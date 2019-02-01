«Є в центрі Європи чудова країна,

Сягає корінням у сиві часи.

І це — незалежна моя Україна,

Велика родина багато віків»

Україна — країна, яку поважають, цінують і люблять, найбільша з держав у Європі.

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, «з материнською ласкою у затишній батьківській оселі». То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, то її велике «Я», з якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі країна — Україна. Як маленькі струмочки, вливаючись у більші, творять потічки, потоки, а ті — річки, а ріки — море, так і ми творимо сім’ї, родини, рід, а з родів складається велике, святе і рідне всім родам — народ. Ми з вами всі — український народ, який складається з родин малих і великих, дружних і працьовитих. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наша країна збагачується маленькими родинами. І якщо складемо всі родини — це весь український народ, вся Україна. Найдорожчий, безцінний скарб, що має людина — це здоров’я. Без нього немає повноцінного, радісного, щасливого життя. То нехай же річка буде повноводною, а родина наша українська — красивою, щасливою і здоровою…

Міцна, здорова родина здатна зрощувати плоди любові та злагоди, що є запорукою розквіту міцної, успішної, багатої держави — Україна. Бо сильна сім'я, родина, рід — це міцна держава.

З сім’ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Вона — джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство.

Саме темі родини, України в цілому та 150-річчю Всеукраїнського товариства «Просвіта» був присвячений захід «Моя Україна — велика родина», організований і проведений членом Правління Київської «Просвіти» Надією Миколаївною Якименко, що відбувся в КМДА у грудні 2018 року. У мистецько-культурному заході брали участь: Анатолій Паламаренко — Герой України, член Національної премії імені Тараса Шевченка; Дмитро Павличко — український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, Герой України; Іван Ющук — мовознавець, заслужений діяч науки і техніки України, письменник, професор КиМУ; Василь Василашко — поет, учений секретар Товариства «Знання» України; Ансамбль вокально-хорової студії Національного академічного хору імені Г. Верьовки (керівник Мар’яна Видрак), Олександр Василенко — народний артист України, Руслан Шевченко, Віктор Кавун — заслужені артисти України; артист оригінального жанру — Михайло Твердий, зразковий ансамбль танцю «Калинонька» Дитячої школи мистецтв ім. Г. Жуковського Дніпровського району м. Києва (директор — М. І. Кутняхов, хореографи — Нога Наталія, Тритіша Вікторія), співачка Анна-Марія Миронова, актор театру і кіно Артур Дворянкін, учні спеціалізованої школи №148 ім. І. Багряного Маркіян Бабельський та Софія Зінов’єва, які читали вірші про Україну Ольги Ходацької.

Окрасою літературно-мистецького заходу був танець ансамблю «Калинонька» із рушниками, вишитими режисером-постановником Надією Якименко:

«Зібрались ми щиро у коло єднання,

Де пісня вкраїнська красиво звучить!

Тобі, Україно, — родинне зізнання:

В любові і мирі усі будемо жить!»

Від імені Правління Київської «Просвіти» висловлюю щиру подяку Надії Миколаївні Якименко за її творчий звіт про 10-річчя громадської роботи в «Просвіті», вагомий внесок у справу Українського національного відродження, розвиток української культури, самовіддану працю на теренах утвердження рідного слова та української пісні.