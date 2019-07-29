Упродовж двох найдовших літніх вихідних в історико-культурному-центрі Замку-музеї «Радомисль» звучала музика Шопена. Цього року відбувся VI міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто неба». На острові любові, за білим роялем Yamaha відомі музиканти, віртуози, лауреати міжнародних конкурсів, піаністи і просто талановиті діти з Києва, Бахмута, Вінниці, Житомира виконували твори композитора. Серед поважних гостей – Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Алекс Ленартс, Голова Федерації «Жінки за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба, Голова Управління Федерації Всесвітнього миру в Україні Михайло Ільїн разом з дружиною і сином, Голова Спілки жінок України Леокадія Герасименко. «У нас музика також дуже важлива, - наголосив Іштван Ійдярто, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні. – Я дуже радію, що в Україні продовжуються традиції. Важливо й те, що фестивалі відбуваються не лише у великих містах, а й у маленьких. Вчитися грати – це так само важливо для людини, як пити, їсти». …Музика великого польського композитора і патріота п’ять років тому звучала на Майдані, як музика Революції. Актуальною музика Шопена залишається і сьогодні, коли Україна стоїть на кордоні російської агресії, затуляючи собою цивілізовану Європу. А «Замок-музей Радомисль» несе свою місію - популяризує творчість Фредеріка Шопена, тим самим зміцнюючи дружні та культурні зв'язки між нашими народами. Концерт можна слухати, розстеливши килимки на траві, сидячи на кованих чи дерев’яних лавах… Виконавцям підспівують пташки, підкумкують жабки в ріці Мика… Лиш тихо, погойдуючись на воді, завмер від насолоди на воді у скульптурі Єлисей Плетинецький… Тут все, від травинки до неба, пронизане музикою…. Ольга Богомолець, засновниця історико-культурного комплексу Замок-музей «Радомисль» розповідає: «Фестиваль був започаткований та реалізовується в рамках культурного проекту «Віа Регія». Зараз це знакове та одне з найбільших масштабних культурних заходів в житті України. За час свого існування фестиваль став популярним серед творчої інтелігенції, представників дипломатичних місій іноземних держав, поціновувачів класичної музики з різних країн. «Музика Шопена просто неба» є одним з елементів розвитку культурної дипломатії. Проведення таких заходів у важкі для країни часи допомагає покращувати імідж України в дипломатичних колах і доносити та декларувати певні державницькі позиції». Оплесками зустрічають уже вшосте солістку Національної філармонії України Інесу Порошину. Обдаровують аплодисментами Ксенію Можаєву, стипендіатку творчої стипендії Голови Київської міської держадміністрації, переможницю міжнародного конкурсу піаністів «Шопенівська Весна» в Луцьку, Ксенію Муравйову, переможницю міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Уже шостий раз на фестивалі Антон Лабік-Пронюк з Києва. Антону чотирнадцять. Хлопець буквально росте разом з фестивалем. З усмішкою згадує, як потрапив на Шопенaест вперше у 2014 році. «Разом з родиною якось приїхав до замку відпочити – ми любимо подорожувати по Україні. Прослухали екскурсію, а в Камінній залі я помітив рояль і попросився, заради інтересу, щось зіграти. Мене почула організаторка фестивалю пані Ольга Богомолець і запросила на перший фестиваль, - розповідає Антон, учасник фестивалю. «Це не просто фестиваль. Це єднання різних культур, різних традицій, це гармонія, синергія і люди, які приїздять сюди, вони мають можливість не тільки провести гарно час, послухати і підтримати геніальних талановитих піаністів лауреатів міжнародних конкурсів, які сьогодні грають у форматі фестивалю, а ще й стати благодійниками, тому що всі шість років фестиваль є благодійним і підтримує платформу «Люди допомагають людям», які опікуються родинами загиблих», - зазначила Ольга Богомолець. Фредерік Шопен. Його тіло залишилося на французькому цвинтарі Пер-Лашез. Його серце замуровано в колону базиліки Святого Хреста у Варшаві. Його музика належить Франції, Польщі, Україні та всьому світові. Вище його музики - лише небеса. Які вже вшосте, у день Міжнародного Фестивалю «Музика Шопена просто неба» у Замку-музеї «Радомисль» відкриваються, щоб наповнити вічність музикою.