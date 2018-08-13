Пісенний марафон до дня медичного працівника

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» відзначив 263-річчя з дня заснування. Цей найстаріший медичний заклад держави було створено згідно з Указом Сенату Медичної канцелярії 10 червня 1755-го.

Сьогодні це один з найважливіших військово-медичних закладів України у загальнодержавній системі військових шпиталів. Він є багатопрофільним клінічним, лікувально-діагностичним та науковим центром, в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних сил та всі бажаючі цивільні пацієнти. Центр розрахований на 1125 ліжок, до його штату входять: 26 клінік (понад 40 відділень).

15 червня, з нагоди Дня медичного працівника, на зеленій галявині просто неба біля госпітального Храму Покрови Пресвятої Богородиці Національного військово — медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (НВМКЦ «ГВКГ») відбувся урочистий святковий захід та «зірковий» пісенний марафон — української пісні.

Перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак, начальник медичної служби Збройних сил України полковник медичної служби Ігор Хоменко та начальник НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук привітали особовий склад військових медиків Центру з Днем найгуманнішої професії на землі. Були вручені державні, відомчі нагороди, почесні грамоти від Ради національної безпеки і оборони України.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих Захисників — Героїв, які віддали своє життя за незалежність Батьківщини. (У 2014 — 2018 роках під час бойових дій проти російської агресії, за незалежність України на Сході нашої держави, рятуючи життя захисників України, віддали своє життя 62 військових медики).

По завершенні урочистої частини, поезією « Молитва за Україну!» у виконанні неперевершеного майстра поетичного слова, народного артиста України Володимира Талашка розпочався святковий концерт. А потім, на вітрилах пісні «Берег любові» у виконанні метра української естради Іво Бобула стартував 22-й пісенний марафон «Острів Спасіння».

Інтригуючу колоритну огранку: урочисто і з гумором, душевно- поетично кожному артисту, якого запрошували на сцену, робили постійні ведучі цих традиційних зустрічей — відомий актор театру і кіно, майстер слова, людина-свято, феєрверк, душа телеканалу «ГЛАС» народний артист України Володимир Талашко; телеведучий, шоумен, співак, актор Національного академічного українського драматичного театру ім. Івана Франка народний артист України Анатолій Гнатюк та завідуюча клубу Центру, сценарист, поетеса Ольга Добровольська.

Такі творчі зустрічі для особового складу та пацієнтів до Дня медичного працівника були започатковані у 1994 році, тоді молодим, енергійним заступником начальника госпіталю полковником Олександром Зажирієм. Він об’єднав своїм талантом, харизмою та любов’ю до пісні творчу молодь колективу госпіталю, і своїх друзів — відомих українських митців: народних артистів України Віталія та Світлану Білоножок, Аллу Кудлай, Іво Бобула, Лілію Сандулесу, Володимира Талашка, гурт «Гетьман», яким він щедро дарував свої авторські пісні (сьогодні О. Зажирій — заслужений діяч мистецтв України).

Так з року в рік кріпла дружба двох величних професій: мистецтва і врачування — ці зустрічі стали традицією. Збільшувалося коло друзів-митців, поширювалася слава творчого заходу серед пацієнтів, працівників, військовослужбовців шпиталю. Почали запрошувати на концерти своїх рідних, друзів і заздалегідь цікавитися, хто з артистів буде цього разу замовляти пісні з їхніх репертуарів, часто просили привітати когось з лікарів, медичних сестер тощо.

У цьому році святковий марафон української пісні — ліричної, змістовної та мелодійної видався по-особливому емоційним, душевним і масовим, можливо, тому, що попередні три роки (2015 — 2017 рр.) не проводився. Артисти підтримували наших захисників піснею на Сході країни, в зоні бойових дій, а в шпиталі, керівництвом, з ініціативи полковника Геннадія Пєрова (заступник начальника центру з морально-психологічної роботи) було облаштовано «Співочу альтанку», де збиралися, як і по сьогоднішній день збираються разом, небайдужі українці, щоб подякувати та підтримати наших військовослужбовців — наших Героїв.

А 15 червня, з нагоди Дня медичного працівника, наш «Зелений театр» госпіталю вітав усіх прохожих і притягував до себе всіх його «мешканців» розмаїттям вишуканих рушників, що прикрашали його сцену; ті, що не помістилися на сцені, мов чарівні, крилаті птахи присіли вздовж імпровізованої зали і очікували на вдячного глядача, чекали Пісню! Вони своїм багатим малюнком додали урочистості, задушевності, духовності та спокою.

В цей день до заходу долучилася Національна Рада жінок України. Ці невтомні, мудрі жінки — берегині, волонтерки постійно підтримують, опікуються воїнами, які проходять лікування у шпиталі. Пані Людмила Грабовенко — відомий колекціонер українського рушника і хустки, рушниками з особистої колекції уквітчала, зробила святковою сцену і галявину. З привітальним словом від НРЖУ виступила пані Тетяна Тарасова (експерт з питань освіти і виховання НРЖУ). Жінки висловили теплі слова подяки персоналу госпіталю і воїнам, які проходять лікування у його стінах.

Національна Рада жінок України також є засновником та організатором Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик, який з великим успіхом уже пройшов у Польщі та Франції: цього дня його кращі представники, дипломанти 1-го ступеня «Золота Квітка Цісик», прийняли участь у пісенному марафоні. Всі присутні відкрили для себе нових майбутніх зірок української естради: Вадима Заваду — співака, поета, композитора, який виконав дві ліричні, красиві авторські пісні, та Данила Карачевського (напівфіналіст «Голос країни») — дипломанта 1-го ступеня «Золота Квітка Цісик, який на прохання присутні під «хвилю» оплесків виконав «Нотр-Дам де Парі».

Недаремно говорять, що українець співає цілий рік і цілий вік.

Упродовж всього дня українська пісня лунала зі сцени — зеленого майданчика — тішила серце і врачувала душу. Репертуар був підібраний так, що пісню — «візитну картку» кожного артиста співали всі разом. В «Пісенному марафоні-2018» прийняли участь: Іво Бобул, Віталій та Світлана Білоножки, Анатолій Гнатюк, Анатолій Говорадло, Вадим Завада, Данило Карачевський, Алла Кудлай, Ольга Макаренко, Алла Попова, Марина Одольська, Надія Крутова-Шестак, Максим Кудлай, Марта Спіженко, Лєнара Османова, Лілія Сандулеса, Володимир Талашко, Олег Шак, Ніна Шестакова. Хвилини гумору дарували Олександр Пікалов та Андрій Голованов («Студія «Квартал 95»). До фіналу пісенний марафон, як і всі попередні роки привів гурт козаків, патріотів, побратимів «Гетьман»!

Шість годин поспіль артисти дарували свою творчість — вклонялися піснею, зцілювали, зміцнювали душевні сили, об’єднували. Пісня оспівувала вірне кохання, огортала любов’ю і кликала у бій, зміцнювала віру і вселяла надію на перемогу. Тільки коли ми разом, ми непереможні! Сподіваємося, що наша дружба і пісня через рік знову об’єднають усіх нас, щирих українців, додадуть серцям доброти, любові, віри. Слава Україні!