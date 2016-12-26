Таланти твої Україно

Закінчується 2016 рік, який Указом Президента України був оголошений Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв най­більшої техногенної катастрофи у світі.

До чергової 30-ї річниці завершення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком станції, що відзначається кожного року 14 грудня, як День вшанування ліквідаторів наслідків аварії, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого влаштувала презентацію художніх картин члена Асоціації журналістів «Міжнародне співробітництво» Національної Спілки журналістів України, полковника Володимира Гудова, одного із тисяч безпосередніх ліквідаторів аварії, які врятували країну від ядерної зими. Завдяки їхньому героїзму життя продовжується, і ми спостерігаємо, відчуваємо красу навколишньої природи, що талановито відтворив автор у 23 картинах своєї персональної виставки «Спогади про літо».

Для нього, як і для інших чорнобильських побратимів, День лікві­датора — це особисте свято. У цей день держава вшановує справжніх героїв, які мужньо і чесно виконували свій обов’язок, рятуючи усіх нас, населення України від розпеченого ядерного реактора.

…Весною 1986 року Володимир Анатолійович отримав виклик до військкомату і одержав призначення до окремого батальйону спе­ціального захисту №731, на який була покладена відповідальна та особливо важка робота у зоні найвищої радіаційної небезпеки — прибирання радіоактивного бруду в приміщеннях третього і четвертого блоків, дезактивація території Чорнобильської електростанції. Робота у буремні місяці весни та літа 1986 року проводилася з великим ризиком для життя та забрала численні жертви. Згодом Володимир Гудов правдиво відтворив ці події у своїй книзі «731-й спецбатальйон».

Утрачене в Чорнобилі здоров’я достроково змусило вийти на пенсію та одночасно у нього прокинулося бажання, яке багато років чекало свого пробудження, спробувати свої сили у живопису. Володимир Анатолійович повністю віддався творчості. Перші кроки були важкими, але наполегливість, воля і талант подолали усі труднощі. Упродовж останніх двадцяти років він пише чудові картини у стилі класичного реалізму. Вони відрізняються щирістю, чистими кольорами та здобули схвалення шанувальників живопису і широкого загалу.

Художника, який відчув біль і страждання людей, бачив страхіття зруйнованого атомного реактора, приваблює краса природи, живописанні краєвиди рідної землі. Автор намагається відтворити на своїх полотнах мальовничі куточки областей нашої чарівної України, зокрема, Полтавщини, Львівщини, Сумщини.

Володимир Гудов — учасник Всеукраїнської виставки виробів та художніх творів, постійно діючої Всеукраїнської виставки Національної Спілки художників України та Асоціації членів Спілки — учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У творчому доробку автора багато картин, які знаходяться в Україні, Болгарії, Польщі, Німеччині, США, Канаді, Єгипті, Росії. На його рахунку чотири персональні виставки.

У 2011 році Володимир Гудов захистив дисертацію «Ядерний фактор у міжнародних відносинах та дипломатії» і здобув науковий ступінь доктора філософії в галузі міжнародних відносин. Нагороджений численними відзнаками Української Православної Церкви та дипломами міжнародних програм і всеукраїнських конкурсів.

Так, він справжній Герой і не тільки цього заходу, але й Герой Чорнобиля, герой і у повсякденному житті: скромна, доброзичлива людина, особистість з великої літери, офіцер, що зберіг свої погони, свою честь незаплямованими навіть у найскрутнішу годину. Він — художник, журналіст, письменник, патріот, Посол миру, громадський діяч, який щодня підтверджує народну мудрість, що талановита людина — талановита в усьому і прикрашає життя добрими справами.

Про це наголосив, відкриваючи презентацію картин Володимира Гудова, Посол миру, Президент Асоціації журналістів, академік Ю. І. Сєдих, який теж з перших днів аварії встав на боротьбу з ядерним лихом. Він висловив подяку дирекції бібліотеки за гостинність та надану можливість провести захід у приміщенні, де зібрана мудрість віків і панує атмосфера високої культури та духовності.

Учасники презентації, серед яких було багато поважних гостей, щиро подякували авторові картин та відзначили, що виставка надає не тільки естетичну насолоду, але й вчить любити природу, берегти її від варварського знищення в умовах урбанізації й наступу технічного прогресу. І це особливо важливо усвідомити в наш час, коли у суспільстві спостерігається зниження культурного рівня, духовності й моралі, насаджується культ насильства й жорстокості. Тендітна, ніжна природа має бути захищеною, про що нагадала найбільша техногенна аварія у світі на Чорнобильській атомній електростанції.

Саме про це йшлося у виступах депутата трьох скликань Верховної Ради України, постійного члена Парламентської асамблеї Ради Європи А. В. Раханського та відомого вченого, академіка Української академії наук, заслуженого діяча науки і техніки України В. Г. Федоренка, головного редактора міжнародного науково-практичного журналу «Економіка і держава».

Віце-президент Товариства дружби «Україна — Болгарія», кандидат історичних наук, член Міжнародного художнього фонду М. В. Знаменська підкреслила, що з дирекцією бібліотеки склалися давні, плідні відносини, громадськість неодноразово проводила у приміщеннях бібліотеки урочистості, присвячені видатним діячам болгарської науки та культури, просвітителям, знаменним історичним датам.

До вітань Володимиру Гудову приєдналися у своїх виступах: засновник та художній керівник широкомасштабних мистецьких проектів, народна артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Євгенія Басалаєва, професор Міжнародної академії архітектури, фотохудожник, член Асоціації журналістів Юрій Пісковський, магістр образотворчих мистецтв, член Національної Спілки художників України Юрій Дрюченко.

Генеральний директор Національної бібліотеки України Тамара Вилегжаніна та усі присутні подякували Володимиру Гудову та побажали йому міцного здоров'я і нових творчих успіхів.

Захід, проведений дирекцією бібліотеки разом з Асоціацією журналістів «Міжнародне співробітництво» НСЖУ напередодні 30-ї річниці спорудження саркофагу — Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, знайшов схвалення та широкий резонанс у суспільстві.

Юрій Ванін