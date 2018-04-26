Анонс

27 квітня, у п’ятницю, о 13:00 в «Українському домі» у Києві, за адресою вул.Хрещатик, 2, у Кризовому медіа центрі відбудеться презентація книги відомого громадського діяча, священика і волонтера Юрія Стельмащука «Український дім: будь господарем».

Ця книга присвячена пошуку української національної ідеї. Запропоновано шляхи самовдосконалення й розвитку людини на ідеях християнського віровчення та ідеалах гуманізму. Підсумовуючи суспільну дискусію, автор формулює дороговказ нашого державотворення:

дім як Дух Соборності, де українська сім’я зібралася за родинним столом у спільній молитві;

Господар дому — відповідальний, гідний українець із твердою вірою в Бога;

Благословенний Богом Український Дім і спільнота Господарів у ньому – це українська політична нація.

«Будівничий Українського Дому – Бог, тому не захитається Він» - стверджує у своїй книзі автор, Юрій Стельмащук.

Коротко про автора. Юрій Стельмащук народився на Івано-Франківщині. Громадський і політичний діяч, кандидат наук із державного управління, директор ДП «Національний центр ділового і культурного співробітництва «Український дім», голова політичної партії «Український дім», священнослужитель кафедрального Собору Святого Апостола Андрія Первозваного в Києві, президент Київської обласної федерації з козацького бою, волонтер, має відзнаки і нагороди.

У короткій передмові до книги автор написав: «Ми нація звитяжців. Національна ідея завжди нагадуватиме нам про це. Будьмо господарями у нашому спільному Українському Домі! Відповідальність і гідність понад усе!»