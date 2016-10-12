Розпочинається відбір ЗНЗ для участі у Всеукраїнському проекті «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»

До участі у відбірковому етапі проекту запрошуються керівники загальноосвітніх навчальних закладів. Просимо заповнити анкету за посиланням

https://goo.gl/forms/6005XwoVN02o29ao2.

Кінцевий термін заповнення анкети: 16.10.2016 о 23.59.

Про результати відбору буде оголошено після 20 жовтня 2016 року.

Проект триватиме протягом 2016-2017 року.

Всеукраїнський проект «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» започаткований Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 05.08.2016 № 951).

Метою проекту є поєднання зусиль батьків, педагогів та громадськості для сприяння створенню комфортного та безпечного освітнього середовища для дітей в соціокультурному просторі.