Свято останнього дзвоника у спеціалізованій школі №96

«Коли весна травневим ранком

Бентежить в жилах юну кров,

На свято школи урочисте

Усі збираємося знов».

Успеціалізованій школі №96 з поглибленим вивченням російської мови відбулося Свято останнього дзвоника.

Для одних цей день — початок веселих канікул, а для інших — бентежна мить... Це свято, яке ніякий дощ не може зіпсувати, воно залишається в пам’яті випускників та їхніх батьків назавжди.

Урочисто внести державний прапор на Свято останнього дзвоника доручили кращим випускникам школи Артемову Богдану та Новоселову Роману. Позаду уроки, контрольні роботи та домашні завдання. Попереду — ЗНО і доросле майбутнє.

Директор школи, Жук Лариса Вікторівна, привітала випускників, побажала їм успішно скласти іспити та ЗНО, вступити до обраного вищого навчального закладу та здобути бажану професію, іншим дітям побажала гарно відпочити на літніх канікулах.

Свято останнього дзвоника — це і підведення підсумків за рік та нагородження самих кращих учнів. Так учні школи були нагороджені похвальними листами за високі досягнення у навчанні за підсумками роботи в 2016—2017 н. р.

Випускники 4-х, 9-х та 11-го класів привітали усіх присутніх чудовим та емоційним вальсом. Звучали привітання для випускників від учнів 1-х класів. Учні 5-А, 6-А, 6-Б, 7-А та 9-х класів підготували чудові номери, танцювали та співали.

Останній дзвоник — особливе свято не лише для школярів, але й для батьків. Вони хвилюються за своїх дітей і пригадують, якими були маленькими.

Вчителі також не приховують емоцій. За 11 років навчання у школі вони щиро полюбили своїх учнів та все ж мають дати їм востаннє почути шкільний дзвоник.

Цікавим та захоплюючим стало те, що право дати останній дзвоник було надано випускникам школи, кожен отримав змогу долучитися до цієї неповторної миті.

Дорогі наші випускники, ми віримо, що ви оберете правильний шлях, зумієте подолати усі пере­шкоди, а згадка про школу залишиться у вас на все життя, тож хай завжди для вас небо буде високим, а дорога світлою, та нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності!



Ольга Бородіна, Юлія Розумних