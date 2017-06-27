Міжнародний книжковий фестиваль у «Мистецькому Арсеналі»

Життя — це стан можливостей. Щоб використати його по повній програмі, потрібно докласти зусиль. Ніщо так не збагачує людину, як знання. Саме таким став широкоформатний VІІ Міжнародний книжковий фестиваль, який відбувся у «Мистецькому Арсеналі».

Як розповіла координатор фестивалю Оксана Хмельовська, на виставкових площадках ромістилося декілька творчих локацій. Компактне розташування, вітрини, сцени з електронним обладнанням дали можливість уважно вивчити запропоновані новинки, документи, раритетні видання, прийняти участь у дискусіях, послухати музичні вітання, придбати потрібну книгу. На фестивалі, який поєднав літературу та мистецтво, було представлено понад півтори сотні видавництв. Чимало книг було на теми збереження людської гідності, української ідентичності, на історичну, герополітичну теми, про художників, архітектуру, кінематограф, посібники з вивчення іноземних мов, культурну дипломатію, поетичні добірки та ін. Можна було придбати монографії, раритетні альбоми, каталоги та звершити круїз у світ класики або сучасних інновацій.

Видавництво «Самміт-книга» влаштувало презентацію проекту «25 років: заповіти Незалежності України», а товариство АptHuss презентувало книгу «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі» автор Вілла Гомперець. На сцені «Гербарій» можна було отримати майстер-клас з «Експрес-уроків української від Олександра Авраменка». Почути «Спогади про вчителя художника Олександра Мурашка» в залі «Фарба».

Прийняти участь у обговоренні книжки Володимира Цвіля «Невідомий Кандинський», яку влаштувала Києво-Могилянська академія. А на поетичній сцені кнайп-клуб «Купідон» запропонував відчути красу цвітіння сакури. У кінозалі №2 Національний центр Олександра Довженка демонстрував легендарний фільм Івана Кавалерідзе «Перекоп». Родзинкою фестивалю стала презентація-обговорення книги «Енеїда Базилевича», яку вдало провів модератор Павло Гудимов разом зі спеціальним гостем Данилом Нікітіним.

Не оминули на виставці болючі сучасні теми військової окупації на Сході Україні, становища кримськотатарського народу в Криму. В рамках спеціальної програми Ірини Славінської «Я — інший в дзеркалі» відбулася презентація книги Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва «Мустафа Джемілєв. Незламний». Привернув увагу показ фільму та панельна дискусія «Вигнання і повернення кримських татар», організовані Чешським Центром у Києві.

Бестселером проекту стала презентація книги Катерини Щоткіної «Любомир Гузар. Хочу бути людиною». Оксана Забужко за підтримки Посольства США в Україні підготувала спеціальну програму «Розкажи мені про мене», яка зібрала аншлаг у залі «Фарби».

Кураторка дитячої програми Юлія Козловець допитливо розповідала про надзвичайну цінність дитячої літератури, а створені майданчики для дитячої творчості допомагали прищепити зацікавленість наймолодшим відвідувачам. На майданчику дитячої майстерні можна було створити власну «Листівку для твого друга», взяти участь у презентації програми для дітей «Мій друг — Єдиноріг», яку влаштувало видавництво «Самміт-книга».

В залі «Мальовані історії» відбулася презентація книжки «Майя та її мами» Лариси Денисенко. Ірина Карпа провела дискусію-презентацію книжки «День усіх білок». Відбулася також зустріч із Почесною гостею фестивалю Анною Хьоглунд, яка презентувала свої книжки українською мовою. Допомагали у проведенні дискусії модератор Міра Київська та перекладач Марія Рожук за підтримки видавництва і Посольства Швеції в Україні.

На видавничому майданчику можна було долучитися до створення мапи України, отримати корисні поради по вихованню дітей з нагоди виходу книги «Я — лінива мама» Анни Бикової. Наймолодший учасник фестивалю ілюстратор з Одеси Володимир Бевза (15 років) презентував дайджест ІІІ Освітнього фестивалю «Арсенал ідей». Проект відбувся за підтримкою благодійного фонду «Мис­тецький Арсенал».

У фестивалі взяли участь міністр культури України Євген Нищук, міністр освіти України Лілія Гриневич, генеральний директор НКММК «Мистецький Арсенал» Олеся Островська-Люта, генеральний секретар Міжнародної асоціації видавництв із Женеви Хосе Боргіно, директор мистецької програми Британської ради Пабло Росселло, директорка Goethe-Institut в Україні Беате Кьолер, заступник Голови місії Посольства Сполучених Штатів Америки Джордж Кент та чимало інших видатних політичних та громадських діячів України.

Величезні черги, захоплені погляди, радісні обличчя відвідувачів свідчили, що українська спільнота прагне знань, слідкує за новими друкованими виданнями, шукає красу та істину у слові.



Валентина Єфремова,

мистецтвознавець, заслужений працівник культури України,

лауреат премії

ім. П. Білецького,

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