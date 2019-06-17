Найкращі виконавці класичної музики вже традиційно приїдуть 22-23 червня 2019 року на VІ Міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто неба» в історико-культурному комплексі Замок-музей Радомисль. В ці дні, під відкритим небом, у виконанні віртуозів будуть лунати геніальні твори польського композитора Фредеріка Шопена. Незмінними резидентами фестивалю будуть: солістка Національної філармонії України — Інесса Порошина та лауреатка і призер міжнародних конкурсів — Тетяна Шафран. Сюрпризом програми стануть імпровізації на твори Шопена, які можна буде почути 23 червня – їх представить відомий український композитор-віртуоз Євген Хмара. Цього року фестиваль не змінює свого формату. Це буде музичний марафон — твори будуть виконувати як піаністи старшої вікової групи, так талановиті діти. Всі вони – лауреати престижних музичних конкурсів. Наразі вже підтвердили участь вихованці музичних шкіл з Бахмута, Вінниці, Житомира, Києва та Чернівців. Музична програма фестивалю буде виконуватись на роялі «Yamaha» на спеціальній сцені, спорудженій на Острові Любові. За словами ініціатора музичного заходу та засновниці історико-культурного комплексу Замок-музей Радомисль Ольги Богомолець, фестиваль був започаткований та реалізується в рамках культурного проекту «Віа Регіа», і зараз, це знакове та одне з найбільш масштабних культурних заходів в житті України. Також Ольга Богомолець зазначила, що за час свого існування фестиваль став популярним серед творчої інтелігенції, представників дипломатичних місій іноземних держав, поціновувачів класичної музики з різних країн, тому «Музика Шопена просто неба» є одним з елементів розвитку культурної дипломатії. Проведення таких заходів, на думку Ольги Богомолець, у важкі часи для країни допомагає покращувати імідж України в дипломатичних колах та допомагає доносити та декларувати певні державницькі позиції. Зазначається, що фестиваль відбудеться за підтримки Польського Інституту в Києві, мережі музичних магазинів “In JAZZ” – офіційного представника YAMAHA в Україні та за участі благодійної платформи «Люди допомагають людям». Ще одним з сюрпризів від організаторів буде екскурсія до найбільшого у світі Музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України». Вхід для дітей до 16 років – безкоштовний. Квитки можна придбати, перейшовши за посиланням: http://chopin.radozamok.com.ua/ Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході! З питань акредитації та додатковою інформацією звертайтесь до прес-служби Ольги Богомолець. Для акредитованих представників ЗМІ буде організовано трансфер з м. Києва. Тел.: 067 504 59 08, для листування: e-mail:info@bogomolets.com