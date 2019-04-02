НЕСПОДІВАНИЙ КАЛУШ

Гала-концерт-свято пісні за результатами проведення ІІ Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик вперше в Калуші, в Україні, розпочинається Гімном славній Жінці, голос якої лунав 22 мільярди разів у різних радіоефірах, з екранів кінотеатрів, на телебаченні, яка прославляла Україну та її пісню світом. Дебют пісні на слова і музику члена журі конкурсу Вадима Завади відбувся восени в іспанському місті Малага.

Вже стало традицією вручення прапору Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик представникам влади міста (селища, обласного центру), в якому відбувається захід. Заступник голови Калуської районної ради Віктор Гільтайчук прийняв естафету проведення вокального конкурсу ім. Квітки Цісик з обіцянкою активного сприяння його проведенню.

Співорганізатори конкурсу навіть не очікували, що в попередньому турі-відборі подадуть заявки 62 учасники. Журі, опрацювавши, запросили до участі 47 представників (враховуючи 2 тріо, 1 дует, фолькгрупу, народний вокально-інструментальний гурт). Успіхів, любові до пісні, нехай завше над Карпатами, і не тільки, звучать голоси народної пісні, яку як зіницю ока оберігала незабутня Квітка.

Високоповажне журі у складі співголови – солістки Дніпропетровського академічного театру опери та балету, члена Національної спілки театральних діячів України, уродженки м. Калуш Лесі Задорожної, співзасновників Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик - Послу миру, заслуженої артистки України Ірини Персанової; кавалеру Ордену княгині Ольги, кандидата педагогічних наук Тетяни Тарасової; голови організації «Жіноча громада» Івано-Франківської області, кавалера Ордену княгині Ольги Михайлини Бондар; співака, композитора, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів Вадима Завади; директора дитячої музичної школи №1 м. Калуш Лесі Мелимуки; начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Іванни Гринів; директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Петра Гундера; начальника відділу культури Калуської РДА Тетяни Молдавчук; професора Національної музичної академії України ім. П. Чайковського Йосипа Франца; співорганізатора Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик у Польщі Віктора Реки, мали високопрофесійну дискусію щодо визначення призових місць - настільки талановиті і музично грамотні були виконавці.

Найбільше враження від проведення вокального конкурсу ім. Квітки Цісик у м. Калуш – це залучення симфонічного оркестру, який працює на базі дитячої музичної школи, директор Леся Мелимука. Головна його візитівка - високомайстерність виконання і високопрофесійний музичний супровід учасників, а також склад – викладачі, мами і бабусі. Зібраний, як моноліт, колектив, як добре налаштована єдина струна, допомагав отримати найвищі нагороди вокального конкурсу - Золоту та Срібну зірки Квітки Цісик.

Вітаємо переможців вокального конкурсу ім. Квітки Цісик. «Золоту зірку Квітки Цісик» вручено Роксолані Гасяк (“Ой візьму відерце”; “Ой, верше, мій верше”), Вероніці Мартинюк (“Водограй”, “Тече річка невеличка”), Ірині Левінській (“Лісовий бал”, “Рідна мати моя”), тріо Левінська, Перегіняк, Деренюк (“Намалюй мені ніч”,” Я піду в далекі гори”), Тетяні Маковійчук (“За лісами, горами”; “Ой, верше, мій верше”), Марії Петрів (“Черемшина”, “Кармен”).

«Срібну Зірку Квітки Цісик» отримали: Вікторія Лесюк, Тетяна Мельник, Аліна Ільків, Катерина Юськів, Ольга Вовчук, Олександр Турлай, гурт «Амфісбена», Нікіта Масник, Оксана Пілянська, дует Наталія Левінська і Олеся Перегіняк, фолькгурт «Пшеничне перевесло», Леся Мельник.

Грамотами з врученням цінних подарунків «За майстерне виконання творів Квітки Цісик» на ІІ Міжнародному вокальному конкурсі ім. Квітки Цісик нагороджено Надію Левицьку, Олександра Базів, Роксолану Шикиринець, Соломію Дем'янів, Марію Когут, Ангеліну Гук, Софію Романів, Вікторію Калабіжку, Олександра Заліського. Члени журі вітають та бажають подальших творчих успіхів усім учасникам.

