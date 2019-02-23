Перша відзнака — «Зірка космонавта Леоніда Каденюка» знайшла героїв

Минає рік, як перестало битися серце першого космонавта незалежної України, Героя України Леоніда Каденюка. У свої 67 років Леонід Костянтинович був сповнений творчих задумів, енергії, надії знову побувати у космосі. Незадовго до смерті він отримав запрошення стати членом екіпажу місії на приватну космічну станцію в 2021 році.

Та не судилося…

36 років знадобилося хлопчику з буковинського села, щоб здійснити свою мрію про політ у космос. Завдяки Леоніду Каденюку на навколоземній орбіті вперше пролунав Гімн незалежної України, був розгорнутий Національний прапор, там побував «Кобзар» Тараса Шевченка.

У понеділок, 28 січня, саме в день народження космонавта, у Київському планетарії розпочався загальнонаціональний тиждень пам’яті космонавта.

Урочистості відбувалися у Зоряній залі. Спогадами про Леоніда Костянтиновича поділилися рідні та близькі люди, товариші, колеги з Державного космічного агентства України, Аерокосмічного товариства України, Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я», Міжнародної екологічної ради, Товариства «Знання» України.

На заході було вручено першу іменну нагороду — відзнаку «Зірка космонавта Леоніда Каденюка».

У день народження першого українського космонавта Леоніда Каденюка в Київському планетарії урочисто вручили відзнаку його імені, засновану низкою громадських організацій. Першим «Зірку космонавта Леоніда Каденюка» з рук Едуарда Кузнєцова, радника голови Державного космічного агентства України, та Олега Петрова, голови молодіжного об’єднання «Сузір’я», отримав другий президент України Леонід Кучма, який безпосередньо домовлявся про участь представника України у польоті на американському космічному кораблі «Колумбія». Організатори заходу звернулися до Леоніда Кучми з проханням передати таку ж відзнаку його колезі Біллу Клінтону.

— Нам дуже приємно, що цей захід проходить у стінах Київського планетарію, — зазначив Василь Кушерець, голова Товариства «Знання» України, доктор філософських наук, член-кореспондент НАПН України. — Леонід Каденюк досить часто бував у Товаристві, ходив цими коридорами, спілкувався з людьми. Не один захід ми провели спільно. Він був видатною людиною і в той час доступною до кожного. Радує й те, що в залі Київського планетарію багато молоді. Це ім’я житиме, доки його пам’ятатимуть».

Зіркою Каденюка відзначили представників України, які готували політ «за комп’ютерним столом», — зокрема, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ Єлизавету Кордюм, яка готувала наукову базу для 10 проведених Каденюком експериментів у космосі, а також доктора медичних наук, професора Вадима Березовського, який керував медичною і фізичною підготовкою космонавтів.

Відзнаку отримав і ректор КПІ Михайло Згуровський, який зазначив, що Леонід Каденюк тривалий час був членом наглядової ради університету, тож і космічна програма КПІ, і два створені в університеті супутники «Політан-1» та «Політан-2» певною мірою завдячують своїй появі досвіду, знанням і праці таких людей.

Леонід Каденюк провів у космосі 15 діб 16 годин 35 хвилин і 1 секунду, які назавжди увійшли в історію космонавтики.

«Він не хотів бути першим і єдиним космонавтом України», — наголосив голова правління Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» Олег Петров. Тож Україна має зробити все, аби гідно підтвердити свій статус космічної держави. Завдяки Леоніду Каденюку у космосі вперше пролунав Гімн незалежної України, був розгорнутий Національний прапор. З собою у політ він узяв вірші Тараса Шевченка — раритетний «Кобзар».

Леонід Каденюк лишив на спогад чудову книгу «Місія — космос», що побачила світ 1999 року. «Книгу він писав сам за комп’ютером протягом трьох років. Лише іноді просив мене щось перекласти, бо було багато листів англійською мовою, — розповіла вдова Леоніда Каденюка Віра Каденюк. Ми прожили разом 38 років. Книжка — це історія хлопчика з села Клішківці на Буковині, який ще з дитинства мріяв стати космонавтом».

— Рік тому, 31 січня, завершився земний політ великого мрійника і Космонавта, Героя України Леоніда Каденюка, — розповідає Василь Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України. — Незважаючи на почесті й світову популярність він був простою, щирою і досить скромною людиною. Без усякого розголосу допомагав людям, уникав оприлюднення. Думаю, кому як не нам, берегти та примножувати пам’ять Героя. Упродовж тижня у Товаристві «Знання» України провели цікаві лекції на тему «Україна — космічна держава». Гості мали можливість переглянути документальний кінофільм про Леоніда Каденюка.

— Ім’я Леоніда Каденюка — це добрий приклад для нас усіх: батьків, дітей, вихователів, — підкреслила у розмові Людмила Грабовенко, заступник головного редактора газети «Справи сімейні». Для дітей — це зразок втілення мрій, які здійснюються, для батьків — приклад виховання.

Людмила Грабовенко передала в дарунок газети «Справи сімейні» другому президентові України Леонідові Кучмі та вдові Леоніда Каденюка Вірі Каденюк.

— Це чудово, що є така газета «Справи сімейні», — сказав Леонід Кучма. — Обов’язково почитаю.

«Якщо свою мрію зміг утілити хлопчик із буковинського села, так само може будь-хто, — повторював не раз Леонід Каденюк. — Мрія дає змогу людині долати труднощі, спрямовує, дисциплінує, допомагає досягти своєї мети».