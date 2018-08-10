Патріоти пам’ятають серцем

Цієї весни в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна та Центральному Будинку офіцерів Збройних Сил України відбувся V ювілейний Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця», присвячений Дню Пам’яті та Примирення, вшануванню захисників Батьківщини різних поколінь. Незважаючи на складні погодні умови, у фестивалі взяли участь 35 конкурсантів з різних регіонів України.

Швидко збігли три дні Фестивалю-конкурсу, під час якого всі здружилися, перезнайомилися, налаштувалися на майбутні звершення, залишилися позаду всі хвилювання і очікування, того, хто ж стане переможцем. А переможцями V Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу стали:

Гран-прі – тріо у складі: Манжули Назарія, Митчика Сергія, Ющика Миколи, ліцеїстів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Перша премія – Плескач Анна, вихованка Навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Друга премія – Вербицький Михайло, ліцеїст Київського військового ліцею імені Івана Богуна; Дует у складі: Моханчук Каріни та Омельчук Софії Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва, зразкової студії естрадного співу «Юність».

Особливо зворушливим під час нагородження переможців було те, що лауреати третьої премії: Логвинюк Борис, ліцеїст Навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та Микола Ющик, ліцеїст Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, отримали призи імені Героя України майора Андрія Кизило та захисника Донецького аеропорту, розвідника, капітана Олександра Шаповала, які їм вручили родичі загиблих Героїв: дружина Андрія Кизило – Ксенія Кизило та бабуся Олександра Шаповала – Гаркуша Валентина Іванівна.

Слова особливої вдячності хотілося висловити членам журі фестивалю-конкурсу, які з великою любов‘ю і розумінням поставилися до всіх учасників конкурсу, зокрема голові журі - народному артисту України, професору факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, генерал-майору в запасі Володимиру Деркачу.

Дякуємо, що проблематика військово-патріотичного виховання учнівської молоді, питання підняття престижу професії військового, готовності до захисту Батьківщини набули особливого звучання завдяки старань п’ятої гілки влади – преси, а саме: Національній компанії УТР, Національній радіокомпанії, Інформаційній агенції ОТО ІНФОРМ та ін.

Організатори та меценати Фестивалю-конкурсу вручили дружині Героя України майора Андрія Кизило та її сину путівку до оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» м.Червонограда Львівської області, яку надала для нагородження дирекція комплексу (директор Василь Карвацький), де вони зможуть два тижні оздоровитися та відпочити в зручний для них час.

Призи та подарунки для нагородження переможців творчих змагань фестивалю-конкурсу надали: Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» (Голова правління Володимир Чеповий); партія «Громадянська позиція» (Лідер партії еск-Міністр оборони України, золотий медаліст Київського суворовського військового училища 1974 року Анатолій Гриценко); Громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова правління Тетяна Коцеба) та ін.

Усі, хто був на Фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні, назавжди залишать у своєму серці світлі спогади про нього, і щиро вдячні організаторам, які зуміли в такий складний час влаштувати справжнє свято Пісні, а саме: Департаменту військової освіти, науки соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України; Всеукраїнському союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів; Всеукраїнській асоціації «Кадетська співдружність» та багатьом іншим.