Родзинка вокального конкурсу в Калуші – це намір започаткувати збір матеріалу для створення фільму, присвяченого славній Жінці з України. Ярослав Ясінський - безпосередній організатор і натхненник літературно-мистецького фестивалю ім. Квітки Цісик у с. Ліски Коломийського району нагадав присутнім учасникам і гостям ІІ Міжнародного вокального конкурсу про зв’язки краю із долею співучої родини, адже тут проживали дідусь і бабуся Квітки та їхніх восьмеро дітей. Серед них і батько співачки Володимир (його всі називали Влодко або Дзюньо), у школі працював учителем дядько – Микола. Члени журі зафільмували зустріч із жителькою с. Пійло Анастасією Лисаник, 1931 року народження, яка додала багато цікавих фактів до історії родини Цісиків. На місцевому цвинтарі покояться прабабуся і прадідусь Квітки. З оповіді сільського голови с. Пійла Миколи Семаніва дізналися про місце, де стояла хата родини, криниця, з якої вони колись пили воду – все це нотатки до майбутнього фільму про славетну Жінку з України.

Співорганізатори вокального конкурсу ім. Квітки Цісик від імені Національної Ради жінок України (голова НРЖУ Людмила Порохняк-Гановська), жінок краю за високу громадянську позицію, патріотизм, незламну віру та силу духу, надання допомоги військовим в зоні АТО, жителям Сходу України, популяризацію української пісні, мови та культури, відстоювання прав жінок нагородили золотою відзнакою «Поступ миру і любові» Галину Зварич, матір постраждалого учасника АТО; Ірину Андрусів – волонтера (Калуський район); Лесю Мельник – волонтера, активну громадську діячку (м. Івано-Франківськ); срібною відзнакою «Поступ миру і любові» - Лесю Мелимуку, директора дитячої музичної школи м. Калуш; срібною відзнакою «Жінка. Мир. Безпека» Тетяну Молдавчук, начальника відділу культури Калуської РДА; медаллю «Українська Берегиня» - Романію Гайдейчук, активну громадську діячку, благодійницю (м. Івано-Франківськ).

Від імені голови Громадського союзу «Всеукраїнський Союз» учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів» (голова - генерал-полковник Віктор Палій) нагороджуються жінки-волонтери, дружини і матері загиблих військовослужбовців «Орденом матері бійця АТО» Марія Бєляєва, жителька с. Бабин Середній, мати загиблого старшини Івана (с. Миколаївка Волноваського району Донецької обл.) (№2741); Галина Стовбан, жителька м. Калуш, син якої Станіслав, незважаючи на полон і втрату ноги, захищає з 2014 року кордони України від посягань російського агресора (№2742); медаллю «За незламність духу» - Ольга Жекало, дружина загиблого учасника АТО, сержанта Івана Жекала (с. Голинь Калуського району) (№355); медаллю «За гідність і патріотизм» Надія Сплавинська (№8234); медаллю «За служіння мистецтву» Михайлина Бондар (№255).

Свято пісні відбулося завдяки небайдужим помічникам - співорганізаторам і партнерам на теренах області, які дійсно переймаються проблемами збереження українського слова, чистоти звучання української пісні, якості виконання пісні як музичного твору в сучасних умовах при відродженні традиційної автентичності.

Співзасновники та члени журі ІІ Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик висловлюють щиру подяку голові Калуської РДА Івану Даніву, голові райради Михайлу Срібняку, меру міста Калуш Ігорю Матвійчуку, директору дитячої музичної школи Лесі Мелимуці, начальнику управління культури, національностей та релігії Іванні Гринів, начальнику Тетяні Молдавчук і всьому відділу культури Калуської РДА, раднику голови, депутату облради Любомиру Білоус, директорам Палаців культури «Мінерал» та «Юність».

З нетерпінням журі чекає майбутніх переможців, учасників, володаря Гран-прі -2019 Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик у Києві.

Як завжди конкурсу передуватиме прослуховування (2-3 квітня, Фонд культури України) та гала-концерт. До зустрічі з піснею, гарним настроєм та добрими друзями!