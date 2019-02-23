Мистецький феномен родини Саєнків

У галереї Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрилася ювілейна художня виставка «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків».

Подію приурочено вшануванню пам’яті видатного українського художника, учня Василя Кричевського — Олександра Саєнка з нагоди відзначення 120-ліття від дня народження мистця на державному рівні. Також у рамках заходу вітали ювілярок — доньку та онуку — заслуженого діяча мистецтв України, кавалера орденів Княгині Ольги ІІІ і ІІ ступенів, ордена Святої Варвари Ніну Саєнко (75-ліття) та мисткиню, професора Київської академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука, кандидата мистецтвознавства Лесю Майданець-Саєнко (50-ліття).

На виставці представлено понад 100 творів монументально-декоративного мистецтва: живопис, гобелени, килими, мозаїки соломою, малярство на тканині, декоративні тканини — вибійки Олександра Саєнка, а також заслуженого діяча мистецтв України Ніни Саєнко та Лесі Майданець-Саєнко, мисткині, кандидата мистецтвознавства, професора Київської академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука. Також на виставці представлена серія робіт студентів Київської дитячої академії мистецтв (нині коледж) — «Мистецькій династії Саєнків присвячується».

«Олександр Саєнко увійшов в історію українського мистецтва, створивши літопис України, її минулого і сьогодення. Стилістика робіт художника сягає в глибини народного життя. Глибокі спалахи золотої соломи ввібрали в себе сяйво сонця й силу української землі, — написав у вітальній адресі Євген Нищук, міністр культури України.

Академік Національної академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тетяна Кара-Васильєва зазначила, що, спираючись на традиції та мотиви українського мистецтва й новітні тенденції у мистецтві 1920-х років, Олександр Саєнко створив своєрідний і різноманітний за формами й використаними матеріалами художній текстиль (гобелен, килим, вибійка), а також кераміку, малярство, графіку, що відбивали потреби часу, були позначені тонким розумінням глибинних основ народного мистецтва. Митець стояв на порозі створення українського дизайну, що відповідав новим європейським пошукам та зберігав національну специфіку.

Відомий мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Зоя Чегусова наголосила: «Мистецтво родини Саєнків — таке тепле і зворушливе. Адже у спадщині Олександра Саєнка — наші національні скарби, гордість народу, а у неповторних творах Ніни Саєнко і Лесі Майданець-Саєнко — яскравий доказ невмирущості української душі. Та й сама історія цієї славетної родини, саєнківський мистецький феномен дає можливість виявити характерні риси національної вдачі українців».

Привітати ювілярок прийшли художники, мистецтвознавці, представники Чернігівського земляцтва, товариства імені Олени Теліги, Товариства «Знання» України, друзі.

З низкою пісень, балад на козацьку тематику виступив славетний кобзар, лірник, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Нечепа.

Олександр Саєнко належить до славної когорти українських митців, які творили духовний фонд нації. Гуманістична спрямованість, новаторський характер і національна означеність творчості поставили його в ряд видатних митців ХХ століття. Сторіччя художника відзначалося 1999 року на міжнародному рівні за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО як пам’ятна дата календаря цієї організації, а його ім’я внесене до офіційного списку видатних діячів світової культури. У 2009 році 110-ту річницю від дня народження корифея української образотворчості було широко відзначено і, відповідно до Постанови Верховної Ради України, визнано пам’ятною датою на державному рівні.

До програми відзначення пам’ятних та ювілейних дат українських художників у рамках проекту «Золоте перевесло творчості династії Саєнків» входить проведення ювілейних художніх виставок у музеях Києва, Чернігова, Канева, Харкова, Борзни, урочистого вечора, Міжнародної наукової конференції «Творчість мистецької династії Саєнків — як фактор вагомого внеску української образотворчості першої половини ХХ — початку ХХІ століть у контексті європейського мистецтва», Міжнародного конкурсу на кращий твір, присвячений творчості родини Саєнків. Проект також передбачає пленер скульпторів на території Музею-садиби Олександра Саєнка, презентації фільмів та книг, альбомів, присвячених творчості митців, теле- і радіопередачі, зустрічі з авторами, видання книги «Пам’ять роду. Епістолярії. 1888—2018», «Музейні колекції творів династії Саєнків».