Щаслива родина – успішна країна

Київський міський центр сім’ї «Родинний дім», Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради 5 липня 2018 року до Українського Дня родини провів культурно-мистецьку акцію «Щаслива родина – міцна Україна» для родин м. Києві, що відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації о 16.00.

Метою даного заходу є підняття іміджу сім'ї, популяризація кращих звичаїв і традицій, привернення уваги громадськості до питань сім’ї шляхом вшанування родин, які прожили в шлюбі 45 і більше років.

До вшанування було обрано 16 сімейних пар, які прожили в шлюбі 45 і більше років, мають досягнення у суспільному житті (творчі, наукові, культурні здобутки, звання, нагороди тощо), впроваджують родинні звичаї та традиції, моральні принципи відповідального батьківства, взірцевого виховання, мають активну громадянську позицію та можуть бути прикладом для наслідування. На заході зібралися родинами, тобто подружжя та їхні діти й онуки та правнуки. Треба відзначити, що подружжя, які пройшли поруч шляхом довжиною в 62, 60, 55, 48 років давали цінні поради парам, що тільки починають сімейний шлях. І це виглядало насправді так зворушливо, що присутні на заході молоді подружні пари висловили свою вдячність, повагу і намір скористатися прикладом і порадами, щоби пройти подібний життєвий шлях у щасливих сімейних стосунках, виховати дітей, створити велику родину.

Під звуки фанфар відбулося урочисте відкриття, розпочалося справжнє свято: з великою пошаною, теплом та глибокою повагою з натхненною промовою звернулися до родин Старостенко Ганна Вікторівна – мама, яка турбується не тільки за власних дітей, а й опікується питаннями сімейної політики столиці, взаємодії в ракурсі сімейних цінностей сучасної родини – голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту; Танцюра Валерій Анатолійович – начальник Служби у справах дітей та сім’ї вшанували подружжя Подяками та квітами.

Для родин було великою несподіванкою та великим задоволенням зустрітися з відомими українськими артистами, шо виступили з вітаннями та концертними номерами: Анатолій Миколайович Матвійчук – Народний артист України, поет, композитор, журналіст, педагог; Олег Микитюк – акордеоніст, концертний виконавець, викладач, лауреат міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, постійний виконавець партії акордеона у виставах Національного театру опери і балету ім. Т. Г. Шевченка; Розум Валентина – чарівна авторка та виконавиця пісень; Алла Медведєва – запальна, епатажна відома співачка, авторка та виконавиця пісень, а також Данило Карачевський – молодий виконавець, учасник проекту «Голос країни». Артисти виконали різноманітні номери за стилем і тематикою, торкнулися вічних тем буття: людських стосунків, любові, дружби, вірності, патріотизму.

Перед початком офіційної частини заходу в холі Київської міської державної адміністрації було організовано зону, де родини м. Києва взяли участь в творчих майстер-класах: зробили родинний оберіг з Дерлеменко Ніною Іванівною – професійною майстринею по виготовленню ляльки-мотанки, виготовили декоративну рамку для родинного фото разом з Гаріфулліною Регіною, створили скарбничку «Секрети сімейного щастя» та отримали професійну фотосесію на згадку у фото-зоні. Також учасники і гості мали унікальну можливість доторкнутися до українського родинного мистецтва, ознайомитись з експозицією унікальних українських хусток «Свято маминої хустки» і вишитих рушників «І рушник вишиваний на щастя , на долю дала» з колекції Людмили Грабовенко.

Деяким експонатам виповнилося понад сто років, Людмила Іванівна Грабовенко – заступник головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні, заслужений журналіст України, відзначена орденом княгині Ольги III ступеня – особисто представила рушник, який переходив у спадок дванадцять поколінь протягом 300 років та виконує бажання. Усі охочі мали можливість доторкнутися до прадавньої української берегині з особистим проханням та високими мріями. Так зворушливо, з любов’ю та ніжністю розповіла Людмила Іванівна про свої експонати – «Кожна хустка має свою історію, притаманну тільки їй енергетику. Одним із завдань моєї експозиції – не вивітрити з пам’яті, а зберегти символи людського роду від забуття і байдужості, зробити їх набутком для всіх».

До вітання та вшанування родин долучилися партнери заходу: Коцеба Тетяна Юрїївна – «Мати – героїня», голова ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», Біланова Єлизавета Вікторівна – голова правління ГО «Центр сімейної безпеки «РОД», Юрьєв Сергій Дмитрович – Управляючий клінікою сімейної і функціональної медицини « Fx Med», в.о. директора Української асоціації функціональної медицини, лікар сімейної медицини, Баранова Яна Вікторівна – президент ГО «Союз «Золотий вік України », Лілія Олійник – голова ГО «Живу в гармонії», Сергій Цвєтков – голова ГО «Міжнародний центр Батьківства », Грабовенко Людмила Іванівна - заступник головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні, Охотницька Катерина Юріївна – ректор ДП Інститут підготовки кадрів з промисловості , родина Шульман, ресторанний комплекс «Хата рибака» та кондитерський дім «Калина».

Сердечно привітала великі родини та поважних гостей словами вдячності та поваги Козлова Галина Михайлівна – директор Київського міського центру сім’ї «Родинний дім», яка протягом 15 років працює над підняттям іміджу сім’ї, збереженням головних цінностей людства – сім’я, родина, держава.

Усі родини отримали цінні подарунки від представників влади та партнерів заходу. Загальна кількість учасників культурно-мистецької акції налічувала близько 150 осіб.