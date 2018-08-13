Сага Тетяни Кудінової-Калініченко

Нещодавно в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбулася презентація нової книги київської поетеси, прозаїка, лауреата багатьох літературних премій Тетяни Кудінової-Калініченко «Сага про киян». Це вже відбулася 44-та зустріч у форматі літературно-музичної вітальні «Гармонія Всесвіту». За п’ять років існування «Літературки» її гостями були відомі письменники, композитори, барди, митці поетичного слова. Саме у вітальні Тетяна Кудінова-Калініченко презентуала читачеві всі її літературні надбання. У творчому доробку Тетяни Борисівни – романи «Древо жизни», «Дочери Земли», «Не хочу ходить в школу», сага «На стыке веков», збірки віршів «Я утверждаю: есть любовь», «Думи мої, думи», «Мысли вслух», повісті «Відпустка у серпні 2014».

Тож творча зустріч розпочалась із відеоряду фотографій під ліричні мелодії та поетичні рядки композитора Віктора Марченка. І, власне, полинула пісня на вірші Тетяни Кудінової-Калініченко. Вірніше, вони звучали протягом усього творчого вечора у виконанні Анни Григорович та Юлії Белінської.

Друзі та оцінювачі поетичного слова Тетяни Борисівни вважають її зворушливим і проникливим ліриком, і водночас гострим поетичним публіцистом, де письменниця нагадує у кожному творі про збереження головних моральних цінностей – добра і любові, закликає жити по совісті і честі та цінувати традиції і культуру рідного народу.

І, власне, сама «Сага про киян». Життя у книзі описано таким, яким воно було у певний відрізок часу. Виписані переживання героїв, усі їх негаразди і щасливі моменти життя. Головна риса, що об’єднує героїв цієї книги – чесність, вочевидь передається з покоління в покоління від коріння роду і до його крони. Історія роду написана на тлі краси рідного Києва. Авторка акценти робить на період до 1917 року, період Другої світової війни, а також на зламі тисячоліть. Одвічні почуття, такі як вірність, чесність, мужність, сміливість, що притаманні людині, яскраво виписані в характерах героїв. Загалом в книзі описана історія держави, в якій жили і творили люди, пов’язані родинними зв’язками. Це і є історія сім’ї…

Назва нової книги письменниці «Сага про киян» відповідає її змісту, де через призму повсякденного життя героїв прослідковується політичний та економічний розвиток держави протягом XIX–XXI століть. Змінюються моральні цінності, характери і стосунки героїв, а разом з ними і обличчя суспільства, в якому вони живуть.

Талановита людина – талановита в усьому. На творчому вечорі були представлені і вироби Тетяни Кудінової-Калініченко, розписані у техніці «фунтик».

І хоча життєве кредо Тетяни Кудінової-Калініченко уміщується в трьох словах і в трьох розділових знаках: «Люди, любіть життя!» – у них сенс життя.