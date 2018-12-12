Молодь — найцінніше багатство держави

В «Українському домі» відбувся ХІV Міжнародний всеукраїнський фестиваль-форум «Молодь єднає Україну!» в рамках міжнародного всеукраїнського суспільно-мистецького проекту єдності «Обіймись, Україно, зі світом! Україна — світ». Автор проекту, засновник фестивалю, відомий громадський діяч, заступник гетьмана Українського реєстрового козацтва, Герой Козацтва, поет-пісняр, кандидат технічних наук Олександр Карпенко, головний режисер фестивалю — заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри естрадного виконавства, кандидат культурології Василь Романчишин.

Напередодні фестивалю пройшла прес-конференція, учасники якої розглянули питання, що стосуються молодого покоління, як найціннішого багатства держави, основи розвитку громадянського суспільства. Розглядалися механізми, які необхідно використати для вирішення проблем трудової міграції, як держава впливає на вирішення цього болючого питання. Також йшла мова про вплив школи, середньої та вищої освіти на майбутню орієнтацію щодо місця роботи, країни, де хотіли б жити і працювати майбутні фахівці, про вплив на ці процеси малого, середнього та великого бізнесу України. На переконання учасників прес-конференції духовність і патріотизм, любов до України є одними з головних складових у питанні збереження цілісності нашої держави.

«Нам потрібно об'єднати зусилля, щоб зупинити трудову міграцію — катастрофічний від'їзд з України працездатних людей, молодих спеціалістів!

Ця проблема виникла нераптово. А працювати на упередження ми ще, на жаль, не навчилися. Потрібно було частіше звертатися до професіоналів, науковців, досвідчених фахівців і не знищувати робочі місця, а навпаки, створювати додаткові, та спільними зусиллями працювати над вирішенням цих болючих питань. Однією із найважливіших проблем сьогодення є проблема працевлаштування працездатного населення, і в першу чергу молодих спеціалістів, молодих працівників. А молодь, як відомо, це і сьогодення, і майбутнє України, і їм надалі розбудовувати нашу рідну Україну.

На сьогодні гострим питанням стала трудова міграція за кордон. Уже майже 9 мільйонів працездатного населення виїхало з України з пошуках роботи і переважна більшість з них залишилася в інших країнах на постійне проживання. Це катастрофа! Трудова міграція за останні роки значно помолодшала!

Після прес-конференції гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко здійснив посвяту в козаки. Центральним яскравим дійством фестивалю-форуму «Молодь єднає Україну!» став чудовий концерт під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Василя Романчишина.

Багатьох приємно вразив виступ віртуозної скрипальки, заслуженої артистки України та Грузії, Посла миру Іванни Елердашвілі, яка своїм мистецьким поступом утверджує дружню співпрацю між Україною і Грузією. Високий мистецький рівень показали вихованці «Академії мистецтв» та Київського коледжу зв'язку, а також фольклорний гурт «Родовід», зразковий аматорський дитячий колектив.

«Гармошечки» Драбівського будинку культури. Спортивний гопак у чудовому виконанні дитячої спортивної школи «Шаблезуб» подарував глядачам піднесений настрій та естетичну насолоду. Ведучими заходу були чарівна Олена Василенко та керівник фестивалю, автор проекту, один з лідерів Українського реєстрового козацтва — Олександр Карпенко.

У фойє відбулася виставка картин видатного художника сучасності Олександра Охапкіна та рушники з колекції Зої Ружин. А різнобарвні красиві хустки, яким не один десяток літ, а то і століть, представила подвижниця Людмила Грабовенко. Дуже цікаво і пізнавально провели майстер-клас з виготовлення старосвітських інструментів майстрами Київського кобзарського цеху.

Також цікавим і пізнавальним був представлений на нашому фестивалі показ мод Київським Національним університетом культури і мистецтв (кафедра «Дизайн одягу» керівник Пенчук Олександра). На фінал урочистостей всі учасники вийшли на сцену з «Рушником національної єдності України», а народний артист України Олександр Василенко разом з автором слів Олександром Карпенком виконали пісню «Обіймись Україно!». Після завершення урочистостей відбулося преломлення короваю, переданого з Попільні жінками-мироносицями до ювілею Раїси Кириченко під покровом Пресвятої Покрови Богородиці на мир, на любов, на світлу пам’ять про українських світочів.