька О. М.

Модератором заходу була Посол Миру, член Спілки журналістів України Ольга Ходацька, яка радо привітала всіх на святковому заході, приуроченому пам’яті генія слова, пензля і пера — Тараса Григоровича Шевченка, який співпав із Міжнародним днем захисту дітей, наголосила, що мова піде про сирітську дитячу долю Тараса, глибину і щедрість його душі поета-пророка і про те, ким є Тарас Шевченко для наших родин, для України і світу в цілому, про щасливе дитинство підростаючого покоління.

Голова Національної Ради жінок України Людмила Порохняк-Гановська вручила ордени «Жінка. Мир. Безпека» активним діячам жіночого руху в Україні: Світлані Касьяненко, Людмилі Грабовенко, Тетяні Тарасовій, Вікторії Нечерді, Зої Ружин.

Емоційними були виступи шановних почесних гостей: народних артистів України Анатолія Паламаренка та Раїси Недашківської, які не тільки читали твори Кобзаря, а висловили своє бачення щодо виконання Шевченкових заповітів сучасною молоддю.

«Шевченко і його книга в моїй родині» — така цікава інформація прозвучала у виступі наукових співробітників Інституту проблем виховання НАПН України Куниці Т. П., Нечерди В. Б., Тарасової Т. В.

Тамара Котеля — керівник гуртка Будинку дитячої творчості Шевченківського району розповіла про роль Т. Шевченка в долі її родини та багатьох її земляків із Канева, про Тарасову гору, пам’ятні дні й дати, що відзначають канівчани.

«Про Шевченка з батьківщини Шевченка» говорила представник літературної студії імені Т. Шевченка — учениця гімназії ім. І. Франка Аліна Скороход.

Присутні на святі учні — слухачі літературних студій мали змогу поставити запитання лауреатові Шевченківської премії Анатолієві Паламаренку, отримати вичерпні відповіді та майстер-клас щодо правильного прочитання творів Кобзаря.

Зачаровано звучала на заході різними мовами (англійською, французькою, українською) поезія Тараса Григоровича з уст Дениса Фелька — призера ІІ Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», членів літературної студії «Джерела пружно б’ють» сш №187 Данила Бедуна, Єлизавети Шевчук, Євгенії Вакуленко, Анни Клещової, учениці Бучанської гуманітарної гімназії Вікторії Ходацької та ін.

Приємно вразила всіх своїм виступом група «Віночок миру і добра» (школи м. Києва №№91, 138, 155), які представили українські костюми та власно виплетені віночки.

Зал стоячи виконував пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» разом із керівником вокальної студії Будинку вчителя, лауреатом Всеукраїнських та зарубіжних конкурсів Іриною Персановою.

У програмі звучали пісні на слова Т. Г. Шевченка: «Зоре моя вечірняя» у виконанні дуету в складі Анастасії Маєвської та Оксани Рахманової, «Вітре буйний» — Аліна Скороход, «Думи мої…» — Софія Ніколаєць.

Особливе враження на присутніх справив яскравий виступ японок (КЦ «Сан») із піснею «Бабка», які зачарували зал особливою мелодикою японської мови.

Щемним моментом на заході були спогади про тих дітей, які чекають своїх батьків із зони АТО. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у війні на Сході України.

Завершився вечір-зібрання власним віршем Ольги Ходацької «Діалог з Великим Тарасом».

Ольга ХодацькаТарас Шевченко в моїй родині